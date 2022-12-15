Ameliyat sayesinde hem üst göz kapağı hem de alt göz kapağında yaşanan sarkma sorunu ortadan kaldırılır. Sarkmaya ek olarak göz kapağı düşmesi, alt göz kapağındaki torbalı görüntü ve göz kapağında oluşan kırışıklıklar da bu ameliyat sayesinde giderilebilir. Göz kapağı estetiği tek başına uygulanabilen bir operasyondur. Buna ek olarak bu ameliyat göz kenarında kaz ayağı olarak adlandırılan kırışıklıkların giderilmesini sağlayan operasyonla bir arada yapılabilir.

Kimler Göz Kapağı Estetiği Ameliyatına İhtiyaç Duyar?

Yaşlanmaya bağlı olarak göz kapaklarında düşme ya da sarkma meydana gelebilir. Diğer yandan bazı bireylerde genetik olarak göz kapağı düşüklüğü görülür. Birçok durumda göz kapaklarında meydana gelen sarkma ve düşüklük kişinin olduğundan daha yaşlı görünmesine yol açacaktır. Aynı zamanda düşük göz kapağı kişinin her zaman yorgun görünmesine de yol açabilir.

Birçok durumda yorgun ve yaşlı görünüm kişilerde estetik kaygılara yol açmaktadır. Uzun vadede bu estetik kaygılar özgüven kaybı, sosyal ortamda rahat hissetmeme ve diğer sorunlara yol açabilir. Göz kapağı estetiği sayesinde göz kapağında meydana gelen sorunları çözmek mümkün olur. Bu operasyon sayesinde göz kapağı daha sıkı ve genç bir görünüme kavuşur. Ameliyatı olan kişilerin özgüveni artar ve sosyal ortamlarda daha rahat hissetmeye başlarlar.

Göz Kapağı Estetiği Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Göz kapağı estetiği ameliyatı kozmetik bir operasyondur ve bu nedenle uzman bir cerrah tarafından gerçekleştirilmesi gerekir. Ameliyat kararı verirken doktor ilk önce hastanın göz kapaklarını bütüncül olarak ele alır. Gerekli durumlarda göz kapağı estetiği ve kazayağı görünümünü azaltan estetikler bir arada uygulanabilir. Burada hangi yönetim izleneceği cerrahın yapacağı değerlendirme ve muayene sonrasında belirlenecektir.

Göz kapağı estetiği için ilk önce üst göz kapağında göz kapağının doğal çizgisini takip edecek şekilde bir kesi oluşturulur. Daha sonra sarkmaya ve düşüklüğe neden olan fazla deri uzaklaştırılır. Son aşamada ise kesi yerine dikiş atılarak ameliyat tamamlanır. Alt göz kapağı söz konusu olduğunda alt kirpik hattı takip edilerek kesi yapılır. Ameliyat sonrasında dikişlerin rengi zamanla solarak neredeyse görünmez hale gelir.

Blefaroplasti Ameliyatı Kalıcı Mıdır?

Göz estetiği ameliyatı olan kişiler 10 ila 15 yıl boyunca başka bir göz kapağı kaldırma ameliyatına ihtiyaç duymazlar. Yıllarla birlikte göz kapağında sarkma meydana gelebilir. Ancak birçok durumda bu ameliyatın etkileri uzun yıllar boyunca devam eder.

Blefaroplasti Ameliyatı Öncesinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Blefaroplasti ameliyatı öncesinde dikkat edilmesi gereken noktalar, ameliyat öncesinde cerrah ve ameliyat ekibi tarafından belirtilecektir. Ameliyattan en az bir hafta önce sigara ve alkolün bırakılması sürecin sorunsuz geçmesine yardımcı olur. Buna ek olarak ameliyattan önce kan tahlillerinin ve gerekli diğer tüm testlerin yaptırılması gerekmektedir.

Blefaroplasti Ameliyatı Sonrasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Blefaroplasti ameliyatı sonrasında ise ameliyatı olan kişilerin birkaç gün boyunca dinlenmesi, ilk 24 saat buz uygulaması ve iyileşmeye odaklanması önemlidir. Göz kapağı estetiği sonrasında ameliyatı olan kişilerin hastanede yatması gerekmez. Ameliyattan birkaç saat sonra eve dönmek ve dinlenmeye başlamak mümkündür. İyileşme sürecinde yazılan ağrı kesicileri ve antibiyotikleri kullanmak iyileşme sürecinin sorunsuz olmasına yardımcı olur.

İlk 3 gün boyunca göz kapağında şişlik ve kızarıklık olması normaldir. Bu şişlik ve kızarıklık zaman içerisinde geçecektir. Soğuk kompres yapmak şişliğin önüne geçmeye yardımcı olur. Dikişler 1 hafta sonra alınmakta ve 1 ay sonra da ameliyat izleri neredeyse tamamen kaybolmaktadır.

Göz Kapağı Estetiği Ameliyatı Sonrası İyileşme Ne Kadar Sürer?

Göz kapağı estetiği iyileşme süresi hastanın ameliyat sonrasında izlediği yöntemlerle yakın ilişkilidir. İyileşmenin daha hızlı olması için cerrah tarafından ameliyat sonrası verilen talimatların izlenmesi gerekir. Aynı zamanda ameliyattan sonra sigaradan uzak durmak da iyileşme sürecini destekleyen yöntemler arasında sayılabilir. Genel olarak olan göz kapağı ameliyatı olan kişiler oldukça konforlu bir iyileşme süreci geçirmektedir.