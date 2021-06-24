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Kanserde Bütüncül Tedavi Yaklaşımı

Fitoterapi Uzmanı Dr. Şenol Şensoy kanser tedavisinde kemoterapi ve radyoterapi gibi tekniklerin yanında fitoterapi yani tıbbi bitki özlerinden de faydalanmanın önemine dikkat çekti. Kanser birçok yönü ile diğer hastalıklardan ayrışmaktadır. Birçok hastalık bir tedavi tekniği ile yani bir ilaç ya da bir ameliyat ile çözülebilirken kanserde birden fazla tedavi tekniği aynı anda uygulanmaktadır.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Haziran 2021 Perşembe 10:15
Kanserde Bütüncül Tedavi Yaklaşımı
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Tedavide İlk Adım Kanseri Yeneceğine İnanmak

Bir örnekle hareket edecek olursak; karaciğer metastazı olan bir kolon kanseri hastasını ele alalım. İlk tedavi aslında bütün tekniklerden önce hastaya moral verilmesi olacaktır. Hastanın kanseri yeneceğine hem kendisi hem de yakınları kalben, fikren inanmalıdır. Bu anlamda profesyonel psikolojik destek yerinde olacaktırİstanbul Times İstanbul Times Haber Merkezi/Hüseyin Çetiner

Kanserde Kemoterapi Adımı

2. adım ameliyat olabilirdi ancak hastalık 4. evreye yükseldiği için ameliyat bir seçenek olmaktan çıktı. Bir sonraki adım onkoloji doktorlarının kontrolünde hastaya kemoterapi verilmesi olacaktır. Ancak 4. evrede kemoterapi tek başına yeterli olmayabilir, ekstra yöntemler de devreye girmeli.

Kemoterapi-Radyoterapinin Yanında Fitoterapi

Fitoterapi yani profesyonel manada bitkisel tedavi işte bu noktada mutlaka değerlendirilmeli. Kemoterapi ile aynı anda kullanılabilecek ve kanserde etkili bitki özlerinden faydalanmak gerekiyor. Bunlar hem kemoterapinin etkinliğini artırmada hem de kemoterapinin halsizlik, yorgunluk, mide bulantısı gibi yan etkilerini minimize etmede faydalıdır.

Bitkisel Tedavi Profesyonel Ellerde Yapılmalı

Bugüne kadar dünya çapında yüzlerce üniversitede binlerce bitkinin kanser üzerindeki etkileri incelenmiş ve 100'den fazla bitkinin kanserdeki etkileri ispatlanmıştır. İşte bu bitki özlerinin doğru formüller ve doğru dozlarla hastalara verilmesi 4. evre kanser hastalarında dahi iyileşme sürecine katkı sağlamaktadır. Artık birçok onkoloji uzmanı da kemoterapi sürecinde bitkisel tedavi önermekte. Buradaki şart bu işin ilmini okumayan, aktarvari çalışmalar yapanlardan değil de, fitoterapist doktorlardan bitkisel tedavi alınmasıdır.               

Sağlık Bakanlığı’nın Getat Birimi

Sağlık Bakanlığının GETAT birimi 2014 yılında doktorlara fitoterapi uygulama yetkisi verdi.

İlgili kursları tamamlayan ve sertifika alan doktorlar bugüne kadar hastalarında ümit verici sonuçlar elde etti.

Kanserde Bitkisel Tedavi Ne Kadar Sürede Etki Eder?

Hastamıza dönersek, bitki özleri sayesinde güçlü bir bağışıklık sistemine kavuşacaktır. Kemoterapi ve fitoterapiyi aynı anda kullanan 4. evre karaciğer metastazlı kolon kanseri hastamızda ilk 3 ayda güzel bir ilerleme kaydettiğimizi görebiliriz. Her hastanın bünyesi farklı olduğu için kesin bir tedavi süresi elbette verilemez ancak ilk 3 ayın sonunda çekilen pet filmi kitlelerde küçülmeyi bize gösterecektir. Tedavide yol haritası buna bağlı olarak çizilecektir. Tedavilerin yanısıra önerilen beslenme formülleri de sürece katkı sağlayacaktır. 6-9 aylık tedavinin sonucunda kitlelerin tamamen temizlendiğini düşünsek dahi fitoterapi ve beslenme önerilerine devam edeceğiz.

Kanserin Nüksetmesini Önlemede Fitoterapi’nin Etkisi

Kanserin nüksetmesini önlemek için hem aralıklarla onkolojik muayeneleri ve görüntülemeleri eksik etmeyeceğiz hem de fitoterapist doktorlardan aralıklarla destek almaya devam edeceğiz. İşte bu formülleri uygulayan bir hastanın kanserden korkmasına gerek kalmaz. Siz siz olun kanserden değil eksik tedaviden korkun.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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