Işık Dolgusu ile ilgili en önemli 9 sorunuzun cevabını beraber öğrenelim!

Yaşlandıkça göz çevresindeki deformiteler de artmaya başlar. Gözlerimiz yüzümüzde önemli bir yer kapladığından bu deformiteler birçok kişiyi rahatsız eder. Yalnızca yaşlılık değil genetik faktörler de göz altı torbaları ve halkalanmalarının oluşmasına neden olabilmektedir. Aynı zaman düzensiz uyku bozukluğu ve aşırı stresli yaşam tarzı da bu bölgede morluk ve torbalanma gibi yan etkilere sebebiyet verebilir. Işık dolgusu uygulaması ise tam da bu noktada imdadınıza yetişir. Işık dolgusu ile göz çevresi çok daha pürüzsüz, canlı ve ışıltılı görünür.

Işık dolgusu nasıl uygulanır?

Işık dolgusu yalnızca kadınlar için değil erkekler de için de sıklıkla uygulanan bir estetik işlemdir. Işık dolgusu diğer dolgu yöntemlerine kıyasla biraz daha farklıdır. Bu farklılığın sebebi ise ışık dolgusu işleminin deri altına değil de kemik üstüne yapılmasıdır.

Işık dolgusu oldukça ince kanüller yardımı ile enjekte edilir. Uygulamadan önce mutlaka göz çevresinin muayene edilmesi gerekmektedir. Muayeneden elde edilen sonuca göre kişiye özel bir planlama yapılır. Uygulamaya başlamadan önce tedavi bölgesi lokal anestezik kremler yardımı ile uyuşturulur. Böylece hastanın işlem esnasında oldukça az acı hissetmesi amaçlanır. Ardından ise göz çevresi tonik yardımı ile uygun hijyenik koşullarda temizlenir. En son aşamada ise ilgili dolgu maddesi tedavi bölgesine enjekte edilerek işlem tamamlanır.

Işık dolgusu işleminden önce dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Işık dolgusu işlemine niyetlenmeden önce dikkat edilmesi gereken birkaç nokta bulunur. Bunlar şu şekildedir:

İşlem öncesinde bir müddet sigara kullanımından kaçınmak gerekir. Sigara damarlarını daraltıp kan akışını yavaşlatarak vücutta enfeksiyon artışını tetikleyebilir.

İşlemden önce alkolden de uzak durmak faydalıdır. Aynı zamanda kan sulandıran ilaç tüketimine de ara verilmelidir.

Doktora mutlaka halihazırda kullanılan ilaçlar hakkında bilgi verilmelidir.

Bu süreçte beslenme düzeni konusunda ekstra hassasiyet gösterilmelidir. Sağlıklı bir beslenme programı izlenmeli, bol bol protein ve vitamin tüketilmelidir.

Işık dolgusu uygulaması sonrasında dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Işık dolgusu işlemi sonrasında dikkat edilmesi gereken birkaç nokta bulunur. Bunlar şu şekildedir:

Uygulamadan sonra tedavi bölgesine muhakkak soğuk kompres uygulaması yapılmalıdır. İşlemden sonraki ilk günde su ile temastan kaçınmak gerekir.

İlk günler çok fazla mimik yapılmamalıdır. İlk hafta da çok ağır egzersiz içeren bir program takip edilmemelidir.

Çok sıcak ve çok soğuk ortamlara girmek tehlikelidir.

Işık dolgusu işlemi hastanede yatışın gerçekleştiği bir işlem değildir. Uygulama sonrasında anında günlük yaşamınıza geri dönmeniz mümkündür.

Işık dolgusu işlemi zararlı mıdır?

Işık dolgusu işleminde enjekte edilen madde daha önce de belirttiğimiz gibi hyalüranik asittir. Hyalüranik asit vücutta zaten doğal olarak bulunur. Bu sebeple herhangi bir yan etkiye yol açmaz. Hiçbir zararı yoktur. Göz çevresinde ortaya çıkan morlukların, torbalanmaların ve halkalanmaların asıl sebebi vücutta bulunan hyalüranik asit eksikliğidir. Bu sebeple hyalüranik asidin olmaması vücutta daha büyük bir hasara neden olur. Hiçbir yan etkisi bulunmayan ve alerjik tepkimeye yol açmayan ışık dolgusu zararsız bir işlemdir. Güvenle yaptırabilirsiniz. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta ışık dolgusu uygulamasının mutlaka alanında uzman bir doktor tarafından uygun hijyenik koşullarda ve klinik ortamda gerçekleştirilmesidir. Merdiven altı işletmelerde bu tarz uygulamaların yapılması kalıcı hasarlara yol açabilir. Ancak uzman ellerde yapılan ışık dolgusu işleminin hiçbir zararı yoktur. Yalnızca uygulama sonrasında tedavi bölgesinde hafif bir kızarıklık meydana gelebilir. Bu durum ise son derece normal ve geçici bir durumdur.

Işık dolgusu işleminden sonra iyileşme dönemi nasıl geçer?

Işık dolgusu işlemi sonrasında uygulama bölgesinde hafif bir ödem oluşma riski bulunur. Fakat bu şişlikler yaklaşık bir hafta içerisinde kendiliğinden yok olurlar. İşlemin uygulandığı aynı gün tedavi bölgesinin su ile temasından kaçınılmalıdır. Aynı zamanda ağır egzersiz yapılmamalıdır. Uygulamadan hemen sonra gündelik yaşamınıza geri dönmek mümkündür.

Işık dolgusu uygulaması için en doğru aday kimdir? Herhangi bir yaş sınırı bulunur mu?

Işık dolgusu uygulamasındaki asıl amaç göz altlarındaki ve çevresindeki çökmeleri, sönmeleri ve koyu görüntüyü ortadan kaldırmaktır. Bu bölgeden şikayeti bulunan herkes ışık dolgusu yaptırabilir. Ancak yine de 18 yaş sınırı bulunduğunu söylenebilir.

Işık dolgusu etki süresi ne kadar? Kalıcı bir işlem midir?

Işık dolgusu kalıcı bir işlem değildir. Fakat işlemin etki süresi hyalüranik asit etken madde kullandığı için uzundur. Kalıcılık süresi kişiden kişiye bağlı olarak değişse de genellikle ışık dolgusu uygulamasının etkisi en az 1,5 yıl devam eder.

Işık dolgusu ne kadar sıklıkla tekrar uygulanır?

Işık dolgusu etki etme süreci kişiden kişiye değişiklik gösterir. Uygulamanın tekrarlanması için herhangi bir kısıtlama yoktur. İşlem yavaş yavaş etkisini yitirmeye başladığı zaman tekrar ışık dolgusu yaptırılabilir.

Işık dolgusu fiyatları ne kadar?

Işık dolgusu fiyatlandırması uygulama esnasında yararlanılacak dolgu tipine ve miktarına bağlı olarak farklılık gösterir. Işık dolgusu işlemi mutlaka tecrübeli bir doktor eşliğinde uygulanmalıdır. Bu noktada doktorun tecrübesi de fiyatları etkiler. Sağlık Bakanlığı onaylı merkezlerin internet sitelerinde fiyat belirtmeleri yasal değildir. Bu nedenle 0212 241 46 24 no’lu telefondan polikliniğimizi arayarak ışık dolgusu fiyatları hakkında bilgi alabilirsiniz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)