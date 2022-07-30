Karın Germe Ameliyatı İle Gergin ve Dümdüz Bir Karın

Karın germe ameliyatı kimlere yapılır?

Düz ve sıkı bir karın bölgesine kavuşmak için diyet ve sporun yeterli gelmediği,

Birden fazla doğum yapılması nedeniyle karın duvarındaki gevşekliğin ve sarkmaların fazla olduğu,

Hamilelik esnasında yüksek miktarda kilo alımına bağlı olarak iyice gerilip genişleyen karın bölgesi derisinin hamileliğin sonlanmasıyla beraber deformasyona uğradığı,

Yüksek miktarda ve sık kilo alıp vermeye bağlı olarak sıkılığını yitirmiş bir karın bölgesine sahip olan ve karın bağ dokusunun gevşediği,

Karın bölgesindeki çatlak görünümünden rahatsız olan kişilere yapılır.

Karın germe ameliyatı kimlere yapılmaz?

Şeker hastalığı gibi vücuttaki yara iyileşmesini geciktirecek bir hastalığa sahip olanlar,

Kronik rahatsızlığı bulunanlar,

Yüksek miktarda sigara ve alkol tüketimi bulunması nedeniyle vücudun kendini yenileme hızı düşük olanlar,

Hamilelik sonrası karında sarkma ve deformasyon meydana gelebileceğinden dolayı henüz doğum yapmamış ancak ileride anne olmayı planlayan kadınlar,

Karındaki sarkıklık ve deformasyonun ileri boyutta olmadığı, spor ve egzersiz ile toparlanmasının mümkün olduğu kişilere yapılmaz.

Karın germe ameliyat süreci nasıldır?

Ameliyata ve uygulanacak olan tekniğe karar vermeden önce hasta detaylı bir şekilde muayene edilir. Gerekiyorsa doktor çeşitli radyolojik görüntülemelerle daha detaylı inceleme de isteyebilir. Ardından karındaki sarkıklık, deformasyon ve gevşemelerin derecesi ile hastanın beklentileri doğrultusunda hasta için en uygun ameliyat tekniğine karar verilir. Yalnızca alt karın bölgesinde sarkma ve gevşemelerin olduğu ve deformasyon miktarının fazla olmadığı hastalarda mini karın germe operasyonu uygulanırken, alt karın sarkmalarına ek olarak orta karın kısmında da sarkma ve gevşemeler mevcut ve göbek deliğinde aşağıya doğru inme görünümü varsa bu durumda tam karın germe operasyonu yapılmaktadır. Hastanın karın bölgesinde yağ birikimi fazla ise tam karın germe operasyonundan önce liposuction uygulaması ile biriken yağlar vücuttan uzaklaştırılır. Karın germe ameliyatlarında açılan kesi yerlerinin büyüklüğü toparlanacak olan sarkma ve deformasyon miktarına göre değişkenlik gösterir. Bu kesi yerleri genellikle sezeryan ameliyatlarında olduğu gibi bikini bölgesinin içerisinde kalacak şekilde açılır ve estetik dikiş ile kapatılır. Bu sayede ameliyat sonrasında hastayı rahatsız edebilecek bir iz kalmamasına özen gösterilir. Göbek deliğinin yukarı bölgesinde de sarkmaların mevcut olduğu hastalarda aşağıya doğru germe işlemi yapılarak fazla olan deri dokusu açılan kesi bölgesi aracılığıyla toparlanır. İster mini karın germe ister tam karın germe ameliyatı yapılmış olsun, ameliyatın sonunda hasta odasına çıkarılmadan önce hastaya özel bir korse giydirilir. Ameliyatın ardından en az bir ay boyunca hasta hem geceleri hem de gündüzleri bu korseyi hiç çıkarmadan takar.

Karın Germe Ameliyatı Sonrasında Neden Korse Kullanılır?

Ameliyat sonrasında en az bir ay boyunca gece gündüz takılacak olan korse sayesinde ameliyat esnasında karna verilen düz görünüm korunmuş olur.

Korse tüm karın bölgesini iyice sararak dışarıdan gelebilecek ufak darbelere karşı karın bölgesini korur.

Karın germe ameliyatı esnasında müdahale edilen karın kas ve bağ dokularının kendilerini daha hızlı onarmalarını ve böylece iyileşme sürecinin hızlanmasını sağlar.

Uygulama bölgesinde ameliyat sonrasında meydana gelebilecek ödem ve morarmaların minimumda tutulmasında faydası vardır.

Ameliyat sonrasındaki iyileşme döneminde hastanın karnından güç alabileceği basit günlük hareketleri daha rahat yapmasını sağlar.

Gevşeyen ve deforme olmuş karın derisini sıkı tutarak daha hızlı toparlanmasına katkısı vardır.

Ameliyat sonrasında hastanın sosyal hayatına dönmesi ne kadar sürer?

Hastanın sosyal hayatına dönüş süresi ameliyat esnasında uygulanan tekniğe yani hangi karın germe ameliyatının yapıldığına göre değişkenlik gösterir. Mini karın ameliyatlarının ardından hasta genellikle bir gece hastanede kalır. Ameliyatın üzerinden 5-6 gün geçmesiyle beraber sosyal hayatına geri döner. Bu ameliyat sonrasında kişinin rahatlıkla günlük yaşamına geri dönmesi yaklaşık 10 gün kadar, spor yapabilecek ve özgürce hareket edecek hale gelmesi ise yaklaşık 2-3 ay kadar sürmektedir. Tam karın germe ameliyatlarının ardından ise hastalar genellikle 2 gece hastanede yatarlar. Bu ameliyatlar biraz daha kapsamlı olduğu için mini karın germe ameliyatlarına nazaran hastanın biraz ağrısı olabilir. Hastanede ağrı kesici ilaçlarla bu süreç rahatlıkla atlatılır. Hastanın eve çıkmasının ardından yaklaşık bir hafta sonrasında hasta daha rahat hareket edebilir hale gelir. Ameliyatın üzerinden 14 gün geçmesiyle beraber de günlük yaşamına geri döner. Bu ameliyat sonrasında spor yapılması ve özgürce hareket edilmesi en az 3 aylık bir süreyi gerektirir.

Karın germe ameliyatı öncesinde hasta nelere dikkat etmelidir?

Bazı bitki çayları ve kan sulandırıcı ilaçlar ameliyat esnasında kanama sorunu yaratabileceğinden dolayı ameliyattan en az 2 hafta öncesinde kullanımlarına ara verilmelidir.

Sigara ve alkol tüketimi vücudun kendini onarma mekanizmasını olumsuz etkiler. Bu nedenle ameliyat sonrasında yara iyileşme sürecinin yavaşlamaması ve hastanın bağışıklık sisteminin iyi durumda olması için ameliyattan en az 2 hafta öncesinde tüketimlerine son verilmelidir.

Ameliyat öncesinde vücutta herhangi bir enfeksiyon veya nezle gibi durumların gelişme ihtimaline karşı dikkatli olunmalıdır. Eğer böyle bir durum gerçekleşirse ameliyatın hasta iyileştikten sonra yapılması çok daha uygundur.

Sağlığını olumlu etkileyip vücut direncini arttıracağından dolayı hastanın sağlıklı beslenme düzenine geçişi ve ameliyat öncesi meditasyon vb uygulamalar yaparak ruhsal sağlığının da optimize edilmesi tavsiye edilir.

Karın germe ameliyatının tekrar edilmesinde bir sorun var mıdır?

Bu ameliyatların tekrarında dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Öncelikle ilk ameliyatın üzerinden minimum bir sene geçmiş olması ve ilk ameliyatın iyileşme sürecinin tamamen son bulmuş olması gerekmektedir. Ayrıca ikinci kez yapılan karın germe ameliyatları hastanın vücudunun yıpranmasına ve yaraların daha geç iyileşmesine neden olabilir. Bu nedenle hastaların iyileşme sürecinde önerilere kulak asmamaları nedeniyle tekrar ileri boyutta sarkmaların meydana gelmesi halinde ikinci bir geniş kapsamlı ameliyat söz konusu değildir. Tekrarı yapılan karın germe ameliyatları ancak ufak müdahalelerden ve liposuction yöntemiyle yağların vücuttan uzaklaştırılmasından ibaret olabilmektedirler.

Karın germe ameliyatının fiyatı nedir?

Karın germe ameliyatları Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Leyla Arvas tarafından yapılmaktadır. Sağlık Bakanlığı onaylı merkezlerin haber ve internet sitelerinde fiyat belirtmeleri yasal değildir. Aynı zamanda karın germe ameliyatlarının fiyatları hastanın karın bölgesindeki gevşeme ve deformasyon miktarı ile çekilecek olan yağ oranına ve uygulanacak olan tekniğe bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Bu nedenle karın bölgesinin görünümünden rahatsız olan ve gergin bir karın görünümüne kavuşmak için çözüm arayışına giren hastalarımız Quartz Klinik 0212 241 46 24 numaralı hattımızdan bize ulaşarak randevu ve bilgi alabilirler.