banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
5.161,47
ALTIN
1.176,90
DOLAR
19,00
STERLİN
22,96
EURO
20,15
AK PARTİ Ve CHP Oy Oranı Olmayan Partiler Yerine Sokak Röportajı Yapan Kanallar İle İşbirliği Yapsın…
Son Dakika
AK PARTİ Ve CHP Oy...
İmamoğlu :“ Bir Takım Temel Hakları Siyasi Pazarlık Şeklinde Tartışılmasını Şiddetle Kınıyorum
Son Dakika
İmamoğlu :“ Bir Takım Temel...
CHP.TBMM Grubu Deprem Bölgesi İçin 10 Lira Katkı Sundu
Son Dakika
CHP.TBMM Grubu Deprem Bölgesi İçin...
İBB.Cebeci Lojistik Merkezi Açıldı
İBB.Cebeci Lojistik Merkezi Açıldı

Karbon Peeling Nedir? Yöntemleri Nelerdir?

Hayatımızda kadın ve erkekler olarak hepimiz cildimizin güzel görünmesini ve kusursuz olmasını isteriz. Bu yüzden de farklı şekillerde yöntemler deneriz. Bunlardan biri de son zamanlarda oldukça gelişen karbon peeling işlemi olmaktadır.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Mart 2023 Perşembe 11:26
Karbon Peeling Nedir? Yöntemleri Nelerdir?
banner171

Karbon Peeling Nasıl Yapılır?

Karbon peeling yüz ve yüz kısımlarına yapılan bir işlemdir. İnce bir tabaka halinde cilde sürülerek yava yavaş masaj eşliğinde işlem tamamlanır. Bu işlem için özel jel ve kremler kullanılmaktadır. Cihazlar sayesinde yapılan bu işlem derinin yedi kat altına inerek işlev sağlar.

Karbon Peeling Ne İşe Yarar?

Karbon peeling işleminde kişinin cildi pürüzsüz ve yumuşak bir şekle bürünür. Gergin ve nem oranı ayarlanarak kurumaya karşı yüzde yüz dayanıklılık gösteren bu işlem için neredeyse herkes sıraya girmektedir.

Karbon Peeling Kimlere Uygulanır?

Karbon peeling işlemi genç yaşlı demeden herkese uygulanan bir işlemdir. Özellikle yaşını doldurmuş olan ve ergenlik dönemini atlatmış kişilere uygulanan bu işlem de kadın erkek fark etmeksizin cilt sorunu yaşayan herkese kolay bir şekilde uygulanmaktadır.

Karbon Peeling Neden Yaptırmalıyız?

Karbon peeling yaptırmak kişinin birçok avantaj kazanmasına neden olur. Kusursuz ışık ışıl renk tonu eşit lekesiz aknesiz sivilcesiz bir yüz için karbon peeling yaptırılabilir. Bu şekilde kişiler makyajsız gezebilecek duruma gelecektir.

Karbon Peeling Uygulamasının Avantajları Nelerdir?

Her işlemin kendine göre avantajı bulunmaktadır. Karbon peeling işleminin de avantajları oldukça fazladır. Fiyatı oldukça makul olan bu işlemin avantajlarından biri de budur. Yüzü kusursuz ve temiz bir hala getirmek kişinin yaşamını rahat ve özgüvenli geçirmesi sağladığı en büyük avantajlar arasında yer almaktadır.

Lazer Epilasyon Nedir?

Lazer epilasyon işlemi kıl ve kıl köklerine yapılan bir işlemdir. Lazer epilasyon sayesinde hem kadınlar hem de erkekler sahip oldukları istenmeyen kıl ve tüylerden kolayca kurtulma şansına sahip olup hayatları boyunca rahat edebilirler.

Lazer Epilasyon Nasıl yapılır?

Kıl ve kıl köklerine yapılan bu lazer epilasyon işlemi özel cihazlar sayesinde yapılmaktadır. Lazer epilasyon işlemi seanslar halinde yapılmaktadır. Bu şekilde de kişi seans bittiği andan itibaren kıl ve tüy sorunlarına kesin çözüm bulmuş olurlar. l

Lazer Epilasyon Yöntemleri Nelerdir?

Lazer epilasyon işlemi için birçok yöntem vardır. Bu yöntemler kişiye özel olarak seçilmektedir. Kişinin isteğine ve vücut yapısına göre seçilen bu yöntemler de soğuk lazer buz ile lazer gibi farklı türde yöntemler yer almaktadır.

Altın İğne Nasıl Uygulanır?

Altın iğne tedavisi kişinin yüz hatlarına uygulanan bir tedavi biçimidir. Özel radyasyon cihazları ile yapılan ya da özel iğneler sayesinde yapılan bu altın iğne tedavisinde kişinin hücreleri yenilenerek yüzüne bakım yapılmaktadır.

Altın İğne Uygulaması Ne İşe Yarar?

Altın iğne uygulaması ile kişiler bir nebze olsun rahatlama imkanı bularak ciltlerinin nefes aldığını hissedebilirler. Daha genç ve sağlıklı bir görünüm için yapılan bu altın iğne tedavisi ile kişilerin kendini özgüvenli hissetmesi oldukça normal bir durumdur.

Altın İğne Hangi Mevsimde Yapılır?

Altın iğne tedavisi için herhangi bir özel mevsim bulunmamaktadır. İstenilen her mevsimde ya da ayda yapılan bu işlemde önemli husus çok sıcak ya da çok soğuk havalarda yapılamaması olmaktadır.

Altın İğne Fiyatları

Her sene güncellenen ve özel olarak duyurulan altın iğne tedavisi fiyatları seans sayısına cilt yapısına göre ve geçen zamana göre ayarlanır. Fiyatları oldukça makul olan ve herkes tarafından bilinen bu altın iğne tedavisi için ödeme de her türlü destek sağlanmaktadır.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Katarakt Ameliyatının İyileşme Süreci Nasıldır?
Katarakt Ameliyatının İyileşme Süreci Nasıldır?
El Peelingi Nedir? Faydaları Nelerdir?
El Peelingi Nedir? Faydaları Nelerdir?
Liposuction Uygulaması ile Bölgesel Yağlanmalardan Kurtulun
Liposuction Uygulaması ile Bölgesel Yağlanmalardan Kurtulun
Kürtaj Nedir? Neden Yapılır?
Kürtaj Nedir? Neden Yapılır?
DENTBUL Avrupa'nın En Büyük Diş Polikliniği
DENTBUL Avrupa'nın En Büyük Diş Polikliniği

banner186

banner200

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169