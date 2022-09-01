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Kahvaltı Yapmayan Çocuklar Derse Odaklanamıyor

Yaz tatilinin bitmesi ve okulların yeniden açılması hem çocukların hem de ailelerin düzenini değiştiriyor. Sağlıklı beslenme alışkanlığının çocukluk çağında edinildiğinin altını çizen Anadolu Sağlık Merkezi’nden Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak İnsel Aydın, “Öğünleri hazırlarken doyurucu olmasına ve yağ – karbonhidrat – protein dengesine dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle okul çağındaki çocuklar için kahvaltı çok önemli. Yapılan araştırmalara göre kahvaltı yapmayan çocukların derse odaklanma süreleri çok daha kısa oluyor” açıklamasında bulundu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Eylül 2022 Perşembe 12:27
Kahvaltı Yapmayan Çocuklar Derse Odaklanamıyor
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Sağlıklı beslenmenin çocukların sadece bedensel değil zihinsel gelişimi için de oldukça önemli olduğunu söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak İnsel Aydın, “Kahvaltı için süt, taze sıkılmış meyve suyu, yumurta, peynir, zeytin, ekmek tercih edilebilir. Kahvaltıları keyifli hale getirmek için peynir ve yumurta içeren muffinler, krepler veya poğaçalar da yapılabilir. Ara öğün için, gün kurusu, kuru incir, fındık, badem, ceviz gibi taşıması kolay ve enerjisi yüksek besinler önerilebilir. Kuruyemiş veya taze meyvelerden zengin kek tariflerine de yer verilebilir. Ana yemek için ise köfte veya tavuk içeren sandviçler ve salatalar tüketilebilir. Esmer makarna, bulgur, karabuğday ilave edilebilir. İçecek olarak ayran, kefir, taze sıkılmış meyve suları, maden suları veya ev yapımı limonata tercih edilebilir” dedi.

Birlikte farklı menüler deneyin

Çocuklar şeker içerikli ve ilgi çekici renk ve desenlere ilgi duyabiliyor. İçeriği zararlı olan besinlere karşı çocuklara “yasak” kelimesini kullanmak yerine açıklayıcı olmak gerektiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak İnsel Aydın, “Dışarıdan alacağınız besin veya besin gruplarını evde birlikte yapmayı teklif edin. Böylelikle birlikte hem eğlenir hem de sağlıklı besinler tüketebilirsiniz. Sütlü tatlılar, ev yapımı çikolata, ev yapımı kek şeklinde evde yapılan tatlılar da yine tercih edilebilir. Özellikle bu noktada ebeveynlerin de paketli ve işlenmiş ürünleri tüketmemesi örnek olmak açısından oldukça önemli” şeklinde konuştu.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak İnsel Aydın ebeveynlere, çocuklarının okul dönemindeki beslenme düzenleri için 9 öneride bulundu:

  • Güne mutlaka kahvaltıyla başlanmalı
  • Öğün atlanmamalı
  • Şeker ve şekerli besinlerden uzak durulmalı
  • Çok yağlı, çok tuzlu besinlerden kaçınılmalı
  • Kızartılmış besinlerden uzak durulmalı
  • Hazır meyve suyu yerine meyvenin kendisi seçilmeli
  • Günlük 8-10 bardak su tüketilmeli
  • Proteinden zengin beslenilmeli
  • Omega 3 için ceviz ve balıktan faydalanılmalı

Sağlıklı 3 tarif

Fit brownie

Malzemeler:

• 3 yumurta

• 2 orta boy muz (340 g)

• 10 yemek kaşığı Hindistancevizi tozu (100 g)

• 1 tatlı kaşığı kabartma tozu (4 g)

• 4 yemek kaşığı kakao tozu (40 g)

• 8 adet hurma (160 g)

Üzeri için:

• 2 tam ceviz (10 g)

• 1/2 çay bardağı süt (50 ml)

• 1 yemek kaşığı kakao (10 g)

Hazırlanışı:

Hurmaları sıcak suda 10 dakika bekletin ve mutfak robotuyla suyunu süzdürüp püre kıvamına getirin. Ardından tüm malzemeleri mutfak robotuna ekleyip homojen olacak şekilde çekin. En son karışıma rendelenmiş portakal kabuklarını ekleyin. Yağlı kâğıt serilmiş küçük bir borcama karışımı yayın, üzerine bıçak yardımıyla küçük parçalara ayırdığınız cevizleri ekleyin. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında 20 dk pişirin. Fırından çıkınca soğumaya bıraktığınız brownieyi 12 eşit parçaya bölün, süt ve kakao karışımı ile ıslatın... Afiyet olsun...

Fit Krep

Malzemeler:

2 yemek kaşığı tam tahıl veya tam buğday unu
1 yumurta
1/2 çay bardağı light süt
1 çimdik tuz
1 çimdik karbonat
İsteğe bağlı su
Tavayı peçete ile yağlayınız.

Hazırlanışı:

Yumurtayı derin bir kapta çırpın. Üzerine süt, un ve 1 çimdik kadar tuz-karbonat ekleyin. Peçete ile yağladığınız tavaya ince şekilde serdiğiniz karışımdan istediğiniz boyutta krepler çıkarın… Afiyet olsun...

Dereotlu Poğaça

Malzemeler:

• 1 adet yumurta (beyazı içine sarısı üstüne)

• 4 yemek kaşığı yoğurt

• 2 yemek kaşığı tereyağı

• 1/2 çay bardağı zeytinyağı

• Kabartma tozu

• 1/2 demet dereotu

• 2 su bardağı tam buğday unu

• Tuz

Hazırlanışı:

Yumurtanın sarısı ve geri kalan tüm sıvı malzemeleri homojen bir şekilde karıştırın ve ardından tam buğday unu ve kabartma tozunu ekleyip yoğurun. Son olarak da ince ince kıyılmış dereotunu ekleyin. 22 adet çıkacak halde şekil verin ve üzerine yumurta sarısı sürüp susam ve çörekotu ekleyin.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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