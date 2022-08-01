Karaciğer Yağlanması Olan Kişiler Ne Tüketmeli?

Toplumdaki kötü beslenme alışkanlıkları ve sedanter bir yaşamın benimsenmesi obezite başta olmak üzere birçok hastalığa neden olmaktadır. Bu hastalıklardan birisi de karaciğer yağlanmasıdır. Karaciğer yağlanması toplumumuzda sıklıkla rastlanan bir hastalıktır. Yağlanmasının sebepleri kişiden kişiye göre değişiklik göstermekle birlikte genellikle fazla kilo, fazla alkol tüketimi ve sigara tüketimi gibi etkenlerle ortaya çıkmaktadır. Karaciğer yağlanması iştahta azalma, halsizlik-yorgunluk, gözlerde ve ciltte sarılık, ciltte yaygın sivilce veya döküntü gibi belirtilerle ortaya çıkabilmektedir.