banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
8.218,74
ALTIN
1.642,60
DOLAR
27,41
STERLİN
33,58
EURO
29,06
Yazar Demir, İtibar suikastlarına karşı birlik olunması çağrısı yaptı
Yazar Demir, İtibar suikastlarına karşı...
İBB.Başkanı İmamoğlu AKOM’ Dan Kamuoyunu Bilgilendirdi
Son Dakika
İBB.Başkanı İmamoğlu AKOM’ Dan Kamuoyunu...
Tour Of İstanbul Arnavutköy'den Başladı
Tour Of İstanbul Arnavutköy'den Başladı
Selin Düzgider Ödülün Verdiği Motivasyonla Geleceğe Odaklanıyor
Selin Düzgider Ödülün Verdiği Motivasyonla...

Kendinizi şişman sanırken aslında Lipodem olabilir misiniz?

Lipödem, sıklıkla obezite ile karışan bir sendrom. Çoğunlukla gözden kaçırılan fakat giderek artan bu sağlık sorunu dünyada kadın nüfusunun yüzde 10’unu etkiliyor…

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Eylül 2023 Perşembe 09:10
Kendinizi şişman sanırken aslında Lipodem olabilir misiniz?
banner171

Çok zayıfladığınız, düzgün bir diyet uyguladığınız halde vücudunun üst kısmına kıyasla orantısız olarak kilolu bir alt gövdeye ve kalın bacaklara sahipseniz siz de "Tipik" bir lipödem hastası olabilirsiniz. Ve işin kötüsü tipik obezite yağının aksine, lipedemik yağ, diyet ve egzersiz yoluyla kaybedilemez.

“Lipodemli kadınlar diyet ve sporla zayıflayamaz!”

Lipödem, bacaklarda ve kollarda simetrik bir yağ dokusu (yağ) birikmesi ile karakterize edilen kronik bir tıbbi durum. Yaygın olan ancak yeterince tanınmayan hastalık, genellikle obezite ile karıştırılıyor. Oysa obezite yağı, kalori kısıtlayan diyetle yakılabilirken, lipödemli yağ dokusu, diyete ve spora karşı çok dirençli. Burada önemli olan kişinin obezite problemi mi, lipodem problemi mi yaşadığının net teşhisinin konulması.

Prof. Dr. Ahmet Karacalar son kitabı ‘Lipödem Sendromu: Evrimsel Bir Uyumsuzluk’ta hastalığı detaylı incelerken, lipödemin köklerine de iniyor ve lipödemin tarım devrimi ile obezitenin ise endüstriyel devrimle bağlantılı olduğunu belirtiyor: “Endüstriyel devrim konforu artırırken insanların hareketliliğini azalttı, buna karşın yiyeceğe erişimi kolay hâle getirdi. Obezite bu anlamda modern toplumun bir hastalığıdır...”

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

BUĞDAY TEMELLİ YAŞAMLA ORTAYA ÇIKAN BİR SENDROM

Lipödem sendromu, insanoğlunun avcı-toplayıcı dönemden tarım toplumuna geçmesiyle birlikte ortaya çıkmış bir sorun. Prof.Dr. Karacalar, tarihin bu ilk dönemlerine bedensel farkındalıklarla bakıyor: “Çatalhöyük’te bulunan Kibele heykelciğine bakarsak, bacaklarda ve kollardaki vücutla orantısız kalınlaşmanın lipödem olduğu görülür.

Açlığa bile dirençli olan bu yağlar, kıtlık dönemlerinde dahi bu tür kadınların hayatta kalmalarına, çocuk sahibi olmalarına ve onları emzirmelerine yardımcı olmuştur. Bir bakıma bu beden tipi, kutsallaştırılmış ve tanrıça tahtına oturtulmuştur. Ancak tarım devriminin ardından insanoğlunun buğday temelli, çeşitten fakir sedanter yaşama geçmesi ile birlikte kendi bedenine uyumsuz hayat tarzı başlamıştır. Bağırsaklardaki mikrobiota bozulmuş ve değişmiştir” diyor.

Prof.Dr. Ahmet Karacalar’ın Cosmo Publishing Yayınevi’nden çıkan ‘Lipödem Sendromu Evrimsel Bir Uyumsuzluk’ kitabı, her 10 kadından birinde olduğun düşünülen bu sorunun tarihsel ve evrimsel bağlantısını inceliyor. Yeni gelişen evrimsel tıp uygulamaları ile tedavi önerilerine bulunuyor. Ve her kadının kitaptan öğrenip hayatına uygulayabileceği bilgilere yer veriyor.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Damar Sağlığını Korumak İçin 5 Öneriye Dikkat !
Damar Sağlığını Korumak İçin 5 Öneriye Dikkat !
Endoskopik işlemler erken teşhis ve tedavi için kullanılabiliyor
Endoskopik işlemler erken teşhis ve tedavi için kullanılabiliyor
Tüm Dünya Her Yıl 59 Bin Kişinin Hayatını Kaybettiği Kuduz Tamamen Önlenebilen Bir Hastalıktır
Tüm Dünya Her Yıl 59 Bin Kişinin Hayatını Kaybettiği Kuduz Tamamen Önlenebilen Bir Hastalıktır
Çocuklar da Horlamaya Dikkat! Çocuklarda Horlama Neden Olur?
Çocuklar da Horlamaya Dikkat! Çocuklarda Horlama Neden Olur?
Gut Hastalığı Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?
Gut Hastalığı Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169