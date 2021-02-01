Kepçe kulak ameliyatından sonra gözlük kullanımı

Kepçe kulak estetiği süreci nasıl işler?

Kepçe kulak estetiği süreci hem tek taraflı hem de çift taraflı olan otoplasti genellikle oldukça tatmin edici ve kalıcı sonuçlar verir. Çıkıntılı veya fan kulakları olarak da adlandırılan kepçe kulakları neredeyse her zaman iki taraflıdır, ancak bazı durumlarda tek taraflı olabilirler. Tek taraflı defektin düzeltilmesi sadece kulak kepçesini, sadece kulak memesini veya her iki anatomik bölgeyi ilgilendirebilir.

Kulak kepçesinin kıkırdağını şekillendiren ve basit çekme dikişleri olmayan teknikler kullanılırsa, tatmin edici olmayan sonuçlar veya nüksler elde etmek çok zordur. Nüks, elde edilen etkinin kısmen veya tamamen ortadan kalkabileceği olaydır. Çeşitli otoplasti kusurlarını düzeltmek için kullanılan teknikler, sonuç ilk 3 ayda stabilize olduktan sonra iyi uygulanırsa, zaman içinde önemli değişiklikler olmayacaktır.

Kepçe Kulak Ameliyatı Sonrası Süreçler Nelerdir?

Kepçe kulak estetiği süreci yâda otoplasti ameliyatını takip eden 48 saat içinde başınızı kaldırarak dinlenmeniz gerekecektir. Türban çıkarıldığında, 5 gün daha (gündüz ve gece) tenisçi veya saç bandı gibi bir tutma bandı uygulanacaktır. Sekizinci günden itibaren, artık gün içinde kısıtlama gerekli olmayacaktır, ancak gece boyunca tenis veya saç bandını 3 hafta daha tutmanız tavsiye edilir.

Üçüncü günden itibaren yorucu aktivitelerden, saunalardan ve hamamlardan, güneşe maruz kalmaktan ve gözlük kullanmaktan kaçınarak normal bir yaşama dönebilirsiniz. İlk 48 saat içerisinde tedavi edilen bölge çevresinde şişlik ve morluklar meydana gelebilir. Nadiren enfeksiyon, morarma veya keloid izleri oluşabilir. 3-4 gün sonra, aşırı yorucu değilse, işinize devam edebilirsiniz. Ameliyattan iki hafta sonra, spor dahil tüm normal aktivitelerinize aşamalı olarak devam edeceksiniz.

Estetik sonrası gözlük kullanımı en sık sorulan sorular arasındadır. Evet, ameliyat hemen sonrasında bir süre özellikle yara iyileşene kadar gözlük kullanılamamaktadır. Ancak sonrasında kontroller sonrası doktorunuz kullanabileceğiniz tarih konusunda sizleri bilgilendirecektir.

Ameliyattan sonra en azından ilk iki hafta takmanız uygun olmayabilir. Gözlüğün ağırlığı, yeniden yapılanmanın estetik sonucunu tehlikeye atarak, henüz iyileşmemiş kesileri zorlayabilir. Ancak, dört ila beş gün sonra bile normal sosyal hayata dönülebilir.

Kepçe kulak düzeltmesi sadece yetişkinler olarak yapılabilir mi?

Hayır. Kepçe kulak estetiği, 6 yaşından sonra okul çağında bile güvenle uygulanabilen kozmetik bir ameliyattır. Ameliyat genel anestezi bile gerektirmez ve küçük hastanın ameliyatı dikkatli izlememesi, ameliyat öncesi, sırası ve sonrasında sakin kalması için derin sedasyon uygulanır. Ek olarak, kulak kepçesi yıllar içinde büyük değişikliklere maruz kalmaz, bu nedenle müdahale kesindir. Akranlarının şakalarından ve şakalarından kaçınmak için genellikle çocuklara yapılır.