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Hamilelik Bulantılarını Önlemenin 14 Yolu

Pek çok anne adayı hamilelik sürecinde mide bulantısı ve kusma sorunuyla karşılaşıyor.

Sevcan ÇOBAN
Sevcan ÇOBAN
29 Eylül 2020 Salı 14:01
Hamilelik Bulantılarını Önlemenin 14 Yolu
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 Bu durum bazı kadınlarda sadece gebeliğin ilk dönemlerinde görülebilirken, bazen de aylarca sürebiliyor. Yaşam kalitesini de oldukça düşüren bulantı ve kusma problemlerine karşı bazı önemli noktalara dikkat edilmesi gerekiyor. Memorial Şişli Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Evrim Aksoy, gebelikte görülen mide bulantıları ile ilgili alınabilecek önlemler hakkında bilgi verdi.

Kilo kaybına yol açan kusmalara dikkat!
Gebelikte bulantılar genellikle sabah erken saatlerde görülebilmekte, daha sonra gün içinde normale dönülebilmektedir. Ancak her anne adayının hamilelik süreci farklıdır. Bulantı ve kusmaların günlük hayatı büyük ölçüde etkilemesi durumunda mutlaka doktora danışılmalıdır. Şiddetli kusmalar ise altta yatan ciddi bir probleme işaret edebileceği için detaylı bir araştırma gerektirmektedir. Gün içinde şiddetli kusmalar, anne adayının beslenememesine yol açıyorsa ve kilo kaybı oluşturacak şekilde ise vücuttaki su miktarı azalır. Bu da riskli bir tablo oluşturabilir. Böyle durumlarda anne adayı hastaneye yatırılarak sıvı ve besin takviyesi yapılır.

Bulantılara iyi gelen öneriler

Bazı önlemlerle gebelikte mide bulantılarını engellemek ya da minimalize etmek mümkün olabilmektedir:

  1. Sık sık ve az az yemek yenmelidir. Bu sayede bulantı ve mide yanmaları azalabilmektedir. Boş mide ise bulantıyı daha çok artırır. Küçük miktarlarda kuru yiyecekler tüketilmelidir.
  2. Mide asidini artıran kızarmış, baharatlı, asidik yemekler bulantıyı ve kusmayı daha da artıracağından tüketilmemelidir.
  3. Gebelikte protein alımı çok önemlidir. Özellikle yumurta, süt ürünleri, fasulye ve tahıl tüketimi artırılmalıdır. Bu besinler aynı zamanda B vitamininden de zengindir.
  4. Yataktan çıktıktan sonra kahvaltı için hemen yemek yerine biraz beklenilmeli ve kraker bisküvi gibi kuru yiyecekler ile başlangıç yapılmalıdır.
  5. Yemek yedikten hemen sonra uzanılmamalı, ayakta zaman geçirilerek yiyeceklerin sindirilmesi kolaylaştırılmalıdır.
  6. Gün içinde hangi saatlerde daha çok bulantı ve kusma yaşandığı not edilmeli, günlük tutulmalıdır. Bu sayede hangi saatlerde daha rahat yemek yenebileceği rahatlıkla bulunabilir.
  7. Öğünler arasında olabildiğince sıvı almaya çalışılmalıdır. Anne adayı, düzenli olarak sıvı aldığından emin olmalıdır. Eğer sıvılar bulantıyı ve kusmayı artırıyorsa buz küpleri önerilebilir.
  8. Olabildiğince dinlenmek ve gevşemek önemlidir. Çalışılıyorsa bir süre izin alınması önerilebilir. Çünkü stres ve yorgunluğun sabah bulantılarını artırdığı bilinmektedir.
  9. Su ya da buzlu çayın içine limon dilimleri atılabilir. Limon kokusu bulantıyı azaltmaktadır.
  10. Sabahları bir çay kaşığı zencefil ve balı karıştırarak tüketmek bulantılara iyi gelebilmektedir.
  11. Demir tabletleri bazen bulantı ve kusmayı artırabilmektedir. Kişi doktoruna danışarak bir süre bu destekleri kullanmaya ara verebilir veya değiştirebilir.
  12. Özellikle B6 vitamini gebelik bulantılarını azaltmaktadır. Daha önceden gebelik multivitamini başlanmışsa bunları aç karnına değil yemeklerle birlikte almak mide rahatsızlıklarını azaltır. Bazı hamileler bu vitaminleri yutamadığı için çiğneme tabletleri ya da vitamin şurupları şeklinde alınabilir.
  13. Aromaterapi ve masaj da sabah bulantıları ve kusmalara iyi gelebilmektedir. Ancak bu konuda mutlaka uzmana danışılmalıdır.
  14. Bu süreçte olumlu düşünmek, paniğe kapılmamak, düzenli olarak yürüyüş yapmak ve temiz hava almak, sevilen insanlarla iyi vakit geçirmek önemlidir. Anne adayları bu sıkıntıların geçici olduğunu düşünerek sakin kalmaya ve bebeğine odaklanmaya özen göstermelidir.
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