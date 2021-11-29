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Hemoroidlerin Kesisiz, Ağrısız Ve İzsiz Tedavisi Mümkün

Ülkemizde oldukça sık görülen sağlık problemlerinden biri olan hemoroid, aynı zamanda hastaların utanıp çekinmesi nedeniyle tedavisi geciktirilen hastalıkların da başında geliyor. Yaşam kalitesini oldukça düşüren bu sorun, ileri evrelerde zorlu bir ameliyat sürecini beraberinde getirebiliyor. Ancak gelişen teknolojiyle beraber hemoroid ameliyatlarında uygulanmaya başlayan ağrısız, acısız ve kesisiz doppler hemoroid yöntemiyle bu süreç çok konforlu şekilde atlatılabiliyor. Üstelik standart hemoroid ameliyatları sonrası özellikle ileri yaşlarda yaşanan gaz ve gaita kaçakları gibi sorunlar da ortadan kalkıyor. Memorial Bahçelievler Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü’nden Prof. Dr. Ediz Altınlı, hemoroidal arter ligasyonu (bağlaması) adı da verilen doppler hemoroid yöntemi hakkında bilgi verdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Kasım 2021 Pazartesi 10:34
Hemoroidlerin Kesisiz, Ağrısız Ve İzsiz Tedavisi Mümkün
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Kesi olmadığı için ağrı, acı yaşanmıyor

Hemoroid ameliyatlarında yeni teknolojide hemoroidal arter bağlaması adı verilen doppler ile yapılan bu işlem minimal invaziv bir yöntemdir, yani hastada herhangi bir kesi söz konusu olmaz. Genel anestezi altında yapılan kesisiz yöntem, özel bir sistemle dikerek gerçekleştirilir ve hemoroidlerin ileri evrelerinde de yapılabilmektedir. 

İleri yaşlardaki gaz ve gaita kaçaklarını önlüyor

Dışarı açılan hemoroidler bir akordeon gibi düşünülürse açılmış olan akordeonun dikilerek kapatılması gibi bir işlem şeklinde tanımlanabilmektedir. Hem hemoroide giden kan damar akımları kesilir hem de hemoroid yerine yerleştirilir. Yani hastada hemoroidler yerinde kalmaktadır. Hemoroidler özellikle ileri yaşlarda gaita ve gazı tutmaya yarayan yardımcı organellerdir. Standart hemoroid ameliyatlarında hemoroidler tamamen alınmaktadır. Bu da ileri yaşlarda gaz ve gaita tutmayı engelleyebilmektedir. Ancak doppler hemoroid ameliyatlarında bu komplikasyon tamamen ortadan kalkmış olmaktadır. 

1 gün yatış sonrası iş ve sosyal yaşama dönüş

Standart hemoroid ameliyatlarında hemoroidler kesilerek alınmaktadır ve yerine dikiş yapılmaktadır. Bu ağrılı bir işlem olabilmektedir. Doppler işleminde ise kesi yoktur dolayısıyla ağrı ve acı hissedilmemektedir. Özel bir ultrasonik doppler sistemiyle hemoroide giden damar bulunmakta ve özel bir cihazla dikilerek boğulmaktadır. Hemoroidlerin tam olarak yerine yerleşip oturması 60-90 gün sürmektedir. Hastaların bu süre zarfında gaita yaparken dikkat etmeleri gerekir. Bu nedenle ameliyat sonrası hastalara gaitayı yumuşatıcı ilaçlar verilmektedir. Hastalar 1 günlük hastane yatış sonrası günlük yaşantılarına, iş hayatlarına ertesi gün dönebilmektedir. Ertesi gün işe geri dönüş, araba kullanmak, yürüyüş yapmak gibi normal günlük faaliyetlerini gerçekleştirebilir hale gelmektedir. Ameliyattan sonra 1 hafta kadar acı, baharatlı ve ekşi besinlerden kaçınılması önerilmektedir. 1 haftanın sonunda herhangi bir diyet kısıtlaması yapılmamaktadır. İşlem sonrası herhangi bir iz kalmamaktadır. Başarı oranları oldukça yüksek olan bu işlem Türkiye’de en çok Memorial Bahçelievler Hastanesi’nde uygulanmaktadır.  

En ileri evre hemoroidlerde dahi uygulanabilir

Genelde 1. evre hemoroidlerde ameliyat düşünülmemektedir. Diyet düzenlemesi ve ilaç tedavisi ile hastalar rahatlayabilmektedir. Ancak 2. 3. ve 4. evrelerde ameliyat gündeme gelmektedir. Doppler yöntemi 2. 3. ve hatta 4. evreye de uygulanabilen bir yöntemdir. 4. evre hemoroidlere doppler yöntemi uygulayabilen merkez dünyada çok azdır. Teknik olarak zor bir yöntem olmasına rağmen başarılı sonuçlar elde edilmektedir. 

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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