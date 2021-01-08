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Kürtaj Sonrası Tekrar Gebelik Mümkün Mü?

Bir çocuk büyütmek anne ve babalar için o kadar kolay bir olay değildir. O çocuğun bakımı, maddi boyutuna ve tabii bunların yanı sıra çocuğunuzun yanında manevi olarak destek olacağınız psikolojide önemlidiR.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Ocak 2021 Cuma 09:39
Kürtaj Sonrası Tekrar Gebelik Mümkün Mü?
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 Bunları sağlayamayacak anne ve baba adayları çocuk yapmadan önce iyice düşünmeli ve eğer kararları olumsuz yönde ise herhangi bir kazaya yer vermemek için cinsel ilişkilerde ya da sonrasında önlem almalılardır. Peki, kürtaj olan kadınlar için kürtaj sonrası tekrar gebelik mümkün mü?

Kürtaj Nedir?

Rahim içinde istenmeyen gebeliği sonlandırmak olarak adlandırılır. Yaşadığımız ülkede kürtaj yasal olsa da bazı ülkelerde kürtaj yeni yeni yasal hak kazanmıştır. Hiç kimse bir kadın bedenine söz sahibi olabilecek hakka sahip olmayacağı için bu yasa tüm ülkelerde gereklidir. Cinsel ilişki sonrası dikkatsizliğin nedeni olarak rahimde bir gebelik söz konusu olur. Anne ve baba adayının bebeği nasıl şartlar altında yetiştireceklerini ve psikolojik olarak buna hazır olup olmadıklarına karar verir bunun sonucunda bebek hâlâ istenmiyorsa kürtaj yapılır.

Kürtaj Sonrası Tekrar Hamile Kalmak Mümkün Mü?

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Gebeliği sonlandıran kadınların çoğunun aklında birtakım soru işaretleri oluşur. Bunlardan ilki, kürtaj sonrası tekrar hamile kalmak hakkındadır. Toplumumuzun bilinçsiz yorumlarına karşı çoğu kadın yanlış bilgilendirilmiş olarak kürtaj düşünmüyor, kendisini ve bebeğini zor bir hayata atıyordur. Günümüzde bazı insanlar kürtaj sonrası gebeliğin mümkün olmadığını bazıları ise kürtaj sonrası gebe kalmanın çok zor olduğunu düşünerek bunu ortaya atıyor. Bunların hiçbiri gerçek değildir. Kürtaj sonrası belirli bir süre geçtikten sonra tekrar hamile kalmak mümkündür. Hatta defalarca kürtaj yaptıran biri için bile bu bilgi değişmez. Kürtaj işlemi hakkında merak ettikleriniz ve Ankara kürtaj fiyatları hakkında bağlantıyı inceleyebilirsiniz.

Kürtaj Sonrası Hamile Kalma Süresi

Bu konuda bazı kritik unsurların bilinmesi gerekiyor. Buna göre kürtaj sonrası ne kadar beklememiz gerektiği hakkında bilinçlenmemiz oldukça önemlidir. Kürtaj, istenmeyen gebelik olarak adlandırılsa da bazı kanama durumlarında anne adayını riske atmamak için kürtaj gerçekleştirilir. Genellikle bu durumdaki kadınlar için en önemli sorulardan biri kürtaj sonrası hamile kalma süresi olur. Gebeliğin sonlandırılması sonrasında 20 gün geçtikten sonra rahimde yumurta oluşumu söz konusu olduğundan gebe kalmak artık mümkün hâle gelir.

Yani kürtaj sonrası hamile kalmak yaklaşık 20 gün sonra gerçekleşebilir. Rahimin kendini iyileştirmesi ve yenilenmesi mutlaka beklenmelidir. Bu konuda kadın hastalıkları ve doğum uzmanı doktorlarının tavsiyesi 3 ay gibi bir süre beklemektir. Aynı şekilde gebeliği sonlandırdıktan sonra anne ve baba adaylarının psikolojisi için de 3 ay beklenilmesi öneriliyor.

Günümüzde yaşanan cinsel ilişkilerde oluşan kazalar sonucu istenmeyen gebelik ya da kanama sonucu anneyi riske atmamak için sonlandırılmak zorunda kalan gebelikler için bilinçli hareket etmeliyiz.

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