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Gebelik Döneminde Bel Ağrılarına Dikkat !

Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Prof. Dr. Turan Uslu konu hakkında bilgiler verdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Eylül 2023 Çarşamba 12:23
Gebelik Döneminde Bel Ağrılarına Dikkat !
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Gebelik bel ve sırt ağrılarının çok sık görüldüğü bir dönemdir. Gebelik döneminde bel ağrısı problemi ile karşılaşılan hastalarda röntgen, MR, BT çektirmek sakıncalıdır. Yine ilaç kullanma ile sıkıntılar vardır. Gebelik döneminde çok zorunlu olmadıktan sonra cerrahi müdahalelerden kaçınılmalıdır.
İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

Gebelikte ne gibi postürel değişikliler olur? Gebelikte büyüyen uterusun (rahim) ağırlığına bağlı olarak vücudun ağırlık merkezi değişir, bunun sonucu olarak omurga normalde taşıdığından daha fazla baskı altında kalır. Bebeğin ağırlığı arttıkça, omurga eklemlerine, bağlarına ve disklere binen yük artar. Omurganın doğal eğrilikleri değişir. Buna bağlı olarak bel ağrıları, pubis ağrısı, siyataljiler görülür. Duruş bozuklularına bağlı olarak başağrıları, omuz ağrıları, sırt ağrıları, boyun ağrıları görülür.

Bunun yanında başta pelvis kemiklerinde yer alan eklemler olmak üzere tüm eklemlerde hormonların (relaksin hormonu) etkisiyle doğuma hazırlık yapmak üzere gevşeme meydana gelir. Tüm bunlar anne adaylarında bel ağrısı ve siyatik şikayetlerinin sık yaşanmasına neden olur.

Bel ağrısı şikâyetlerini daha az yaşamak için alabileceğiniz önlemler

1. Aşırı kilo almaktan kaçınılmalıdır.

2. Düzenli egzersizle bel kasları güçlü ve esnek tutulmalıdır

3. İyi bir duruş alışkanlığı kazanılmalıdır; sağlıklı bir duruş, omurgada bulunan kemiklere, kaslara ve ligamentlere (bağlara) ağırlığın eşit bir şekilde dağıtılması açısından çok önemlidir. Doğru bir duruş, eklemlere ve bağlara enaz baskının olduğu doğal duruş şeklidir.

4. Sağlıklı ayakkabı kullanımı; Tüm gebelik dönemi boyunca alçak topuklu ayakkabılar tercih edilmelidir. Hem yüksek topuklu, hem de topuksuz ayakkabılar bel kemiklerini birbirine bağlayan bağların üzerine binen yükü artırarak bel ağrısı ve siyatik şikayetlerini artırabilirler.

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

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