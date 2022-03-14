Geniz Akıntısını Durdurmak İçin 7 Önlem

Geniz akıntısı, boğazda mukus birikimi ya da mukusun genizden yutak kısmına yani boğaza doğru akıyor olma hissidir. Normalde burun içi ve sinüsler “mukoza” denilen bir doku ile döşelidir. Mukoza içindeki küçük salgı hücreleri günde toplam 1-2 litre ince “mukus” üretirler. Mukoza üzerindeki tüysü hücreler ise bu ince mukusu ritmik olarak belli bir yönde arkaya doğru geniz bölgesine iterler. Bu mukus yutkunma sırasında yutulur ve bu durumun farkına varılmaz. Bu mukus üretim ve hareket sistemi “mukosilyer klirens” olarak adlandırılır. Sinüslerin ve solunan havanın nemlenmesi, temizlenmesi, solunan havanın filtrelenmesi, yabancı cisimlerin tutulması, enfeksiyonun önlenmesi gibi birçok işlevi yerine getirmektedir.

Geniz akıntısın birçok nedeni bulunuyor

“Mukosilyer klirens” mekanizmasının herhangi bir sebeple düzgün çalışmaması ya da mukus üretimindeki anormal artışa yol açan durumlar geniz akıntısına yol açabilir.

Geniz akıntısına neden olan bazı durumlar şunlardır;

Burnun yapısal problemleri

Soğuk algınlığı veya grip (üst solunum yolu virüsleri)

Alerjik rinit (saman nezlesi)

Sıcak ya da baharatlı yemekler

Gebelik

İlaçlar (genellikle doğum kontrol hapları veya hipertansiyon ilaçları)

Süt ürünleri alerjisi gibi bazı gıda alerjileri

Sigara dumanı

Endüstriyel kirleticiler

Egzos dumanı

İleri yaş

Vazomotor rinit (genelde ileri yaşta görülen burun salgı üretiminde düzenleme bozukluğu)

Gastroözefageal reflü

Diğer yutma bozuklukları

Geniz akıntısı belirtileri çeşitlilik gösteriyor

Geniz akıntısının belirtileri hastadan hastaya farklı yoğunluk ve çeşitlilikte görülebilir. Sadece akıntı hissi olan hastaların birçoğunda bu belirtilerin hiçbirinin olmadığı ya da bu belirtilerin farklı birçok hastalığın ortak belirtisi olabileceği de unutulmamalıdır. En sık karşılaşılan belirtiler;

Boğazda akıntı, tahriş hissi ve ağrı

Çok sık yutkunma ihtiyacı

Sürekli boğaz temizleme

Pürüzlü ses

Boğazda yumru hissi

Öksürük (genellikle iki aydan uzun süren)

Geniz akıntısının tedavisi sebebe göre belirleniyor

Geniz akıntısında tedavi sebebe yönelik yapılır. Bakteriyel sinüzitlerde tedavi uygun antibiyotik, burun yıkama uygulamaları ve spreyler ile yapılmaktadır. Kronik sinüzitlerde endoskopik cerrahi ile sinüslerin temizlenmesi çoğu zaman tedavinin bir parçasıdır. Alerji söz konusu olduğunda alerjenden uzak kalmak, topikal steroid spreyler ve yeni kuşak antihistaminikler tedavi seçenekleri arasındadır. Geniz akıntısı sebebi gastroözefageal reflü ise yüksek yastık kullanılması, yatmadan önce yemek yenmemesi, kahve ve alkol tüketiminin azaltılması ve bazen antiasit ya da mide koruyucu gibi ilaçların kullanılması önerilir.

Septum deviasyonu, konka büyümesi, polip, septum perforasyonu gibi burun içinde yapısal bir problemden dolayı oluyorsa cerrahi olarak tedavi edilebilmektedir. Geniz akıntısının altta yatan sebebinin saptanamaması nadir değildir ve bu durum genellikle ileri yaş grubunda söz konusudur. Böyle durumlarda bir engel yoksa hastaların sıvı alımını artırmaları (günde sekiz bardak su), mukus inceltici ilaçlar kullanmaları ve burun yıkaması yapmaları önerilmektedir.

Geniz akıntısına karşı bu önlemleri alın