Gebelik Döneminde Bel Ağrılarına Dikkat !

Gebelik bel ve sırt ağrılarının çok sık görüldüğü bir dönemdir. Gebelik döneminde bel ağrısı problemi ile karşılaşılan hastalarda röntgen, MR, BT çektirmek sakıncalıdır. Yine ilaç kullanma ile sıkıntılar vardır. Gebelik döneminde çok zorunlu olmadıktan sonra cerrahi müdahalelerden kaçınılmalıdır.

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner