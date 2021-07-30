banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 28
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1392.91
ALTIN
492.32
DOLAR
8.4396
STERLİN
11.7707
EURO
10.0747
Roma Dönemine Ait ‘Tarihi Mozaiklerin’ Restorasyonu Devam Ediyor
Roma Dönemine Ait ‘Tarihi Mozaiklerin’...
İBB Ekipleri Manavgat'a Hareket Etti
Son Dakika
İBB Ekipleri Manavgat'a Hareket Etti
“Serçeşme Hünkar Hacı Bektaş Veli Festivali’ Başlıyor
“Serçeşme Hünkar Hacı Bektaş Veli...
“İstanbul İçin Kimlikli Bir Alan Haline Getireceğiz”
“İstanbul İçin Kimlikli Bir Alan...

Hamilelere Yaz Aylarında Egzersiz Önerileri

Birçok anne adayı bebeğine zarar vereceği düşüncesi ile hamilelik döneminde spordan uzak duruyor hatta mümkün olduğunca az hareket ediyor.  Bunun tersine gebelik döneminde doğru yapılan egzersizler oldukça önemli. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr. Çiğdem Güler konu hakkında önemli bilgiler verdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Temmuz 2021 Cuma 14:00
Hamilelere Yaz Aylarında Egzersiz Önerileri
banner171

Gebelikte egzersiz, anne adayı ve bebek açısından oldukça önemli bir noktadır. Sportif faaliyete başlamadan önce doktor kontrolünden geçmek her yaştaki birey için önemlidir. Hamile olan bir anne adayı ise kendisini takip eden kadın hastalıkları ve doğum uzmanına spor yapıp yapamamak konusunda muhakkak danışmalıdır. Erken doğum, düşük tehdidi gibi bazı özel durumlarda ekstra riskler oluşmaması için egzersizden uzak durulması gerekebilmektedir. Egzersiz programına geçmeden önce gebeliğin ilk 3 ayının (12 hafta) bitmesi beklenmelidir. Egzersiz esnasında kısa molalar verilerek bünyenin dinlendirilmesi, egzersizin düzenli ve haftada ortalama 3 gün olacak şekilde planlanması önemlidir. Yine egzersiz, gebelikte sadece kilo almayı engellemek için tercih edilmemelidir. Kilo alımının düzene sokulması, bel ve sırt ağrılarının azaltılması, psikolojik iyilik halinin yaşanması, normal doğumu kolaylaştırması, şişlik ve ödemin az olması, gebelikte oluşması muhtemel vücut şekil bozukluklarının önüne geçilmesi, doğum sonrasında kısa sürede eski vücut görünümüne tekrar dönebilmek açısından oldukça önemlidir. 

Yaz ayları için en doğru egzersiz seçeneği tabiki yüzmedir. Deniz en doğru yüzme ortamıdır. Yine temiz olduğundan emin olunan, umuma açık olmayan havuzlar da tercih edilebilir. Dalış, atlama, su kayağı, plaj voleybolu, sörf, yamaç paraşütü gibi deniz sporları gebelikte uygun değildir.

Tabi ki yaz aylarında güneşin artıları kadar olumsuz etkileri de olabilir. Bu uygunsuz etkileri en aza indirmek açısından güneş ışınlarının en yoğun olduğu zamanlarda (öğlen saatlerinde) güneşe çıkmamak, yüzme-güneşlenme açısından 07:00-11:00, 16:00-19:00 saat dilimleri arasını seçmek, çok faktörlü gebeliğe özgü güneş kremlerini kullanmak, bol bol sıvı tüketmek oldukça önemlidir.

Yüzme dışında yapılabilecek en ulaşılabilir, basit egzersiz yöntemi yürüyüştür. Çok tempolu olmayan yürüyüşler oldukça sağlıklı, anne adayını zinde tutan egzersizlerdendir. İdeal süre haftalık toplam 100 dakika dolayında olmalıdır. Yani haftada yirmişer dakikadan beş günlük ya da 30-35 dakikalık 3 günlük planlamalar yapılabilir. Yine yoga, pilates, ağırlık olmayan fitness programları iyi birer seçenek olarak sayılabilir. 

Her türlü egzersiz esnasında, öncesinde ve sonrasında bol miktarda su tüketilmelidir. Çarpıntı, tansiyon düşüklüğü gibi göz kararması, baş dönmesi şikayetlerinde, kasık ağrısı, nefes darlığı gibi durumlarda egzersize ara verilmeli ve takip eden kadın hastalıkları ve doğum uzmanına bilgi verilmelidir.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Obeziteyi Değiştiren Şehirler Oluşturulmalı”
“Obeziteyi Değiştiren Şehirler Oluşturulmalı”
Arı Sokması Ölüme Neden Olur Mu? 
Arı Sokması Ölüme Neden Olur Mu? 
Kadınlarda Polistik Over Sendromuna Dikkat !
Kadınlarda Polistik Over Sendromuna Dikkat !
Obezite ameliyatı sonrası bu 10 öneriye dikkat!
Obezite ameliyatı sonrası bu 10 öneriye dikkat!
Her 100 Bebekten 6’sında Besin Alerjisi Var
Her 100 Bebekten 6’sında Besin Alerjisi Var

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169