Koronavirüs Sonrası Kalp Hastalıklarına Dikkat

Beklenmeyen ani damar tıkanıklıkları ve atipik göğüs ağrıları , Covid-19 salgını sonrasında tüm dünyadaki hastalarda gözlemlenmektedir. Uzmanlar tarafından kalp ve damar rahatsızlıklarının tüm dünyanın son zamanlardaki en büyük sorunlarından biri olmuşken, Covid-19 salgını ile de ölüm riskinin artmasına sebep olan bir hastalık haline geldiğini vurgulanmaktadırlar.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ankara Özel 100. Yıl Hastanesi Radyoloji Uzmanı Dr.Alper Bozkurt; "Covid-19 Salgını sonrası görülme sıklığında artış görülen "Beklenmeyen ani damar tıkanıklıkları ve atipik göğüs ağrıları" tedavi edilmezse çözümü olmayan sonuçlar doğurabilir" dedi.

Ankara Özel 100. Yıl Hastanesi Radyoloji Uzmanı Dr. Alper Bozkurt, "Bazen kalbi besleyen damarlarda ya da kapaklarında, bazen de kalbin hiç beklenmedik bir yerinde oluşan küçük bir sorun hayatınızı etkiler, hatta kimi zaman belirler. Bu günlerde sebep olduğu ciddi sonuçlar itibariyle, erken teşhisi çok önemli olan kalp hastalıklarının tanısının, 100. Yıl Hastanesi Radyoloji Bölümünde 128 Kesit BT (Bilgisayarlı Tomografi) cihazıyla erkenden ve en doğru bir şekilde yapıldığının altını çizdi."

''Kalp Krizi Belirtileri ''

Kalp krizi, kalp damarının aniden tıkanması sonucu oluşmakta ve toplumda yıllık görülme yüzdesi 0.6’dır.

Kalp krizi belirtileri arasında; hastanın göğsünde yanma, baskı ve sıkışma hissi olur ve bu şikayetlerin çeneye ve kollara doğru yayılması da söz konusu olabilmektedir.

Bulantı ve kusmaya soğuk terlemenin eşlik etmesi tanının güçlenmesini sağlar ve şikayetler aniden başlar. Hastanın bulunduğu yerden, zamandan ve aktivitesinden bağımsız gelişmektedir.

Şikayetler 30 dakikadan fazla sürer ve bu durumdaki kişilerin, derhal bir ambulansla en yakın kalp merkezi veya hastanenin acil servisine götürülmesi gerekmektedir.

Hayati tehlike söz konusu olduğu için bu durumda en etkili müdahale, hastanelerde yapılabiliyor. Ancak riski büyük olsa da, her kalp krizi ölümle sonuçlanmıyor.

''Egzersizle Gelen Göğüs Ağrısına Dikkat !''

Pıhtı tarafından tıkanmaya meyilli, tıkanan, kendiliğinden açılan kalp damarı bulunmaktadır. Egzersizle gelen göğüs ağrısı: Herhangi bir iş yaparken gelen baskı şeklindeki göğüs ağrısı da, kalp damar hastalığının belirtilerinden biri. Yürürken, merdiven ve yokuş çıkarken, yemek sonrası veya soğuk havalarda yürürken göğsünüzde baskı, yanma, ağırlık hissi oluşabiliyor. Bu ağrının özelliği yürümeyi bıraktığınız an azalması ve kendiliğinden (5 dakikadan kısa bir süre içerisinde) kaybolmasıdır.Bazı durumlarda ise bazen sol omuz, sol kolun iç kısmı, boyun ya da alt çene ve sırttaki kürek kemiklerinin arasına da yayılabilmesi veya öncelikle bu bölgede hissedilebilmesidir. Nedeni ise, kalp damarınızda yavaş yavaş oluşan daralmadır.

Radyoloji Uzmanı Dr. Alper Bozkurt " Bu belirtileri kendinde gözlemleyen hastaların en kısa sürede hekime başvurarak uygun tanı ve tedavinin başlanması çok önem arz etmektedir" diyerek konunun önemini vurguladı.