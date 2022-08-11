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Göz Kızarıklığını Hafife Almayın!

Geçici olduğu düşünelerek genellikle önemsenmeyen göz kızarıklığına dikkat çeken Op. Dr. Tuncay Sezgin,tedaviye başvurulmaması halinde sonucun kalıcı görme kayıplarına kadar gittiğini söyledi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
11 Ağustos 2022 Perşembe 11:33
Göz Kızarıklığını Hafife Almayın!
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Ünlülerin göz doktoru olarak tanınan Op. Dr. Tuncay Sezgin,kırmızı göz (göz kızarıklığı) hastalığı hakkında bilgi verdi. Viral etkenler nedeniyle ortaya çıkan kırmızı gözünyanısıra bazı göz kızarıklıklarının daha şiddetli seyredip bulaşıcı olduğunu dile getiren Sezgin, bunun en önemli örneğinin “adenovirus konjonktiviti” salgınları olduğunu hatırlattı.

CİDDİYE ALINMALI...

Adenovirus nedeniyle gelişen kırmızı göz hastalığının genellikle kreşler, okullar, hastaneler ve toplu taşıma araçlarında hızla yayıldığını ifade eden Op. Dr. Tuncay Sezgin, “Gözlerde oldukça yoğun kızarıklık ve çapaklanma ile seyreden bu hastalık bir hafta, on gün gibi bir süreçten sonra iyileşirken kimi hastalarda tedavi yapılmadığı takdirde ciddi, kalıcı görme bozukluklarına neden olabilir” dedi.

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Hastalığın bulaşmasını engellemenin en pratik yolunun sıklıkla el yımakatan geçtiğini belirten Sezgin kırmızı göz olan olan kişilerle tokalaşıp öpüşmekten kaçınılması geretiğini söyledi. Sezgin, “Bu göz enfeksiyonuna yakalanmış kişilerle, aynı havlu ve makyaj malzemeleri kullanılmamalıdır. Adenovirus enfeksiyonu bazı hastalarda gözün kornea tabakasının da tutulmasına neden olmakta ve görmeyi azaltabilmektedir” diye konuştu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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