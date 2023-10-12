Kimyonun Faydaları Saymakla Bitmiyor!

Uzman Diyetisyen Rıdvan Arslan konu hakkında bilgiler verdi.

Kimyon, Cuminum cyminum bitkisinin tohumlarından elde edilen popüler bir baharattır. Yemeklerde yaygın olarak kullanılır ve yüzyıllardır potansiyel sağlık yararları için kullanılmaktadır. İşte kimyonun potansiyel faydalarından bazıları:

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

Sindirim Sağlığı: Kimyon sindirim özellikleri ile bilinir. Yiyeceklerin sindirimine yardımcı olabilecek ve şişkinlik ve hazımsızlık gibi semptomları azaltabilecek sindirim enzimlerinin üretimini uyarmaya yardımcı olabilir.

Anti-İnflamatuar: Kimyon, anti-enflamatuar ve antioksidan özelliklere sahip küminaldehit ve timol gibi bileşikler içerir. Bu bileşikler vücuttaki iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabilir.

Kilo Yönetimi: Bazı çalışmalar kimyonun kilo vermeye ve yağ azaltmaya yardımcı olabileceğini düşündürmektedir. Dengeli bir diyete ve düzenli egzersize dahil edildiğinde metabolizmayı artırmaya ve vücut yağını azaltmaya yardımcı olabilir.

Antioksidan Özellikleri: Kimyon, hücreleri serbest radikallerin neden olduğu hasarlardan korumaya yardımcı olabilecek antioksidanlar açısından zengindir. Antioksidanlar ayrıca kanser ve kalp hastalığı gibi kronik hastalıkların riskini azaltmada da rol oynayabilir.

Kan Şekeri Kontrolü: Bazı araştırmalar, kimyonun insülin duyarlılığını artırarak kan şekeri seviyelerini düzenlemeye yardımcı olabileceğini göstermektedir. Bu durum, diyabetli veya bu hastalığa yakalanma riski taşıyan bireyler için faydalı olabilir.

Kolesterol Azaltma: Kimyon, LDL (kötü) kolesterol seviyelerini düşürmede mütevazı bir etkiye sahip olabilir, bu da daha düşük kalp hastalığı riskine katkıda bulunabilir.

Bağışıklık Sistemi Desteği: Kimyondaki C vitamini ve demir gibi vitamin ve mineraller bağışıklık sistemini destekleyebilir ve vücudun enfeksiyonlarla savaşmasına yardımcı olabilir.

Solunum Sağlığına Yardımcıdır: Kimyonun antimikrobiyal özellikleri astım, bronşit ve öksürük gibi solunum rahatsızlıklarının semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir.

Anti-Kanser Özellikleri: Bazı çalışmalar, kimyonun özellikle belirli kanser türlerinin riskini azaltmada anti-kanser özelliklere sahip olabileceğini öne sürmüştür. Ancak bu alanda daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Kemik Sağlığı: Kimyon, kemik sağlığına katkıda bulunabilecek kalsiyum ve diğer mineralleri içerir ve osteoporoz gibi durumların önlenmesine yardımcı olur.

Kaynak: istanbul Times Haber Ajansı(İTHA)