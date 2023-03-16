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Katarakt Ameliyatının İyileşme Süreci Nasıldır?

Katarakt ameliyatı geçmiş dönemlerde olduğu gibi zor gerçekleştirilen bir göz ameliyatı değildir. Günümüzde lazer teknolojiyle kolaylıkla tedavisi mümkün olan bir rahatsızlık olmakla birlikte ayrıca ameliyat sonrasında da hızla iyileşme görülmektedir. Ameliyat 30 dakika sürmektedir. Lokal anesteziyle uygulanır. Hasta aynı gün taburcu edilir.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Mart 2023 Perşembe 11:34
Katarakt Ameliyatının İyileşme Süreci Nasıldır?
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Ameliyat sonrası göz bandajla kapatılarak enfeksiyon kapma riski azaltılır. Ayrıca ameliyat sonrası hekimin önerdiği şekilde hasta kontrollere çağrılır.

Katarakt Tedavisi Nedir?

Katarakt tedavisinin en temel ve sağlıklı uygulaması hiç kuşkusuz ki katarakt ameliyatı tedavisidir. Katarakt eğer ki erken yaşlarda oluşursa veya fark edilirse hastaya gözlük verilebilir. Gözlük kullanımına rağmen hastanın görme kalitesinde sıkıntı varsa katarakt ameliyatı önerilir.

Katarakt Ameliyatı Ne Zaman Gerekir? Kimler Olmalıdır?

Katarakt ameliyatı Genel olarak kişinin yaşına bağlı olarak gelişen bir göz rahatsızlığıdır. 55 ve 60 yaşlarında sık görülebilen katarakt, belirtilerini 40 yaş sonrası göstermeye başlasa da çoğu kişi durumun farkına varmaz ve ne zaman görme kalitesinde zayıflama, çift görmeye başladığı zaman katarakt ameliyatı olma vakti gelmiş demektir.

Katarakt Nasıl Oluşur? Belirtileri Nelerdir?

Katarakt oluşumu genel olarak yaşla birlikte artış gösterirken:

  • Sigara, alkol kullanımı
  • Göze alınan darbe
  • Radyasyon tedavisi görülmesi
  • Diyabet
  • Genetik

Katarakt rahatsızlığının genel belirtileri ise:

  • Işığa karşı hassasiyet oluşması
  • Bulanık, çift görme
  • Gece görüşünün bozulması

Katarakt Türleri Nelerdir?

Katarakt genel olarak yaşla beraber gelişen bir göz rahatsızlığının yanı sıra farklı türleri de bulunur.

  • Yaşlanmayla beraber gelişen katarakt
  • Doğuştan kaynaklı katarakt
  • Hastalıklara ve farklı kimyasal etkenlerden kaynaklanan katarakt

Akıllı Lens Nedir?

Akıllı lens denilen lens türü katarakt ameliyatı esnasında hastanın gözüne uygulanan üç odaklı yapay bir lenstir. Ameliyat sırasında hastanın gözünün içine implante edilmektedir.

Akıllı Lenslere Neden İhtiyaç Duyulur?

Kişinin görme kalitesinde bulanıklaşma ve çift görme sorunu başladığında katarakt ameliyatında kişiye akıllı lens uygulanır. Akıllı Lens kişinin görme kalitesinde iyileşme yaratır.

Çok Odaklı Göz İçi Lens Çeşitleri Nelerdir?

Çok odaklı veya bir diğer adıyla akıllı lens türleri iki çeşittir. İki odaklı göz içi lens ya da üç odaklı akıllı lens (trifokal lens) olmak üzere iki türü bulunur.

Akıllı Lens Operasyonu Nasıl Gerçekleştirilir?

Akıllı lens operasyonu genel olarak her iki göze de farklı günlerde uygulanır. Genellikle 10 dakika sürmektedir. Gözlerin göz damlası ile uyuşması sağlanır. Sonrasında işlem uygulanır. Her İki göz arasında genel olarak bir hafta ara verilir.

Ameliyat Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Ameliyat sonrasında işlem uygulanan göz bandajla kapatılır ve gözün enfeksiyon kapmaması için hekimin önermiş olduğu ilaçlar düzenli olarak kullanılmalı ve göz kontrollerine düzenli gidilmelidir.

Akıllı Lenslerin Avantajları Nelerdir?

Akıllı lenslerin en büyük avantajı hastanın gözünde ikinci bir defa katarakt oluşumu olmamaktadır.

Akıllı Lens Fiyatları

Akıllı lens fiyatları ameliyatta kullanılan malzemelerin kalitesine, hekimin tecrübesine göre farklılık gösterebilir.

Retina Dekolmanın Nedenleri Nelerdir?

Retina dekolmanı, genellikle yüksek dereceli miyop hastalarında oluşur.

Retina Yırtığı ve Dekolmanı Nasıl Teşhis Edilir?

Retina yırtığı tanısı göz içine damlatılan damla ile göz bebekleri incelenir. Göz tomografisi ve göz anjiyosu ile tanı konulmaktadır.

Retina Dekolmanı İçin Risk faktörleri Nelerdir?

Retina Dekolmanı oluşmasına risk teşkil eden diyabet rahatsızlığına dikkat etmelisiniz. Ayrıca kan basıncınızı yüksek olmamasına öze gösterilmesi gerekir.

Retina Yırtığı Ve Dekolmanı Nasıl Tedavi Edilir?

Retinada oluşan yırtık lazer tekniğiyle dikilir. Retina dekolmanı cerrahi yöntemle tedavi edilir.

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