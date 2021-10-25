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Kalpte Triküspit Kapak Yetmezliği Ameliyatsiz Tedavi Edilebiliyor

Kalp kapakçıklarında farklı nedenlerden dolayı yetmezlik sorunu ortaya çıkabiliyor. Kalp kapakçıklarından biri olan triküspit kapakta meydana gelebilen yetmezlik sorunu ise tıp teknolojisindeki gelişmeler ışığında artık girişimsel yöntemlerle ameliyatsız olarak tedavi edilebiliyor. Mandallama yöntemi olarak da bilinen “Triküspit klip” (Triklip) işlemi göğsün açılmasına gerek kalmadan, anjiyo yöntemi ile kasıktan girilerek uygulanıyor. Bu sayede hastalar konforlu bir şekilde sağlığına kavuşabiliyor. Özellikle ilaç kullanımının yeterli gelmediği hastalar bu girişimsel yöntemden büyük fayda görüyor. Memorial Ankara Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Oto, Triküspit klip yöntemi ile ilgili bilgi verdi. 

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Ekim 2021 Pazartesi 11:57
Kalpte Triküspit Kapak Yetmezliği Ameliyatsiz Tedavi Edilebiliyor
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Triküspit kapak yetmezliği için müdahale gerekebilir

Kalbin sağ kulakçığı ile sağ karıncığı arasında yer alan ve kanın sağ kulakçığa kaçmasına engel olan triküspit kapakta darlık ve yetmezlik gibi sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Triküspit kapak yetmezliğinde ilaç tedavisi ile hastanın normal durumunun sürdürülmesi bir süre sağlanabilmekte; ancak bir noktadan sonra ilaçların yeterli olmaması durumunda triküspit kapak yetmezliğini ortadan kaldırmak ya da en aza indirebilmek için kapağa müdahale edilmesi gerekir. Uzun yıllardır cerrahi olarak tedavi edilen triküspit kapak yetmezliği rahatsızlığı, teknolojik ilerlemeler ile birlikte geliştirilen mandallama (Klip) yöntemi ile artık ameliyatsız olarak ve girişimsel yolla tedavi edilebilmektedir. 

Triküspit kapak yetmezliğinde girişimsel çözümler

Triküspit kapak yetmezliği, son 1-2 yıl içerisinde yapılmaya başlanan “Triküspit kapağa mandal” ya da “Triklip” olarak da bilinen “Triküspit klip“ ile girişimsel yöntemlerle ameliyatsız olarak tedavi edilebilmektedir. Her yaştaki hasta için geçerli olan bu yöntem; triküspit kapakta darlık olmayan, akciğer basıncının çok yüksek olmadığı ve önemli triküspid kapak yetersizliği nedeniyle hastaların ilaç tedavisine yanıt vermediği durumlarda uygulanır.

Triküspit klip tedavisinde herhangi bir kesi yapılmaz

Triküspit klip işleminde açık cerrahide olduğu gibi herhangi bir kesi yapılması ya da göğsün açılması söz konusu değildir. Bu işlem, yemek borusuna konulan  ve dört boyutlu inceleme olanağı veren kalp  ultrasonu sistemi (transözofajiyal ekokardiyografi) ve radyolojik görüntüleme sistemi kullanılarak, basitçe kasıktaki toplardamardan girilerek  yapılmaktadır. Yaklaşık bir saat kadar süren işlemin sonrasında ertesi gün hasta evine gönderilebilmektedir.

İşlem için geç kalınmamalı

Triküspit kapakta meydana gelen yetersizlik boyun toplardamarlarında dolgunluk, karaciğer büyümesi ve bacaklarda şişliğe neden olur. Geç kalındığı takdirde olayın geriye dönüşü güçleştiği gibi yapılacak işlemlerin riski artar ve başarı olasılığı azalır. Bu sebeple Triküspit klip işlemi için de çok fazla geç kalınmaması ayrıca önem taşır. Riski düşük olan bu işlemin ardından hastanın başka önemli bir sağlık sorunu yoksa birkaç gün içinde normal yaşamına dönebilir. Bununla birlikte hastalar takiplerini ihmal etmemeli, ilk kontrollerini işlemden 1-2 hafta sonra yaptırmalıdır. Ayrıca 3. ve 6 ay kontrolleri de unutulmamalıdır. 

Triküspit klip işleminin avantajları hastaya konforlu bir yaşam sağlar

Triküspit klip işleminin sağladığı avantajlar şunlardır:

-Triküspit klip işlemi ile cerrahi riski yüksek olan ya da cerrahi şansı olmayan hastalar kapaktaki yetersizliğin azaltılması ve kalp debisinin artırılması ile yeniden sağlığına kavuşma şansı elde eder. 

-Göğüs açılmadan kasıktan girilerek hiçbir kesi yapılmadan gerçekleştirilir. Böylece göğüs duvarı bütünlüğü korunur. 

-Hastalar çok kısa süre hastanede kalır ve günlük hayatlarına hızlı bir şekilde geri dönebilir

- Hasta da kan kaybı olmaz

- İşlem esnasında ve sonrasında ağrı yaşanmaz.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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