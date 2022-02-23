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Evcil Hayvan Alerjisi Riskini Azaltıyor!
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Evcil Hayvan Alerjisi Riskini Azaltıyor!

Dünya kediler günü kapsamında evcil hayvan alerjisi ile ilgili açıklama yapan Alerji Uzmanı ve Alerji, Astım Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Akçay; ‘Evde erken yaşta kedi ve köpek beslemek, alerji riskini azaltıyor’ dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Şubat 2022 Çarşamba 14:39
Evcil Hayvan Alerjisi Riskini Azaltıyor!
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Evcil hayvan beslemek isteyen ailelerin çocukları bir yaşına gelmeden, kedi veya köpek beslemeye başlamaları gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Ahmet Akçay, erken yaşta evcil hayvan beslemenin hem çocuğun hayvanlara karşı alerji gelişme olasılığını azalttığını, hem de ilerde astım, alerjik nezle gibi hastalıkların gelişme riskini azalttığını söyledi. 

‘Çiftlik hayatı alerjik hastalıkların gelişimini engellemektedir’

Yapılan araştırmalar, 7-9 yaş arası çocuklarda görülen alerjik hastalıkların sıklığının, bebeklikten itibaren evcil hayvan sayısının artmasıyla orantılı bir şekilde azaldığını ortaya koymuştur. Kedi ve köpeklerin bir "mini çiftlik" etkisi oluşturduğu ve çiftlik hayatının alerjik hastalıkların gelişimini engellediği belirtiliyor. 

Prof. Dr. Ahmet Akçay konu ile ilgili yaptığı açıklamada; ‘Evcil hayvan beslemekten kaynaklanan alerjiden koruyucu bir etkinin varlığı, immünolojik verilerle de desteklenmektedir. Prensip olarak, iki farklı mekanizmanın evcil hayvan beslemenin koruyucu etkisine katkıda bulunabileceği belirtilmiştir. Birincisi, ilgili türden çok miktarda alerjen içeren kedi veya köpek tüyüne maruz kalma, alerjenlere karşı yüksek doz klinik toleransı indükleyebilir ve bunun sonucunda kedi ve köpek alerjisi riskini azaltabilir. Birçok çalışmada çocukların bir yaşına gelmeden evde evcil hayvan beslenmesi evcil hayvana alerjik hastalıkların gelişme riskini azalttığını göstermiştir. İkincisi, evcil hayvanların birlikte yaşaması, çocukta bağışıklık gelişimi üzerinde geniş bir değiştirici etki sağlayan mikroplar veya diğer bağışıklık düzenleyici faktörlerle bir "mini çiftlik" ortamı sağlayabilir ve bu da yalnızca evcil hayvanın kendisine değil, aynı zamanda besinlere ve hava yolu alerjenlerine de toleransa yol açar. Bağırsak florası faydalı mikropların egemen olduğu bir floraya sahip olarak bağırsak geçirgenliğini azaltmakta ve bunun sonucu da besin alerjisi, astım ve diğer alerjik hastalıkların gelişimini de azaltabilmektedir’ dedi. 

Sonuç olarak erken yaşta evde evcil hayvan beslemesi; 

  • Evcil hayvanlara alerji gelişmesini azaltır
  • Evcil hayvanların alerjenleri bağışıklığı kuvvetlendirir ve alerji gelişmesini azaltır
  • Evde evcil hayvanların sayısının fazla olması mini çiftlik ortamı sağlar
  • Mini çiftlik hayatı bağırsak florasını zenginleştirir ve alerjik hastalıklara karşı koruyucu etki yapar
  • Özellikle alerjik hastalıklara yatkın aileler evcil hayvan beslemek istiyorsa çocukları bir yaşına gelmeden beslemeye başlamaları faydalı olacaktır. 
  • 7-9 yaş arası çocuklarda alerjik hastalık prevalansı, yaşamın ilk yılında evdeki kedi ve köpek sayısının artmasıyla bir doz-yanıt düzeninde azalmakta ve bu da, evcil hayvanın evcil hayvan ile beslenmesini sağlayan bir “mini-çiftlik” etkisi olduğunu düşündürmektedir.

Son Güncelleme: 23.02.2022 14:40
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