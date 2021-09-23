banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1399.08
ALTIN
491.90
DOLAR
8.7508
STERLİN
12.0478
EURO
10.3002
ALİ BABACAN: ‘Erdogan halkı Salgın karşısında kademli terketi
ALİ BABACAN: ‘Erdogan halkı Salgın...
İBB’den ‘Z kuşağı’ hamlesi
İBB’den ‘Z kuşağı’ hamlesi
Cumhurbaşkanı Yasakladı, AK Parti İBB Grubu Tam Tersi Öneride Bulundu!
Cumhurbaşkanı Yasakladı, AK Parti İBB...
İmamoğlu Atina’dan Seslendi: İyi Niyet ve Ortak Akılla Çözülemeyecek Sorun Yok
İmamoğlu Atina’dan Seslendi: İyi Niyet...

Gebelikte sağlıklı oranda kilo almak gerekiyor

Sağlıklı vücut ağırlığına sahip anne adaylarının gebelik sırasında kilo alması normal ve önerilen bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Artan vücut ağırlığı, vücut yağındaki artışa ek olarak bebeğin ve plasentanın büyümesinden kaynaklanıyor. Ancak, bu durum ihtiyaç duyulan fazla enerji ihtiyacını karşılamak için “iki kişilik beslenmenin” gerekli olduğu gibi yaygın bir yanılgıya da yol açabiliyor. Sabri Ülker Vakfı’nın derlediği bilgiler ışığında gebelikte sağlıklı kilo alımı mümkün.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Eylül 2021 Perşembe 11:16
Gebelikte sağlıklı oranda kilo almak gerekiyor
banner171

Gebelikten önce sağlıklı vücut ağırlığına sahip anne adaylarının hamilelik sırasında ve özellikle de son üç aylık dönemde enerji alımını artırması gerekiyor ancak enerji dengesi hamilelikte de normalde olduğu kadar önem taşıyor.

 

Hamilelikte günlük olarak ilave kaç kaloriye ihtiyaç vardır?

Sağlıklı bir vücut ağırlığına ve orta derecede fiziksel aktiviteye sahip bir kişinin enerji gereksiniminin günde ortalama 2.000 kalori olduğu öngörülmektedir. Gebelik sırasında, Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) önerisine göre, ilk üç aylık dönemde toplam kalori alımının ek olarak 70 kkal, ikinci üç ayda 260 kkal ve üçüncü ve son ayda ise 500 kkal enerji alımının artırılması öneriliyor. Gebelik boyunca önerilen vücut ağırlığı kazanımlarının hamilelikten önceki kiloya bağlı olduğu da göz önünde bulundurulmalıdır.

 

Gebelikte ilave kalori alımları için alternatif besinler;

1.İlk üç aylık dönem: 1 adet haşlanmış yumurta veya 10 adet çiğ badem veya 1 dilim (25 gram) tam tahıllı ekmek

2.İkinci üç aylık dönem : ½ avokadolu tam buğday ekmeğine tost veya muzlu smoothie veya humus ve havuç dilimleri

3. Son üç aylık dönem: Somon, sote sebze, haşlanmış patates veya ızgara tavuk ve kinoalı salata

Gebelikte ne kadar kilo almak gerekiyor?

Gebelikte kilo alımı miktarı herkes için farklılık göstermekle birlikte, özellikle hamilelik öncesi kilo ve vücut kitle indeksine bağlı olarak değişiyor. Örneğin, fazla kilolu veya obez gebe kadınların genellikle zayıf olan kadınlara göre daha az kilo almaları öneriliyor. Önerilen kilo alımı genellikle 8 ile 14 kg arasında değişiklik gösteriyor. Alınan kilonun çoğunun gebeliğin ikinci yarısında ve sonrasında alınması bekleniyor. Önerilen miktardan çok daha fazla kilo almak (18 kg’dan fazla) gebelik ve doğum sırasında komplikasyon riskini ve bebeğin yüksek doğum ağırlığı riskini artırabiliyor. Gebelik sırasında zayıf olmak veya çok az kilo almak (5 kg ve daha az) düşük, erken doğum veya düşük doğum ağırlıklı bir bebek doğurma gibi gebelikte görülebilecek bazı sağlık risklerini de beraberinde getirebilir. Gebelik boyunca sağlıklı ve dengeli beslenmek, gebeliğin önerilen vücut ağırlığı aralığında geçirilmesine ve buna bağlı risklerin minimuma indirilmesine yardımcı olacaktır.

Gebelik sırasında kilo verebilir miyim?

Gebelik boyunca merak edilen sorulardan bir diğeri de gebelik sırasında kilo vermenin sağlıklı olup olmadığı. Gebelik sırasında, bebeğin büyüme ve gelişimini desteklemek için beslenme ihtiyaçlarının anne aracılığı ile optimal düzeyde karşılanabilmesi gerekiyor. Bu nedenle gebelikte zayıflama diyetleri uygulamak ve kilo vermek sağlıklı bir yöntem değil. Bunun yerine, kendinizi ve bebeğinizi sağlıklı tutmak için sağlıklı beslenmeye ve düzenli fiziksel aktiviteye odaklanmaya çalışabilirsiniz.

Sabri Ülker Vakfı hakkında:

Türk gıda sektörünün duayeni Sabri Ülker anısına kurulmuş olan ve misyonunu Sabri Ülker’in hayat felsefesinden derleyen Vakıf, toplumu beslenme ve sağlık alanlarında bilimsel ve güvenilir bilgi ile aydınlatmak üzere faaliyetlerini sürdürüyor. Avrupa Beslenme Vakıfları İletişim Platformu’nun Türkiye’den tek üyesi olan Vakıf, 2009 yılından bu yana topluma sağlıklı yaşam ve beslenme konularında güvenilir bilimsel bilgiyi ulaştırmakta ve dünya genelinde referans kabul edilen kurumlar ile iş birliği içinde Türkiye’nin referans kurumu olma hedefiyle yoluna devam etmektedir.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 23.09.2021 11:25
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünya Endoüroloji Derneği’nden Prof. Dr. Ali Rıza Kural’a “Yılın Eğitmeni” Ödülü
Dünya Endoüroloji Derneği’nden Prof. Dr. Ali Rıza Kural’a “Yılın Eğitmeni” Ödülü
Rahim Ağzı Kanseri Aşı İle Ölenebilen Tek Kanser…
Rahim Ağzı Kanseri Aşı İle Ölenebilen Tek Kanser…
Alzheimer Tedavisinde Yeni Araştırmalar Umutları Artıyor!
Alzheimer Tedavisinde Yeni Araştırmalar Umutları Artıyor!
Grip ve Nezle Görülme Oranı Arttı! Uzmanlar Uyarıyor! Kimler Grip Aşısı Olmalı?
Grip ve Nezle Görülme Oranı Arttı! Uzmanlar Uyarıyor! Kimler Grip Aşısı Olmalı?
Sağlıklı Mikrobiyata Alzheimer Riskini Düşürüyor
Sağlıklı Mikrobiyata Alzheimer Riskini Düşürüyor

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169