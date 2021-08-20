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 Hayalinizdeki Gülümseme Bu Uygulamalarla Mümkün

Estetik açıdan olduğu kadar sağlık için de önemli olan dişlerdeki şekil bozuklukları, lekelenmeler,  renkleşmeler, eksiklikler ve çürükler sosyal hayatı da olumsuz etkiliyor. Kişinin güzel bir gülüşe sahip olmasında diş yapısının düzgün, dişlerin lekesiz ve diş etleri ile uyumlu olması büyük rol oynuyor. Son dönemlerde diş sağlığı için geliştirilen modern uygulamalar başarılı sonuçları ile öne çıkıyor. Memorial Hizmet Hastanesi Ağız ve Diş Hastalıkları Bölümü’nden Dt. Hacer Esved Alireisoğlu, diş estetiğinin önemi ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi. 

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Ağustos 2021 Cuma 10:34
 Hayalinizdeki Gülümseme Bu Uygulamalarla Mümkün
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Sağlıklı ve düzgün dişler özgüveni de artırıyor

Diş yapısının bozuk olması, çürük dişlerden kaynaklanan ağız kokuları ve çeşitli nedenlerle ağız diş problemleri yaşayanlar, önemli bir sosyal sorunla da karşı karşıyadır. Bu tür şikayetleri olan kişiler, rahatça gülememekte, gülerken ağzını kapatmakta veya ağız kokusu nedeniyle arkadaş ve iş çevrelerinde rahatlıkla konuşamamaktadır. Ağız ve diş problemleri yaşayan kişilerin ilk yapması gereken şey, diş hekimiyle görüşmektir. Bu sayede uygun tedavi planlamasına başlanabilir. Bu değerlendirme esnasında kişinin yaşı, cinsiyeti, yüz şekli, dişlerinin boyutu, tedaviye gereksinim duyup duymadığı, renkleşme ve çürükleri, dudak yapısı, dudak-diş uyumu gibi faktörler göz önünde bulundurularak gülüş tasarımı planlanır. Kişinin ihtiyacına göre uygulanacak tedaviler şu şekilde sıralanabilmektedir: 

Ortodontik tedaviler: Dişlerdeki çapraşıklıklar, çene kemiklerinin birbirleri ile uyumu incelenip, bunlara bağlı problemler kişiye özel şeffaf plaklar ya da braketler (ortodontik teller) yardımı ile düzeltilebilmektedir.

Diş beyazlatma (bleaching): Dişlerin yüzeyinde gözenekli mine yapısında oluşan renkleşmelerin özel diş beyazlatma ajanları ile giderilme işlemidir. Home bleaching (ev tipi beyazlatma) ve Office Bleaching (klinikte yapılan beyazlatma) olmak üzere iki farklı çeşidi bulunmaktadır.

Pembe estetik: Estetik gülümseme ve diş estetiği sadece beyaz ve düzgün dişler yeterli olmamakta, bu dişlerle uyumlu olacak diş etlerinin de sağlıklı ve dudak yapısı ile uyumlu olması gerekmektedir. Diş etlerine uygulanan estetik tedavilere bu sorunlardan kurtulmak mümkün olabilmektedir.

Bonding işlemleri (kompozit uygulamalar):Dişlerdeki şekil, boyut ve renk sorunlarının estetik kompozit dolgularla düzeltilmesi işlemidir. Dişlerde herhangi bir aşındırma yapılmadan, tek seansta uygulanır. Diğer estetik diş hekimliği uygulamalarına oranla çok daha ekonomiktir.

Porselen laminalar: Dişler tamamen kesilmeden, sadece ön yüzeylerinden 0.3-0.7mm veya bazı durumlarda dişlerden hiç aşındırma yapılmadan dişlere özel olarak hazırlanan yaprak porselenlerin özel bir teknikle uygulanması işlemidir. Eğer diş etlerinde ayrıca bir tedavi gereksinimi yoksa 2-3 seans içinde yeni bir gülümsemeye kavuşmak mümkündür.

Zirkonyum destekli ya da tam estetik porselen kuronlar: Gülüş estetiğini sağlamak için, dişlerdeki çürükler, madde kaybı çok fazlaysa dişlerin porselen kuronlarla kaplanarak tedavi edilmesi gerekebilir. Bu durumlarda metal destekli porselen kuronlar yerine zirkonyum destekli porselen kuronlar ya da tam estetik porselen kuronlar tercih edilebilir. Zirkonyum ışık geçirgenliği olan ve metalden daha sağlam, diş eti uyumu çok iyi doku dostu bir malzemedir. Işık geçirgenliğine sahip olması dişin rengini doğrudan yansıtabilmesini, böylece daha doğal görünümde dişlere sahip olunmasına olanak vermektedir. Ayrıca diş ve diş eti uyumu da çok iyi olduğu için doğal diş efekti yaratılabilmesine olanak sağlar, dişlerde oluşabilecek periodontal problemler minimuma indirir.

İmplant tedavileri: İmplant, eksik dişlerin fonksiyon ve görünümünü tekrar yerine getirmek amacıyla çene kemiğine yerleştirilen yapay diş kökleridir. Tek diş eksikliklerinde komşu sağlam dişlere hiç dokunulmadan eksik dişi tamamlamak mümkün olabildiği gibi, çoklu diş eksikliklerinde takılıp çıkarılan hareketli protezler yerine sabit protezler kullanabilmek dental implantlar sayesinde mümkündür.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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