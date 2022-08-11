Karaciğerin En Yakın Dostları: Greyfurt ve Limon

Belirli gıdaların tüketimi organlar üzerinde doğrudan bir etkiye sahip. Özellikle sebze-meyvelerin karaciğer sağlığı için faydalı olduğunu söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Yedibela, “Narenciye grubunda yer alan greyfurt, karaciğeri temizleme etkisine sahip bir besin. İçindeki acı maddeler yağ sindirimine yardımcı olan karaciğer enzimlerinin üretimini arttırır ve de detoksifikasyonunu destekler. Greyfurtun yanı sıra limon ve diğer turunçgiller de karaciğer enzimlerinizi harekete geçirdikleri ve yüksek C vitamini içerdikleri için bağışıklık sistemini güçlendirip karaciğer hasarlarının en aza indirilmesine yardımcı olur” dedi.

Sebzeler karaciğer temizliğinde etkili

Sebzelerin lif, vitamin ve mineraller açısından zengin olduğunu ve özellikle brokoli, turp, enginar, kuşkonmaz, domates, biber gibi sebzelerin karaciğerde detoksifiye edici özellikler uyguladığını vurgulayan Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Yedibela, “Tüm turpgiller karaciğerdeki hücre yapılarının onarımı için oldukça önemli. Ayrıca, alkali olan bu sebzeler toksinleri yok etmeye yardımcı olurken detoksifiye edici özellikler ile karaciğerde dengeli bir asit-baz dengesine katkıda bulunurlar” dedi.

Ceviz, avokado, zeytinyağı, chia tohumu ve bademin de karaciğer temizliğinde etkili olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Süleyman Yedibela, “İçerisindeki amino asit ve L-arginin sayesinde temizleyici etkileri bulunuyor” şeklinde konuştu.

Zerdeçal ve zencefil karaciğer kanseri riskini düşürüyor

Sarımsak, zerdeçal ve zencefil gibi baharatların içerdiği bileşenler sayesinde karaciğer enzimlerini harekete geçirdiğini ve karaciğerdeki kanser hücrelerinin büyümesini engellediğini söyleyen Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Yedibela, “Sarımsak, toksinlerin karaciğerden atılmasını destekler. Ayrıca, Asya bölgesinde yaygın olarak kullanılan zerdeçal ve zencefil, antioksidan etkilere sahiptir. Diğer yandan, karaciğer enzimlerinin oluşumunu teşvik eder, toksinlerin emilimini sağlar ve böylece karaciğerin toksinleri daha iyi atmasına yardımcı olur. Yapılan araştırmalar, zerdeçal ve zencefil gibi baharatların karaciğer hasarının belirtilerini azalttığını ve kansere karşı önleyici bir etkiye sahip olduğunu gösteriyor” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA