banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.862,85
ALTIN
1.035,36
DOLAR
17,96
STERLİN
21,97
EURO
18,60
İmamoğlu: Aşure Matem Lokmasına Ortak Oldu
İmamoğlu: Aşure Matem Lokmasına Ortak...
Hz. Hüseyin ve 72 Yakını 14 Asır Sonra Zeytinburnu’nda Anıldı (VİDEOLU)
Son Dakika
Kerbela'nın Acısı ve Hüznü 1383...
Artık Bağcılar da Uygun Fiyata Yemek Yiyebilecek
Artık Bağcılar da Uygun Fiyata...
Ardahan'a İBB'nin Katkıları İle Yeni Otogar Yapıldı
Ardahan'a İBB'nin Katkıları İle Yeni...

Karaciğerin En Yakın Dostları: Greyfurt ve Limon

Vücudun en büyük iç organlarından biri olan karaciğer, hayati fonksiyonların yerine getirilmesi için gerekli olan enzimlerin üretilmesine yardımcı oluyor. Halk arasında karaciğer temizlenmesi olarak bilinen karaciğer detoksifiyesi ile organların kendi kendine yenilendiğini söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Yedibela, “Karaciğere iyi davranırsak ve yaşam tarzımızı değiştirirsek etkili detoksifikasyon ile organlar kendini yenileme imkânı bulabilir. Hayat tarzı ve beslenme alışkanlığının değişmesi karaciğer sağlığı için çok önemli” açıklamasında bulundu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
11 Ağustos 2022 Perşembe 12:08
Karaciğerin En Yakın Dostları: Greyfurt ve Limon
banner171

Belirli gıdaların tüketimi organlar üzerinde doğrudan bir etkiye sahip. Özellikle sebze-meyvelerin karaciğer sağlığı için faydalı olduğunu söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Yedibela, “Narenciye grubunda yer alan greyfurt, karaciğeri temizleme etkisine sahip bir besin. İçindeki acı maddeler yağ sindirimine yardımcı olan karaciğer enzimlerinin üretimini arttırır ve de detoksifikasyonunu destekler. Greyfurtun yanı sıra limon ve diğer turunçgiller de karaciğer enzimlerinizi harekete geçirdikleri ve yüksek C vitamini içerdikleri için bağışıklık sistemini güçlendirip karaciğer hasarlarının en aza indirilmesine yardımcı olur” dedi.

Sebzeler karaciğer temizliğinde etkili

Sebzelerin lif, vitamin ve mineraller açısından zengin olduğunu ve özellikle brokoli, turp, enginar, kuşkonmaz, domates, biber gibi sebzelerin karaciğerde detoksifiye edici özellikler uyguladığını vurgulayan Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Yedibela, “Tüm turpgiller karaciğerdeki hücre yapılarının onarımı için oldukça önemli. Ayrıca, alkali olan bu sebzeler toksinleri yok etmeye yardımcı olurken detoksifiye edici özellikler ile karaciğerde dengeli bir asit-baz dengesine katkıda bulunurlar” dedi.

Ceviz, avokado, zeytinyağı, chia tohumu ve bademin de karaciğer temizliğinde etkili olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Süleyman Yedibela, “İçerisindeki amino asit ve L-arginin sayesinde temizleyici etkileri bulunuyor” şeklinde konuştu.

Zerdeçal ve zencefil karaciğer kanseri riskini düşürüyor

Sarımsak, zerdeçal ve zencefil gibi baharatların içerdiği bileşenler sayesinde karaciğer enzimlerini harekete geçirdiğini ve karaciğerdeki kanser hücrelerinin büyümesini engellediğini söyleyen Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Yedibela, “Sarımsak, toksinlerin karaciğerden atılmasını destekler. Ayrıca, Asya bölgesinde yaygın olarak kullanılan zerdeçal ve zencefil, antioksidan etkilere sahiptir. Diğer yandan, karaciğer enzimlerinin oluşumunu teşvik eder, toksinlerin emilimini sağlar ve böylece karaciğerin toksinleri daha iyi atmasına yardımcı olur. Yapılan araştırmalar, zerdeçal ve zencefil gibi baharatların karaciğer hasarının belirtilerini azalttığını ve kansere karşı önleyici bir etkiye sahip olduğunu gösteriyor” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kabızlıktan Kurtulmanın 12 Yöntemi
Kabızlıktan Kurtulmanın 12 Yöntemi
Göz Kızarıklığını Hafife Almayın!
Göz Kızarıklığını Hafife Almayın!
Güneş Yanığında Sakın Bunları Yapmayın!
Güneş Yanığında Sakın Bunları Yapmayın!
Fazla Kilo Hastalıklara Davetiye Çıkarıyor
Fazla Kilo Hastalıklara Davetiye Çıkarıyor
Besin Zehirlenmesine Karşı 10 Kritik Kural
Besin Zehirlenmesine Karşı 10 Kritik Kural

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169