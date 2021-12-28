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İlerleyen Yaşlarda Bu Vitaminleri İhmal Etmeyin

Yaşın ilerlemesi ile birlikte, vücut için önemli olan vitamin ve mineral düzeylerinde eksiklikler görülebiliyor. Bu durum kimi zaman kronik hastalıkların, kullanılan ilaçların etkisi ile ortaya çıkarken, kimi zaman da sindirim sistemindeki emilimin bozukluklarından kaynaklanabiliyor. Oysa bu maddeler yaş aldıkça metabolik fonksiyonların korunmasında anahtar rol oynuyor. Memorial Ataşehir Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Halil Öztürk, ilerleyen yaşlarda gerekli olan vitamin ve mineraller hakkında bilgi verdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Aralık 2021 Salı 11:24
İlerleyen Yaşlarda Bu Vitaminleri İhmal Etmeyin
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Kemikleri korumak için kalsiyumu ihmal etmeyin 

İleri yaşlarda kalsiyum emiliminde azalma görülebilir. Yetersiz D vitamini de sık görülen sebeplerden biridir. Kalsiyum eksikliğinde kemik erimesi riski artar, kasların çalışmasında düzensizlikler ortaya çıkar. Süt, yoğurt ve peynir, zengin kalsiyum kaynaklarıdır. 50 yaş üzerinde günlük 1200 mg kalsiyum alınması önerilmektedir. 

Hafızanızı B 12 vitamini ile destekleyin 

Et, süt, yumurta vitamin B12 kaynaklarıdır. Ancak çeşitli hastalıklar sebebiyle kullanılan ilaçlar, mide cerrahisi ve atrofik gastrit gibi durumlar vitamin B12 emilimini azaltır. Diyabet ve mide sorunları nedeniyle kullanılan bazı ilaçlar da vitamin B12 eksikliğine yol açabilmektedir. Vejetaryen beslenenlerin düzenli B12 desteği alması gerekir. Bu vitaminin eksikliğinde; halsizlik, unutkanlık, denge bozuklukları, sinir sistemi bozuklukları ve kansızlık sık karşılaşılan durumlardır. 

Hücrelerinizi folik asit ile yenileyin

Folik asit yeni hücrelerin oluşması, yaşaması için önemlidir. Yaşa bağlı olarak ve bazı ilaçların kullanımı sırasında eksikliği ortaya çıkabilir. Kronik alkol kullanımı, mide-bağırsak hastalıkları da eksikliğe sebep olan önemli etkenlerdir. Vücutta folik asit eksikliğinde; kansızlık, iştah kaybı kaslarda güçsüzlük, unutkanlık gibi belirtiler görülür; damar sertliğine yol açan homosistein folik asit ve vitamin B12 eksikliğinde artar. 

D vitamini ile bağışıklık sisteminize kalkan oluşturun 

D vitamini kalsiyum emilimini artırır. Kemik, kas, sinir ve bağışıklık sistemi için gereklidir. En büyük D vitamini kaynağı güneş ışınları olmasına karşın, yaşlandıkça bedenin güneş ışınlarından D vitamini oluşturma yeteneği azalmaktadır. Hem vitamin hem de hormon gibi etki gösteren D vitamininin bazı kanser türlerini ve bazı otoimmün hastalıkları önlediği de düşünülmektedir. 

Kalbinizi ve kemiklerinizi K2 vitamini ile koruyun

Toplam K vitamininin yaklaşık onda biri K2’ dir. K1 daha çok pıhtılaşmada rol alırken, K2 vitaminin kemik ve kalp-damar sağlığı üzerinde olumlu etkilerinin olduğu gösterilmiştir. Kalsiyumun kemiklerde birikimini artırarak güçlenmesini sağlar, damarlarda ise kalsiyum artışını engelleyerek damar sertliğini önleyebileceği gösterilmiştir. Karaciğer, yumurta, peynir önemli K2 vitamini kaynaklarıdır. 

Mutlu hissetmek için B6 vitaminini eksik etmeyin 

Metabolik reaksiyonların düzenli çalışması, sinir hücreleri arasındaki iletişim ve bağışıklığın artırılması için B6 vitamini önemlidir. Serotonin adı verilen mutluluk hormonu yapımında önemli rol alır. Eksikliğinde depresyona eğilim artar. Damar sertliği riskinin artığını gösteren homosistein de vitamin B6 eksikliğinde artmaktadır. 

Kaslarınızı magnezyum ile güçlendirin

Magnezyum; kemik dokusu, kas dokusu, sinir dokusu için gereklidir. Bağışıklığı güçlendirir. Kan basıncı ve şekerin düzenlenmesinde etkilidir. Fiziksel ve ruhsal gevşeme sağlar. İleri yaşlarda sık karşılaşılan kas ağrıları ve uykusuzluk üzerine olumlu etkileri vardır. Yeşil yapraklı sebzeler, kuru baklagiller, soğan, patates, kereviz, tam tahıllar, ceviz, badem, yer fıstığı, üzüm, incir, portakal magnezyumdan zengindir. 

Çinko ile daha zinde uyanın

Yaşın ilerlemesi ile birlikte çinko eksikliği oranı yükselmektedir. Vücuttaki biyokimyasal reaksiyonların çoğunda çinko görev alır, hücreyi zararlı etkilerden korur. Yorgunluk, enerji düşüklüğü, tat ve koku alma bozukluğu, saç dökülmesi, unutkanlık, konsantrasyon bozukluğu bağışıklık sisteminde zayıflık çinko eksikliği belirtileridir. Eksikliğinde insülin direnci ve diyabete eğilim artmaktadır.

Bağışıklık sistemine selenyum ile doping yapın

Selenyum tiroid bezinin iyi çalışması için önemlidir. Bağışıklığı artırır, hücreleri dışarıdan gelen olumsuz etkilere karşı koruyucu etkisi vardır. Vücutta selenyum değerlerinin ölçülmesi ve yeterli miktarda alımına özen gösterilmesi gerekir. 

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