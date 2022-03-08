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Kamburluk Problemine Dikkat!

Fizyoterapist Vedat Ülker konu hakkında bilgiler verdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Mart 2022 Salı 09:07
Kamburluk Problemine Dikkat!
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Kamburluk; tıp dilinde ‘’kifoz’’ olarak adlandırılan sırtın (torakal bölgenin) öne gereğinden fazla eğrilmesi karakterize bir postür sorunudur. Kifoz yaşam kalitesini önemli ölçüde düşüren ve ihmal edilmemesi- tedavisi ertelenmemesi gereken önemli bir sağlık sorunudur. Kamburluğun (kifoz) en sık nedeni duruş alışkanlıklarının kötü olması, sırt, boyun, skapular ve omurga   kaslarında ortaya çıkan zayıflama ve gevşemedir.  Kozmetik   açıdan oldukça önemli bir sorun yaratan kifoz bireyde hem fiziksel hem de psikolojik sorunlar oluşturabilmektedir. Yetişkinlerin yanısıra çocuklarda da kamburluk önemli bir sorundur. Son zamanlarda aileler ‘Çocuğuma sürekli dik dur diyorum ama dik durma alışkanlığı kazandıramıyorum.’  Şeklinde şikayetlerle sağlık kuruluşlarına başvurmaktadır. Çocukların vücutları yeterli güçte ve esneklikte değilse dik durma alışkanlığı kazanamazlar. Bu bağlamda zayıf olan kasları güçlendirmek ve kısa-gergin kasları da esnetmek-gevşetmek çok önemlidir.

Kifoz oluşması genel olarak fizyolojik olarak ortaya çıkan bir durumdur. Kifoz (kamburluk) olan kişilerde   üst sırt öne   fazla eğik, baş ve omuzlar daha önde ve bel bölgeleri genelde daha çukur(hiperlordoz) durumundadır. Ayakta durma pozisyonunda yan taraftan çekilen bir radyografide, 45 dereceyi geçen bir açı varsa kişi hekim tarafından hiperkifoz teşhisi alabilmektedir. Kamburluk teşhisinde referans alınan açı sınırı kişinin vücut şekline göre de değişkenlik gösterebilmektedir. Açı ne kadar fazla ise kamburluğun düzeyi de o kadar ileridir.

Kambur (Kifoz) Neden Oluşur?

Kifoz genelde kötü postür yani duruş bozukluğundan kaynaklanır. Gün geçtikçe artan teknoloji bağımlılığı ve hareketsiz yaşam günümüzde çok fazla kişide kifozu ortaya çıkarmıştır. Özellikle ofis çalışanları (masa başı çalışan) ve telefon-tablet-bilgisayar kullanan kişilerde, marangoz, terzi, tesisatçı, öğrenci kısacası baş ve üst sırt öne eğik çalışmak zorunda olan herkeste kifoz görülme oranı çok fazladır. Bazı sırt, boyun, göğüs ve kalp ameliyatları sonrası da kifoz ortaya çıkabilmektedir. Az miktarda ise yapısal kifozlar vardır. Schuermann kifozu yapısal kifozlara örnektir.

 Kifoz Belirtileri Nelerdir?
 

 Yazılan belirtilerin biri, birkaçı veya hepsi kifozlu kişide görülebilir;
 

*Hafif ya da şiddetli sırt ağrısı

*Boy uzunluğunun kemiklerin eğilmesi sonucunda azalıyor gibi görünmesi

*Dik durmakta güçlük yaşamak ve ilerleyen zamanlarda zorluk derecesinin artması 

*Kötü kozmetik görüntü ve orantısız vücut görüntüsü 

*Özgüven kaybı

*Kronik yorgunluk, halsizlik

*Omurgada aşırı duyarlılık

*Kilo kaybı

*Huzursuzluk, halsizlik ve sebepsiz mutsuzluk

*Kötü kozmetik görüntü ve orantısız vücut görüntüsü

Kifozda Tedavi

Fizyoterapist eşliğinde yapılan postür egzersizler ve çalışmalarla kifoz vakalarının büyük çoğunluğu düzelmektedir. Her kamburluk problemi yaşayan kişide korse kullanımına gerek yoktur. Kifozda korse kullanımı belli açılarda hekim tarafından tavsiye edilebilir. Kifoz egzersizleri ve postür çalışmaları kişiye özeldir. Günümüzde postüre yönelik gelişen 3 boyutlu egzersiz konseptleri ve istikrarlı çalışmalar ile çok daha hızlı düzelmeler görülmektedir. 

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