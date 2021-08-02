banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1399.65
ALTIN
486.71
DOLAR
8.3518
STERLİN
11.6205
EURO
9.9256
Doğu Perinçek: Bu Yangınlar ABD’nin Türkiye'ye Açtığı Yeni Tipte Bir Savaştır
Son Dakika
Doğu Perinçek: Bu Yangınlar ABD’nin...
İBB İtfaiyesi, “Yoruldunuzsa Değiştirelim”  Teklifini Reddettti
Son Dakika
İBB İtfaiyesi, “Yoruldunuzsa Değiştirelim”  Teklifini...
İBB’nin Ekipleri Üç Gündür Yangınlara Müdahale Ediyor
İBB’nin Ekipleri Üç Gündür Yangınlara...
Roma Dönemine Ait ‘Tarihi Mozaiklerin’ Restorasyonu Devam Ediyor
Roma Dönemine Ait ‘Tarihi Mozaiklerin’...

İncirin 8 Önemli Faydası !

Kabuğunu sakın soymayın, çünkü… İnciri kabuğuyla birlikte yerseniz… Demir, kalsiyum, potasyum ve C, B1, B2, B6 vitaminleri ile liften zengin olan incir tam bir şifa deposu. Antioksidan kapasitesi yüksek bir meyve olan ve sağlığımız üzerinde oldukça önemli faydalar sağlayan incir aynı zamanda düşük kaloriye de sahip. Öyle ki bir adet incir sadece 30 kalori içeriyor. Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz Uzunoğlu, gün içerisinde tüketeceğiniz 2 adet incirin günlük bir porsiyon meyve ihtiyacınızı karşıladığını belirterek, “Ancak unutulmamalı ki incir düşük kalorili olsa da yüksek miktarda karbonhidrat içeriyor. Bu nedenle diyabet hastalarının kan şekerini kontrol altında tutmaları için 1-2 adet incirin yanında 2 adet ceviz veya 10 adet çiğ badem tüketmeleri çok önemli” diyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz Uzunoğlu incirin 8 önemli faydasını ve tüketirken nelere dikkat etmemiz gerektiğini anlattı; önemli önerilerde bulundu! 

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
02 Ağustos 2021 Pazartesi 19:17
İncirin 8 Önemli Faydası !
banner171

Hafızayı güçlendiriyor

İncir B6 vitamininden zengin içeriği sayesinde beyin sağlığı üzerinde önemli rol oynuyor. Araştırmalar incirin öğrenmeyi ve hafızayı güçlendirici etkisi olduğunu ortaya koyuyor. 

Kabızlığa iyi geliyor

Suyun az içilmesi ve yeterli lif tüketiminin sağlanmaması sonucu kabızlık gelişebiliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz Uzunoğlu, incirin lifli yapısıyla kabızlık gibi sindirim sistemi problemlerinin çözümünde etkili olduğunu belirterek, “İncirle birlikte 1-2 bardak su tüketmek bağırsak faaliyetlerinin düzenlenmesine katkı sağlıyor” diyor. 

Kanser düşmanı bir besin 

İncir; lutein, zeaksantin, beta karoten, polifenol ve antosiyaninler yönünden zengin yapısıyla vücutta kanserli hücre oluşumunu önleyen yüksek antioksidan kapasiteye sahip. Özellikle rengi daha koyu olan incirler bu fitokimyasallardan daha zenginler. 

Kalp sağlığını destekliyor

“Potasyum, özellikle kalp sağlığı için önemli bir mineraldir” diyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz Uzunoğlu, şöyle devam ediyor: “İncir, potasyumdan zengin yapısıyla kan basıncı seviyesinin düzenlenmesinde rol oynuyor. Ayrıca sodyum, kolesterol ve yağ içermeyen yapısı sayesinde kalp sağlığını da destekliyor.” 

Cilt yapısını güçlendiriyor

İçeriğinde bulunan C vitamini, cilde elastikiyeti sağlayan ve cildi yaşlanmaya karşı koruyan kolajen üretimini destekliyor. Bu sayede cilt elastikiyetini ve pürüzsüzlüğünü koruyor. 

Kilo kontrolünde etkili oluyor 

İncir liften zengin içeriğiyle kilo kontrolüne de yardımcı oluyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz Uzunoğlu, incirin lif içeriği sayesinde daha uzun tokluk süresi sağladığını vurgulayarak, “İncir düşük kalorisi nedeniyle kilo yönetimini sağlamada güzel bir ara öğün alternatifi oluyor. Tatlı tadı sayesinde tatlı isteğini de karşılayacaktır.” diyor. 

Bağırsak sağlığını koruyor

İncir, yüksek lif ve prebiyotik içeriğinin yanı sıra C vitamininden zengin yapısıyla bağırsak sağlığını koruyucu etkiye sahip. Bu sayede bağışıklık sistemimizde büyük rol oynayan bağırsaklarımızda yaşayan mikroorganizmaların çeşitliliği ve bütünlüğü sağlanmış oluyor.

Osteoporoz riskini azaltıyor

Kalsiyum, kemik yapısını oluşturan önemli minerallerden. Kalsiyumdan zengin olan incir, kemik sağlığını desteklemede ve osteoporoz riskini azaltmada önemli yere sahip. 

Bunlara dikkat!

  • İnciri taze veya kuru incir olarak tüketebilirsiniz. Fakat unutmayın ki incir kurutulduğunda glisemik yükü artıyor, bunun sonucunda kan şekerinde ani dalgalanmalar görülebiliyor.
  • Düşük kalori fakat yüksek karbonhidrat içeriği sebebiyle tükettiğiniz miktara dikkat edin. 
  • Diyabetiniz varsa, 1-2 adet incirin yanında 2 adet ceviz veya 10 adet çiğ badem tüketmeniz, kan şeker kontrolünü sağlamada faydalı olacaktır. 
  • Akşam saatlerinde veya öğünle birlikte tüketmek yağ depolanmasına sebep olabiliyor. Bu nedenle inciri öğle ve akşam yemeği arasında ara öğün olarak tercih edin.
  • Özellikle kabızlık problemi yaşıyorsanız bir porsiyon incirin yanında mutlaka 1-2 bardak su tüketinBöylelikle bağırsak hareketleriniz hızlanacaktır. 
  • İnciri satın alırken meyvenin kabuğunun zarar görmemiş olmasına dikkat edin, aksi halde oksijenle temas edeceğinden vitamin kaybına uğrayacaktır. 
  • Hızla bozulabileceği için inciri satın aldıktan sonra 1-2 gün içerisinde tüketin.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Histrionik kişilik bozukluğu nasıl anlaşılır?
Histrionik kişilik bozukluğu nasıl anlaşılır?
Hamilelere Yaz Aylarında Egzersiz Önerileri
Hamilelere Yaz Aylarında Egzersiz Önerileri
“Obeziteyi Değiştiren Şehirler Oluşturulmalı”
“Obeziteyi Değiştiren Şehirler Oluşturulmalı”
Arı Sokması Ölüme Neden Olur Mu? 
Arı Sokması Ölüme Neden Olur Mu? 
Kadınlarda Polistik Over Sendromuna Dikkat !
Kadınlarda Polistik Over Sendromuna Dikkat !

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169