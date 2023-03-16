Karbon Peeling Nedir? Yöntemleri Nelerdir?

Karbon Peeling Nasıl Yapılır?

Karbon peeling yüz ve yüz kısımlarına yapılan bir işlemdir. İnce bir tabaka halinde cilde sürülerek yava yavaş masaj eşliğinde işlem tamamlanır. Bu işlem için özel jel ve kremler kullanılmaktadır. Cihazlar sayesinde yapılan bu işlem derinin yedi kat altına inerek işlev sağlar.

Karbon Peeling Ne İşe Yarar?

Karbon peeling işleminde kişinin cildi pürüzsüz ve yumuşak bir şekle bürünür. Gergin ve nem oranı ayarlanarak kurumaya karşı yüzde yüz dayanıklılık gösteren bu işlem için neredeyse herkes sıraya girmektedir.

Karbon Peeling Kimlere Uygulanır?

Karbon peeling işlemi genç yaşlı demeden herkese uygulanan bir işlemdir. Özellikle yaşını doldurmuş olan ve ergenlik dönemini atlatmış kişilere uygulanan bu işlem de kadın erkek fark etmeksizin cilt sorunu yaşayan herkese kolay bir şekilde uygulanmaktadır.

Karbon Peeling Neden Yaptırmalıyız?

Karbon peeling yaptırmak kişinin birçok avantaj kazanmasına neden olur. Kusursuz ışık ışıl renk tonu eşit lekesiz aknesiz sivilcesiz bir yüz için karbon peeling yaptırılabilir. Bu şekilde kişiler makyajsız gezebilecek duruma gelecektir.

Karbon Peeling Uygulamasının Avantajları Nelerdir?

Her işlemin kendine göre avantajı bulunmaktadır. Karbon peeling işleminin de avantajları oldukça fazladır. Fiyatı oldukça makul olan bu işlemin avantajlarından biri de budur. Yüzü kusursuz ve temiz bir hala getirmek kişinin yaşamını rahat ve özgüvenli geçirmesi sağladığı en büyük avantajlar arasında yer almaktadır.

Lazer Epilasyon Nedir?

Lazer epilasyon işlemi kıl ve kıl köklerine yapılan bir işlemdir. Lazer epilasyon sayesinde hem kadınlar hem de erkekler sahip oldukları istenmeyen kıl ve tüylerden kolayca kurtulma şansına sahip olup hayatları boyunca rahat edebilirler.

Lazer Epilasyon Nasıl yapılır?

Kıl ve kıl köklerine yapılan bu lazer epilasyon işlemi özel cihazlar sayesinde yapılmaktadır. Lazer epilasyon işlemi seanslar halinde yapılmaktadır. Bu şekilde de kişi seans bittiği andan itibaren kıl ve tüy sorunlarına kesin çözüm bulmuş olurlar. l

Lazer Epilasyon Yöntemleri Nelerdir?

Lazer epilasyon işlemi için birçok yöntem vardır. Bu yöntemler kişiye özel olarak seçilmektedir. Kişinin isteğine ve vücut yapısına göre seçilen bu yöntemler de soğuk lazer buz ile lazer gibi farklı türde yöntemler yer almaktadır.

Altın İğne Nasıl Uygulanır?

Altın iğne tedavisi kişinin yüz hatlarına uygulanan bir tedavi biçimidir. Özel radyasyon cihazları ile yapılan ya da özel iğneler sayesinde yapılan bu altın iğne tedavisinde kişinin hücreleri yenilenerek yüzüne bakım yapılmaktadır.

Altın İğne Uygulaması Ne İşe Yarar?

Altın iğne uygulaması ile kişiler bir nebze olsun rahatlama imkanı bularak ciltlerinin nefes aldığını hissedebilirler. Daha genç ve sağlıklı bir görünüm için yapılan bu altın iğne tedavisi ile kişilerin kendini özgüvenli hissetmesi oldukça normal bir durumdur.

Altın İğne Hangi Mevsimde Yapılır?

Altın iğne tedavisi için herhangi bir özel mevsim bulunmamaktadır. İstenilen her mevsimde ya da ayda yapılan bu işlemde önemli husus çok sıcak ya da çok soğuk havalarda yapılamaması olmaktadır.

Altın İğne Fiyatları

Her sene güncellenen ve özel olarak duyurulan altın iğne tedavisi fiyatları seans sayısına cilt yapısına göre ve geçen zamana göre ayarlanır. Fiyatları oldukça makul olan ve herkes tarafından bilinen bu altın iğne tedavisi için ödeme de her türlü destek sağlanmaktadır.