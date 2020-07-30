Kurban Bayramında Et Tüketirken Nelere Dikkat Edilmesi Gerekir ?

KURBAN BAYRAMINDA NASIL BESLENELİM ?

Kurban bayramında; sağlıklı beslenmenin temel prensiplerine, porsiyon kontrolüne ve besin gruplarının dengeli alımına özen gösterilmelidir.

Öncelikle kurbanlığınızın satın almadan önce veteriner kontrolünden geçtiğinden emin olmalısınız. Uygun kesim şartlarının sağlanması sağlık açısından önemlidir. Hayvanlarda görülen ve zoonoz olarak adlandırılan bazı hastalıklar insanlara bulaşabilmektedir.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüsetyin Çetiner

Eti pişirme yöntemi oldukça önemlidir. Etlerin yağda kavrulması veya kızartılması besin öğesi kayıplarının artmasına, fazla miktarda yağ tüketilmesine ve ileride sağlık sorunlarının oluşmasına yol açabilmektedir. Buna bağlı olarak etlerin buğulama, ızgara,haşlama şeklinde pişirilip, tüketilmesi sağlık açısından daha yararlıdır.

Bayram günü kesilen et, bekletilmeksizin birkaç saat içinde pişirilerek tüketilir. Ancak yeni kesilmiş hayvanların etlerindeki sertlik hem pişirmede, hem de sindirimde zorluk yaratır. Midede şişkinlik, hazımsızlık gibi sıkıntılara neden olur. En sağlıklı tüketim şekli ise etin 24 saat dinlendikten sonra tüketilmesidir. Bu sayede mide rahatsızlığı olan bireyler daha rahat bir bayram geçirmiş olacaklardır.

Özellikle mide-bağırsak hastalığı olan kişiler kurban etlerini hemen tüketmemeli, buzdolabında birkaç gün beklettikten sonra, haşlama veya ızgarada pişirme yöntemiyle pişirerek tüketmelidir.

Etlerin hepsi hemen tüketilemeyeceğinden saklama koşulları da oldukça önemlidir. Doğru saklama yöntemlerinin kullanılması ile besin öğelerinin kayıplarını en aza indirmiş oluruz.

Etler; büyük parçalar şeklinde değil ancak kıyma, kuşbaşı gibi küçük parçalara ayrılıp, tek pişirimlik miktarlara bölünüp, buzdolabı poşetlerine koyularak buzdolaplarının buzluk kısmında veya derin dondurucuda saklanmalıdır.

Pişirmek için buzluktan çıkartılan etler, yine buzdolabının alt raflarına indirilerek çözdürülmeli, çözdürülen et hemen pişirilmeli, tekrar dondurulmamalıdır.

Et hazırlamada kullanılan malzemelere dikkat edilmelidir özellikle et kesme tahtasında çiğ sebze ve meyveleri doğrama işlemi yapılmamalıdır.

Etin sebzelerle birlikte pişirilmesi veya etlerin yanında C vitamininden zengin sebze/salata/ tüketilmesi daha sağlıklı olur. Bu yöntem hem besin çeşitliliğini sağlar hem de sebzelerde bulunan C vitamini, demirin emilimini arttırır.

Etler mangal yapılacaksa; kömürleşecek şekilde kızartılmaması gerekir, kömürleşen etlerde kanserojen maddeler oluşmaktadır. Etin ateşe yakın olmaması ve ateşe temas etmemesi gerekir.

Et kullanılarak yapılan sebze ya da baklagil yemeklerine yağ ilave edilmemelidir. Etin kendi yağı ile pişmesi kilo kontrolü için önemlidir.

Özellikle Kurban bayramının geleneksel yemeği haline gelen kavurmanın içine tereyağı veya kuyruk/iç yağı eklemeden, kendi suyunda, kısık ateşte pişirme yapılmalıdır.

Kavurma ve kırmızı et öğle öğününde tüketilmeli, akşam öğününde ise sebze, kuru baklagil gibi posa içeriği yüksek yemekler tercih edildiğinde daha dengeli bir gün geçirmiş oluruz.

Etlerin yanında pilav veya makarna yerine bulgur ; asitli ve gazlı içecekler yerine ayran/yoğurt/cacık tüketilmesi daha yararlı olur.

Günlük en az 8 bardak su tüketimine dikkat etmeliyiz. Özellikle çay, kahve tüketiminin arttığı bu günde su unutulmamalı. Ayrıca bayram ziyaretleri sırasında artan çay ve kahve tüketimi aşırı miktarlarda olduğunda uykusuzluk, kalp ritim bozuklukları, mide problemlerine sebep olabilmektedir. Bu tür içeceklerin tüketilen miktarlarına dikkat edilmelidir.

Sabah mutlaka güne kahvaltı edilerek başlanmalı, kahvaltı hafif ve her grup besin öğesini içerir nitelikte olmalıdır. Gün içerisinde et tüketimi olacak ise bayram boyunca sabah yumurta tüketimi aza indirebilir veya bayram boyunca birkaç gün tüketmeyebiliriz.

Ve tabii ki ,sağlıklı yaşamın olmazsa olmazı olan fiziksel aktivitenin arttırılmasına özen göstermeliyiz .Bayram boyunca da, günlük tempolu yürüyüşlere devam edilmelidir.

Son olarak ,bayramlarda da yeterli ve dengeli beslenme ilkelerine uygun miktarda et tüketirken çeşitlilik yaratmak için, diğer besin grupları olan ‘süt grubu’, ‘ekmek grubu’, ‘sebze grubu’ ve ‘meyve grubu’ ile aynı öğünde birlikte tüketmeye özen gösterilmelidir.

Sağlıklı , Huzurlu Bayramlar Dilerim...

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)