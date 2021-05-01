Gülnur Ünal ile İlişki Danışmanlığı ve Vajinismus Tedavisi

Cinsel problemler, pek çok çiftin rutin olarak yaşadığı problemler arasında yer almasına rağmen genelde bu tip sorunlar deyim yerindeyse halının altına süpürülüyor. Oysa bu konuda profesyonel düzeyde bir destek almak ve cinsel sorunları da diğer sağlık problemleri gibi normalleştirmek, atılacak en önemli adımlar arasındadır. Cinsel terapi ya da ilişki danışmanlığı, ülkemizde henüz yeni yeni oturmaya başlayan kavramlardır.

Cinselliğin büyük bir tabu olarak görüldüğü, dört duvarın arasına sıkıştırıldığı toplumlarda bu tarz problemler daha da büyük olur. Ne yazık ki hem fiziksel hem de ruhsal anlamda cinsel işlev bozukluklarının yoğun olduğu bir ülkedeyiz. Toplumsal cinsiyet problemlerinin varlığı dışında cinsel eğitimlerin zamanında doğru bir biçimde verilememesi de sorunların büyümesine yol açar. Tatmin edici ve verimli bir cinsel yaşamın varlığı, yaşamın diğer alanlarına da yansır. Kişiyi daha mutlu öz güvenli ve özgür kılar. Fiziksel ve duygusal bağın pekişmesini sağlar.

Cinsel terapi ya da ilişki danışmanlığı konusunda hizmet veren kişiler bu alanda eğitim almış olan uzmanlardan oluşmaktadır. Bu kişilerden biri olan Gülnur Ünal, bireysel danışmanlık, ilişki danışmanlığı ve vajinismus gibi konularda hizmet vermektedir.

Gülnur Ünal söz konusu disiplinlere dair hem yurt dışında hem de Türkiye’de master düzeyinde eğitim almıştır. Aile danışmanlığı, ilişki danışmanlığı ve vajinismus tedavisi aldığı aldığı eğitimlerle yüzlerce seansla pekiştiren ve deneyimlerini zenginleştiren Gülnur Ünal, alanında fark yaratan uzmanlar arasında gösterilir.

Gülnur Ünal ile cinsel yaşamınızdaki kalıpları ve kırılması güç gibi duran tabuları kolayca yıkmayı öğrenin ve daha mutlu bir yaşama evrilin. Bireysel danışmanlık hizmetinde kendisini tanımakta zorlanan bireylerin yönelimlerini, eğilimlerini ve potansiyel gücünü keşfetmeleri sağlanır. İlişki danışmanlığında tam anlamıyla çıkmaza girmeye başlayan ve tıkanan ilişkilerde çiftlerin iletişim, cinsellik, sosyal ya da ekonomik sorunları belirlenir.

Vajinismus tedavisinde ise kadınlarda sıklıkla görülen ve cinsel birleşmeyi engelleyen kasılmaların arkasında yatan psikolojik nedenler belirlenir ve çözüm odaklı olarak sürecin yönetilmesi sağlanır. Gülnur Ünal’a https://gulnurunal.com/ web sitesi üzerinden kolayca ulaşabilirsiniz.