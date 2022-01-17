'Fıtık tedavisinde 7 maddede kımler amelıyat olabilir'

Fıtık tedavisi hakkında bilgiler veren Therapy Sport Center Fizik Tedavi Merkezi’nden Uzman Fizyoterapist Altan Yalım, şunları söyledi:

“ Pek çoğumuzun bildiği gibi ‘Fıtık’, eklem arasındaki disklerin kılıflarını yırtarak ya o seviyedeki sinir köklerine yada omuriliğe baskı oluşturma halidir. Bu vakaların %3’nde ameliyata gerek duyulurken, kalan %97 ilaç tedavisi yada daha ileri durumlarda fizik tedavi ile iyileşirler. Bilindiği gibi fıtık sorunu hastalarda ciddi kısıtlamalar ve iş gücü kayıplarına sebep olur, ancak amaca uygun planlanan fizik tedavi ve egzersiz programlarıyla uzun süreli rahatlama sağlanabilir. Ciddi şikayetlerde geç kalmak ise bazen geri dönüşümsüz hasarlara da sebep olabilir ve o yüzden özellikle güç kaybı belirtilerinde hemen doktora gidilmelidir.” dedi.

Uzman Fizyoterapist Altan Yalım, fıtık tedavisinde, hangi durumların ameliyatlık olabileceği veya ameliyatlık olmayacağına ilişkin şunları kaydetti:

1-Sadece ağrı, ameliyat için yeterli bulgu değildir, eğer uyuşma varsa mutlaka ileri tetkik yapılmalıdır.

2-Hareket kısıtlılıkları fıtık düşündürse de, çoğu zaman kas veya bağ sorunlarını işaret eder.

3-Sadece ellerde yada ayaklarda olan uyuşmalar da, fıtık bulgusu olsalar da, bazı sinir sıkışmalarıyla karıştırılabilir.

4-Eller ve ayaklarda üşüme şikayetleri, fıtık bulguları arasında yer almaz.

5-Kas kuvvet kaybı, ameliyat için en belirgin semptomdur, el parmaklarında yada ayak bileği kaslarında oluşan bir kayıpta mutlaka doktora başvurulmalıdır.

6-Yürümede denge sorunları yada elde tutulan objelerin düşmesi, ileri tetkik için olan belirtilerdendir.