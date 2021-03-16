Kahveci Esnafına 300 Litre Dezenfektan Desteği

. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden dezenfektanları teslim alan Lüleburgaz Kahveciler Esnaf Odası Başkan Yardımcısı Murat Kırkıl, “Lüleburgaz Belediyesi’ne teşekkür ederiz. İlk kapandığımız günlerde de, şimdi de bize yardımcı oldu” dedi.

Korona virüs salgınının çıktığı ilk günden bu yana gerek vatandaşın gerekse de esnafın yanında olan Lüleburgaz Belediyesi’nin, esnafına destek çalışmaları devam ediyor. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü kısıtlamalar nedeniyle yaklaşık 4.5 ay kepenk indirmek durumunda kalan ve geçtiğimiz hafta yeniden siftah yapan Lüleburgaz Kahveciler Esnaf Odası’na dezenfektan desteğinde bulundu.

“İnşallah tekrar kapanma olmaz”

Bu kapsamda müdürlüğün hazırladığı 300 litre dezenfektan, Belediye Hizmet Binası’nda Lüleburgaz Kahveciler Esnaf Odası Başkan Yardımcısı Murat Kırkıl’a, belediye personelleri Serap Öner ve Özge Bostancıoğlu tarafından teslim edildi. Lüleburgaz Belediyesi’nin her zaman yanlarında olduğunu söyleyen Kırkıl, “Bundan önceki ilk kapanmada da Lüleburgaz Belediyesi bize yardımcı oldu. Şimdi de yardımcı oldu. İnşallah tekrar kapanma olmaz. Bu esnaf bu kapanmayı kaldıramaz” dedi. Konuyla ilgili bilgilendirmede bulunan Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü personeli Serap Öner de, “Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü olarak yapıyoruz bu yardımı. Pandemi sürecinde kahvehane esnafı zor günler yaşadı. Şu anda da kısıtlamalı gidiyorlar. Bu yüzden onlara destek olmak amacıyla destekte bulunduk” ifadelerini kullandı.