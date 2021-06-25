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Göz Altı Morlukları 4 Etkili Tedaviİ !

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hakan Yüzer konu ile ilgili bilgiler verdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Haziran 2021 Cuma 12:48
Göz Altı Morlukları 4 Etkili Tedaviİ !
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Göz altı morlukları çoğu kişiden görülen cilt pigmentasyon sorunudur. Bu morluklar kişiye olduğundan daha yaşlı, yorgun ve halsiz gösterir. Birçok kişi bu durumdan rahatsız olup çeşitli kürler veya makyaj ile kurtulmaya çalıştığını söyler fakat yapılan bu kürler geçici olarak morluğu azaltsa da tam anlamıyla ortadan kaldırmaz.

 İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

Göz altı morlukları neden oluşur?

İlerleyen yaşın da etkisi ile vücudun hemen her yerinde etkisini gösteren yağ, kas ve kemik kaybı göz çevresinde de oluşur. Yani incelen yağ tabakası göz altı morluğunu belirginleştirebilir. Sadece yorgunluk ve uykuyu alamama durumu göz altı morluklarına sebep olmaz.

Göz Altı morlukları tedavisi

Göz altı morlukları tedavisi için öncelikle bu sorunun nedeni araştırılarak tedavi edilebilir bir durum sonucu meydana gelmişse tedavi yöntemlerinden uygun olan yapılır.

Lazer

Lazer yöntemi ile cilt rengi düzeltilir yani morluklara sebep olan kan damarlarının görüntüsü lazer ile normal cilt renginde görünmesi sağlanarak morluk ortadan kaldırılır.

Kimyasal Peeling

Lazer teknolojileriyle uygulanan kimyasal peeling işlemi, sorunlu alanda kolajenin artmasını sağlayarak genel cilt kalitesinin iyileşmesini ve böylelikle göz altı morluklarının giderilmesini sağlar.

Yağ transferi

Hastanın kendi vücudundan yağ alınır, kök hücre ile zenginleştirilerek yağ enjeksiyonu göz altı morluğu tedavisinde kullanılır. Kök hücre kullanılarak zenginleştirilen bir serum enjekte edildiği için uygulamanın sonuçları başarılıdır.

Cerrahi Yaklaşım

Başka bir yöntem ise cerrahi yaklaşımdır. Gözkapağı cerrahisi ile göz çevresi yeniden yapılandırılır ve canlandırılır.
Göz altı morlukları tedavisi için kliniğimize gelerek muayene olun size en uygun tedavi yöntemini belirleyip uygulayalım ve kısa sürede bu morluklardan, yaşlanmış ve yorgun görüntüden kurtulun.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 25.06.2021 13:14
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