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Kulak Sağlığına Bağlı Problemler  Vertigo’yu Tetikleyebilir 

Kişinin hareket kabiliyetlerini kısıtlayabilecek ölçüde ağır seyredebilen ‘Vertigo’ beyin, beyincik gibi santral bölgelerdeki bir probleme bağlı olabileceği gibi; iç kulak ve denge sinirinde meydana gelen hasara bağlı olarak da ortaya çıkabiliyor. May İşitme Cihazları Eğitim Sorumlusu Odyolog Seda Başkurt, “Baş dönmenize eşlik eden çınlama, işitme kaybı ve bulantı söz konusu ise ve ataklar halinde yaşıyorsanız kulak burun boğaz hastalığı olan meniere bağlı olarak, Vertigo geçiriyor olabilirsiniz” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Ağustos 2021 Cuma 18:40
Kulak Sağlığına Bağlı Problemler  Vertigo’yu Tetikleyebilir 
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Yoğun baş dönmesi şikayetiyle ortaya çıkan Vertigo, günümüzde sıklıkla karşılaşılan rahatsızlıklardan bir tanesi. Kişilerin hareket kabiliyetini kısıtlayarak, yaşam kalitesini ciddi oranda azaltan Vertigo’nun tedavisinde tanı aşaması kritik önem taşıyor. Vertigo ile ilgili merak edilen soruları yanıtlayan May İşitme Cihazları Eğitim Sorumlusu Odyolog Seda Başkurt, “Vertigo’nun nedenlerine bakıldığında merkezi sinir sistemimizi oluşturan beyin, beyincik gibi santral bölgelerdeki bir probleme bağlı olarak ortaya çıkabileceği gibi, iç kulak ve denge sinirinde meydana gelen hasara bağlı olarak da ortaya çıkabilmektedir.  İç kulak ve denge sinirinden kaynaklanan baş dönmeleri daha sık görülmekle birlikte kulağımızda dengeyi sağlayan otolit organın doğru yerleşimde bulunamaması ve kulak burun boğaz hastalıklarından olan meniere hastalığında veya uyku esnasında yatakta sağa sola dönerken eğilip kalkarken görülen baş dönmesi (BPPV) gibi kulak burun boğaz hastalıklarında da görülebilmektedir” diye konuştu. 

“Tümör, inme gibi hastalıkların habercisi olabilir” 

Vertigo’nun bazı kişilerde baş dönmesiyle birlikte işitme kaybı, bulantı, kusma, anormal göz hareketleri, kulak çınlaması ve yürüme bozukluğu gibi birden fazla belirti ile ortaya çıkabildiğine işaret eden Seda Başkurt, Vertigo’ya sebep olan hastalığa göre kişinin yaşayacağı belirtilerin değişebileceğini söyledi. Başkurt, “Kişinin yaşamış olduğu Vertigo santral patolojilere göz önüne alınarak ihmal edilmemelidir.  Beyin, beyin sapı kaynaklı baş dönmesi tümör, inme gibi hastalıkların habercisi olabilir. Baş dönmesi yaşıyorsanız sık sık tekrarlıyorsa ve uzun sürüyorsa ihmal etmeden doktora gitmenizde fayda vardır. Baş dönmenize eşlik eden çınlama, işitme kaybı ve bulantı söz konusu ise ve ataklar halinde yaşıyorsanız kulak burun boğaz hastalığı olan meniere bağlı olarak Vertigo geçiriyor olabilirsiniz” dedi. 

Doktora gitmeyi ihmal etmeyin 

Vertigo tedavisinde doktorların tuz diyeti ve farklı tedavi yöntemleri uygulayabildiğini anlatan Başkurt, Vertigo’nun iç kulağın iltihaplanmasına bağlı olarak ortaya çıkabildiğini ve kızamık, kabakulak veya hepatit sonrası yine Vertigo kaynaklı baş dönmesi şikayetlerinin yaşanabileceğini ifade etti. Odyolog Seda Başkurt, sözlerine şöyle devam etti: “Vertigo kulak burun boğaz hastalıklarının sebep olduğu bir belirti olarak karşımıza çıkabileceği gibi iç kulakta kristallerin yer değiştirmesi, tansiyon düşmesi, kuvvet kaybı, psikolojik nedenler, görme bozukluğu gibi nedenlere bağlı olarak da ortaya çıkabilir. Bu sebeple yaşadığınız baş dönmesini takip ediniz aniden başlıyor ve uzun süredir devam ediyorsa vakit kaybetmeden doktora başvurunuz.” 

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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