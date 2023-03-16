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Liposuction Uygulaması ile Bölgesel Yağlanmalardan Kurtulun

Liposuction uygulaması, spor ve diyetle bölgesel olarak zayıflayamayan kişilerin sıklıkla başvurduğu bir güzellik uygulamasıdır. Sadece kadınların başvurduğu ve tercih ettiği bir uygulama gibi gözükse de aslında öyle değildir.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Mart 2023 Perşembe 11:29
Liposuction Uygulaması ile Bölgesel Yağlanmalardan Kurtulun
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Bölgesel yağlanma sorunu yaşayan erkeklerinde başvurabileceği bir uygulamadır. Cinsiyete bağlı olarak, liposuction fiyatları değişkenlik göstermez.

Liposuction Nedir?

Aşırı kiloya sahip olan kişilere yapılan bir işlem gibi gözükse de aslında öyle değildir. Aşırı kilolardan kurtulmak için yapılan bir işlem değildir. Fazla yağlanmalardan kurtulmak için yapılan bir uygulamadır. Bölgesel olarak zayıflayamayan kişilerin sıklıkla tercih ettiği bir güzellik uygulamasıdır.

Liposuction Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Her ameliyat ve estetik uygulamalarında olduğu gibi liposuction uygulaması da uzman cerrahlar tarafından yapılması gerekir. Aksi takdirde ciddi sorunlarla karşı karşıya kalınabilir. Ameliyattan önce hasta ve doktor bir ön görüşme yapar. Hastada hangi bölgelerde yağlanma olduğu gözlenir. Aşırı derecede bir kilo fazlalığı var ise öncelikle hastanın zayıflaması için bir planlama yapılır. Ardından kalan fazla yağlanmalar ameliyatla alınır.

Liposuction için Kimler Uygundur?

Basen, kalça, bel, diz, karın gibi bölgelerde, kişide yağlanma mevcutsa bu uygulamaya başvurulur. Ayrıca vücut şekillendirme uygulaması olarak da bilindiğinden dolayı, vücut şekillendirme uygulaması olarak da tercih ediliyor. Liposuction fiyatları, değişkenlik gösteren bir durum olduğundan, işlemden önce ön görüşmede bu konu konuşulmalıdır.

Liposuction Yöntemleri Nelerdir?

Bölgesel yağlanmanın 3 farklı yöntemi bulunuyor. Bu yöntemler; lazer, ıslak ve ultrasoniktir. Kişiye uygun olan yönteme, uzman hekimler ön muayene yaptıktan sonra karar verir. Hastanın on muayenesi ve analizi yapılır. İşlem yapılacak olan bölgelere hangi yöntemin uygulanacağına karar verilir. Bu durum fiyatlandırmanın değişmesine de neden olmaktadır. Herhangi bir sürpriz ile karşı karşıya kalmamak adına, ön muayenede fiyat bilgisi de alınmalıdır.

Liposuction En Sık Nerelerde Tercih Ediliyor?

Özellikle kadınların sıklıkla tercih ettiği bir uygulama haline gelmiştir. Karın, kalça ve basen gibi bölgelerde meydana gelen yağlanmalar kolayca giderilemediğinden, liposuction uygulamasına başvuruluyor.

Liposuction Öncesi Bilinmesi Gerekenler

Tüm ameliyat ve estetik uygulamalarında olduğu gibi bu uygulamada da kişi kendini psikolojik ve fiziksel anlamda hazır hissetmesi gerekir. Kan sulandırıcı ilaçlar kullanılmamalı ve herhangi bir ilaç veya hastalık mevcutsa uzman hekimlere bildirilmesi gerekir. İşlem öncesi ve sonrasında da alkol ve sigara gibi kötü alışkanlıklardan uzak durulmalıdır.

Liposuction Sonrası Nelere Dikkat Edilmeli?

Ameliyattan sonra hastaya korse giydirilir. Bu korseye, yaklaşık 4 ila 8 hafta arasında kullanılmalıdır. Vücutta bazı morluk ve şişlikler görülmesi olası bir durumdur. Korkulacak bir durum olmadığı ve geçici bir durum olduğu da bilinmesi gerekir. Hastanın dikişleri 6-7 gün sonra alınır. Hasta 3 hafta kadar dinlendikten sonra herhangi bir sorun meydana gelmemişse rutin hayatına ve egzersizlerine dönebilir.

Liposuction Sonuçları Kalıcı mıdır?

Bölgesel zayıflama uygulamasının kalıcı olması için hastanın ameliyattan sonra dikkat etmesi gereken bazı durumlar vardır. Bu durumlar; sağlıklı beslenme, düzenli spor ve aşırıya kaçmayacak beslenmedir. Aynı zamanda doktorun uyarıları ve tavsiyeleri de uyulması gerekir. Tek 1 kere yapılması yeterli ve olumlu sonuçlar verecektir.

Liposuction Tekniği Hangi Bölgelere Uygulanabilir?

Yağlanma görülen bölgelerde kullanılan bir işlemdir. Kol, bacak, basen, kalça ve karın gibi bölgelerde uygulanabilir. Bölgesel yağlanma sorunu yaşayan her birey için uygulanan ve hiçbir sakıncası olmayan bir güzellik uygulamasıdır.

Liposuction Fiyatları

Yöntemlerine ve işlem yapılacak olan bölgeye göre liposuction fiyatları bilgisi değişkenlik gösterir. Bu yüzden net bir fiyat bilgisi vermek doğru olmayacaktır.

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