Kürtaj Nedir? Neden Yapılır?

Kürtajdan sonrasında hafif düzeyde kanama meydana gelebilir. Bu durum son derece normaldir. Bu kapsamda kürtaj sonrası kanamalarda hemen kürtajın yaptırıldığı doktora başvurulması yeterlidir. Uzman doktor tarafından kanama sorunu kolayca ve ağrısız bir şekilde giderilir. Kürtajlar bugün daha profesyonel bir şekilde tedavi edilir.

Kürtaj Nedir?

Kürtajlar 81 ilden uygulanan basit işlemlerdir. İşlem direk olarak vajinada yapılır ve böylece istenmeyen hamilelik durumu doktor tarafından sonlandırılır. Ayrıca kürtaj 18 yaşından itibaren uygulanır. Bu kapsamda kürtajlar yaptırmaya karar verdiğinizde 18 yaşını doldurmuş olmanız şarttır.

Kürtaj Hangi Durumlarda Yapılır?

Kürtajlar istenmeyen gebeliklerde, gebeliklerin sonlandırılmak istenmesinde ve düşük yapma durumu olması durumunda bebek sağlığının riske atılmaması gibi durumlarda yapılır. Bunun haricinde kızlık zarı dikimi son derece pratik şekilde yapılır.

Kürtaj Öncesi Hastanın Dikkat Etmesi Ve Yapması Gerekenler

Kürtajdan öncesinde hastanın sigaradan uzak durması gerekir. İşlemden öncesinde kullandığı ilaçlara ara vermesinde fayda var. Bu durum işlem kalitesinin düşmesine neden olacaktır. Kürtajdan öncesinde mutlaka doktor uyarıları dikkate alınmalıdır. Doktor talimatları doğrultusunda ilaç alınmalıdır.

Kürtaj Sonrası Neler Yapılmalı? Nelere Dikkat Edilmeli?

Kürtajdan sonrasında hayat kalitesi düşmemesine dikkat edilmelidir. Bu kapsamda ise işlemden sonrasına verilen ek ilaçlar düzenli olarak alınmalıdır. Kürtajdan sonrası olası yan etkilerde vakit kaybedilmeden doktora başvurulmalıdır. Ayrıca labioplasti tedavisi kürtajdan sonrasında yaptırılabilir.

Kürtaj Fiyatları

Kürtajın fiyat tarifeleri birkaç yıl öncesine oranla bugün daha uygundur. Bu durumun birçok nedenleri söz konusudur. Kürtajların fiyatları genel olarak her yıl ya da her 6 ayda bir rutin bir şekilde yenileniyor.

Kızlık Zarı Nedir? Anatomik Yapısı Nasıldır?

Kızlık zarları anatomik yapısı farklıdır. Bu kısım esnek dizayna sahiptir. Bu nedenle kızlık zarları kolayca yırtılma özelliğine sahiptir. Kızlık zarları daha çok alınan darbeler sonucunda yırtılabiliyor. Bu durumda ise yırtılan kızlık zarının yeniden tıbbi ameliyat üzerinden diktirilmesi mümkündür. Kızlık zarı dikimleri bugün daha kolay bir şekilde yapılıyor. Böylece hasta memnuniyeti sağlanıyor.

Kızlık Zarı Muayenesi Neden Yapılır?

Kızlık zarları muayenesi birçok nedenler sonucunda doktor tarafından kusursuz bir şekilde yapılır. Kızlık zarının yırtılıp yırtılmadığı muayene edilmeden anlaşılması oldukça zordur. Bu nedenle kızlık zarı yırtılıp yırtılmadığının tespit edilmesi için bu bölümde gerekli muayeneler yapılır. Hemen sonrasında ise gerekli müdahaleler yapılabilir.

Kızlık Zarı Dikimi Yöntemleri

Kızlık zarları dikimleri yöntemleri arasında cerrahi müdahale birinci sırada yer alır. Bu kapsamda yırtılan kızlık zarının yeniden dikilmesi için ameliyat uygulanıyor. Çünkü kızlık zarı dikimi haricindeki tıbbi ilaçlar kürtajın sürecinin uzamasına neden olabiliyor.

Kızlık Zarı Dikimi Mümkün Mü?

Kalıcı ve geçici kızlık zarları dikimleri mümkündür. Bu işlemler profesyonel doktor tarafından yapılır. Yüksek teknolojili cihazlar üzerinden kızlık zarı dikimleri mümkün hale gelmiştir. Bu kapsamda en kaliteli özel doktor klinik merkezine başvurabilirsiniz. Kızlık zarınızı ister kalıcı olarak ister geçici olarak ameliyatla diktirmeniz mümkündür.

Labioplasti Neden Uygulanır?

Labioplastiler iç dudakların yırtılması, deforme olması gibi durumlarda uygulanır. Bu yöntem geçmişten bugüne dek yoğun olarak tercih ediliyor. Bu nedenle labioplasti ameliyatlarında başarı oranları son derece yüksektir. Labioplastiler diğer yöntemler gibi modern ameliyathaneden uygulanır. Bu kapsamda ameliyat sırasında herhangi enfeksiyona maruz kalmanız söz konusu değildir.

Labioplasti Kimlere Uygulanabilir?

Labioplastiler herkese uygulanmaz. Sadece iç dudaklarında deforme durumu meydana gelenlere uygulanabilir. Kürtajların bugün daha çok talep görmesi labioplasti fiyatları gibi kürtajların ücretlerinin daha düşük olmasını sağlıyor.

En İyi Labioplasti Tekniği Hangisidir?

En iyi ve tavsiye edilen labioplastinin tekniği Parsiyel Rezeksiyon tekniğidir. Yöntem yüksek kalitesiyle dikkat çekiyor. Tekniğin riski olmaması uzmanlar tarafından tavsiye edilmesini sağlar. Parsiyel Rezeksiyon tekniğinde herhangi yan etkiler görülmez.

Labioplasti Ameliyatı Fiyatları

Labioplastinin ameliyat fiyatları diğer tekniklerde olduğu gibi doktor sitesinden rutin olarak güncelleniyor. Bu kapsamda labioplastinin ameliyat fiyatlarına baktıktan sonra randevu alabilirsiniz.