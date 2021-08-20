banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 27
parçalı az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1444.91
ALTIN
487.08
DOLAR
8.5069
STERLİN
11.6003
EURO
9.9413
İstanbul’da Su Sporları Heyecanı
İstanbul’da Su Sporları Heyecanı
Karpuz – Peynir İkilisine Dikkat!
Karpuz – Peynir İkilisine Dikkat!
SMA Tedavi Edilebilir Ve Önlenebilir Bir Hastalıktır
SMA Tedavi Edilebilir Ve Önlenebilir...
Tiroiddeki İyi Huylu Tümörler Yakılarak Yok Edilebiliyor 
Tiroiddeki İyi Huylu Tümörler Yakılarak...

Fazla Gerginseniz Dikkat !

Milyonlarca insanın hayatını karartan boyun fıtıkları farklı şekilde belirtiler verebiliyor.Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç.Dr.Ahmet İnanır konu hakkında önemli bilgiler verdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Ağustos 2021 Cuma 15:37
Fazla Gerginseniz Dikkat !
banner171

Boyun fıtığı omurlar arasındaki kıkırdak diskin ortasında yer alan yumuşak parçanın etrafındaki tabakaları yırtarak dışarı taşması sonucu oluşur.Dışarı çıkan disk materyali omurga kanalının orta kısmından fıtıklaşırsa  omuriliğe, kanalın yanından fıtıklaşırsa kola giden sinirlere baskı yapabilir. Orta bölümden çıkan fıtıklarda kişi ağrıyı , omuzlarında, boynunda  ve kürek kemiklerinde veya sırtında  hissedebilir. Yandan olan fıtıklaşmalarda ise hasta kolunda ağrı ve elinde uyuşma karıncalanma veya güçsüzlük hissi ile kendini belli edebilir.Tüm bu bulgular insanların günlük yaşamında olumsuz yönde etkileyecek şekilde gelişebilir.

 

Kişinin duruşuyla ilgili yanlış hareketler yapması,stres,gerginlik,hareketsizlik,fazla kilo sorunları boyun fıtığına zemin hazırlayan etkenlerdir. Gergin ve stresli kişilik yapısında olan bireyler potansiyel bir boyun fıtığı adayıdır. 

Boyun fıtığında tanı öncelikle muayene ile konulalı ve sonrada MRI görüntüleme sistemi ile de teyit edilmelidir. Boyun fıtığında sinir köküne bası veya basınç varsa  öncelikli olarak tek tedavi yöntemine başvurmaktan uzak durulmalıdır. En erken iyileşmenin sağlanması için en uygun yöntemin belirlenip uygulanması hayati öneme sahiptir.Mutlaka en uygun seçeneği önce uygulayacak bilgili ve deneyimi yeterli bir hekim seçilmelidir. Şiddetli ağrı dolayısıyla başını taşımakta ve boyun hareketlerinde aşırı ağrısı olan vakalarda boyunluk tedavisi kullanılabilir. Denilse de boyunluk çok gerekli vakalarda seçilmeli ve ani hareketleri kısıtlamak amacı öncelikli olarak hedeflenmelidir. Her ne kadar  kaslarda zayıflamaya yol açacağı söylenip duruyor olunsa da gerekli süreyi doktor belirlemelidir demektedir son yayınlar. Fizik tedavi alanındaki tüm yöntemler hastaların hizmetine sunulmalı ve eksik bırakılmamalıdır. Cerrahi tedavi ise nadir olarak gerekir ve son yöntem olarak algılanmamalı bazı nadir vakalarda ise ilk olarak başvurulabilir. Bu kararı kesinlikle deneyimi ve bilgisel donanımı olan bir uzman hekim verebilecek yeteneği kazanmış olmalıdır. 

Tereddütte kalınması durumunda fizik tedavi uzmanı ve beyin cerrahı fikir alışverişinde bulunmalı sadece bir hekimin inisiyatifine bırakılmamalıdır.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 20.08.2021 15:40
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Kuralların gevşetilmesi yaz aylarında nezleyi arttırdı”
“Kuralların gevşetilmesi yaz aylarında nezleyi arttırdı”
Antidepresan İkramlık Değildir, Bilinçsiz Kullanılmaz!  
Antidepresan İkramlık Değildir, Bilinçsiz Kullanılmaz!  
 Hayalinizdeki Gülümseme Bu Uygulamalarla Mümkün
 Hayalinizdeki Gülümseme Bu Uygulamalarla Mümkün
Karpuz – Peynir İkilisine Dikkat!
Karpuz – Peynir İkilisine Dikkat!
SMA Tedavi Edilebilir Ve Önlenebilir Bir Hastalıktır
SMA Tedavi Edilebilir Ve Önlenebilir Bir Hastalıktır

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169