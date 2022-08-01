banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 27
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.656,32
ALTIN
1.019,07
DOLAR
17,91
STERLİN
22,00
EURO
18,41
Şahintepe Halkı Yerini Terk Etmek İstemiyor
Son Dakika
Şahintepe Halkı Yerini Terk Etmek...
Söz Yetki Karar İstanbullularda
Söz Yetki Karar İstanbullularda
İstanbul ’a 100 Yeni Metrobüs, 500 Çalışan'a ‘İETT Kadrosu’ Müjdesi
İstanbul ’a 100 Yeni Metrobüs,...
Şehit Babası Zeki Karagözlü Evladına Kavuştu
Son Dakika
Şehit Babası Zeki Karagözlü Evladına...

Hamilelik Sonrası Yeni Trend Anne Estetiği

Estetik Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ömer Mutlu, doğum sonrası kadınların en büyük sıkıntılarından biri olan sarkan karın bölgesinin ‘anne estetiği’ yöntemiyle kolayca sıkılaştığını söyledi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Ağustos 2022 Pazartesi 14:34
Hamilelik Sonrası Yeni Trend Anne Estetiği
banner171

Hamilelik sürecinin ardından bebeklerini kucağına alma mutluluğu yaşayan annelerin en büyük sorunlarından biri ise sarkan karınları oluyor. Zaman içinde kolay toparlanmayan karın bölgesinin kadınlar için artık problem olmaktan çıktığını söyleyen Estetik Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ömer Mutlu, son yılların en çok tercih edilen yöntemlerinden olan ‘anne estetiği’ hakkında bilgi verdi.

ERKEKLER DE TERCİH EDİYOR...

‘Abdominoplasti’ olarak da adlandırılan karın germe ameliyatına; doğum yaptıktan sonra bu sorunu yaşayanlar kadar diyet ve spor yapmalarına rağmen sarkmadan kurtulamayan erkeklerin de başvurduğunu hatırlatan Dr. Ömer Mutlu, bu operasyonla kişinin en kısa yoldan düz bir karına kavuşmasının sağlandığını belirtti. Mutlu, “Karın duvarı zarları üzerinde yerleştirilen toplayıcı dikişler sayesinde gevşemiş olan karın kasları sıkılaştırılır ve eski sertliğine kavuşturulur. Ameliyat sonucundaki kesiler estetik dikiş ile dikilerek hoş görünmeyen izlerin oluşumu önlenir. Böylece karın sarkması, gevşeklik ve çatlak görünümlü deri problemleri yok edilir” dedi.

İYİLEŞME SÜRECİ 10 GÜN

Daha sıkı bir karın ve fit görünüme sahip olmak isteyen kişiler için uygulanan yöntemin ardından kişinin 2-3 gün içinde günlük yaşantısına geri döndüğünü dile getiren Op. Dr. Ömer Mutlu, iyileşme sürecinin ise 10 gün gibi bir zaman dilimini bulduğunu söyledi. Bu konuda da bilgi veren Mutlu, “Karın germe ameliyatı sonrasında hastalara genellikle özel bir korse giymeleri önerilir. 1 ay boyunca sürekli olarak giyilen bu korse, karın bölgesinin istenilen forma ulaşmasına yardımcı olarak ameliyat başarısını arttırır. Eğer ağır bir işte çalışmıyorsanız ortalama koşullarda yaklaşık 3 hafta içerisinde iş yaşamınıza geri dönebilirsiniz” diye konuştu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kan Ve Cinsel Temasla Bulaşan Hepatit B ve C’ye Dikkat Edilmeli!
Kan Ve Cinsel Temasla Bulaşan Hepatit B ve C’ye Dikkat Edilmeli!
GoStudent'dan Sıcak Havalarda Çocuklar İçin Rahat Uykunun Sırları
GoStudent'dan Sıcak Havalarda Çocuklar İçin Rahat Uykunun Sırları
Yurt Dışı Seyahatlerinde Sağlığınızdan Olmayın
Yurt Dışı Seyahatlerinde Sağlığınızdan Olmayın
Yeni Trend Hollywood Gülüşü
Yeni Trend Hollywood Gülüşü
Obezite Tedavisinde 2 Önemli Noktaya Dikkat!
Obezite Tedavisinde 2 Önemli Noktaya Dikkat!

banner186

banner200

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169