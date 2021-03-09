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Esenyurt Zabıtası Koronavirüs Denetimlerine Devam Ediyor

Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığının Koronavirüsle mücadele kapsamında yayımladığı genelge doğrultusunda ilçedeki kafe, restoran, çay bahçesi ve kıraathaneleri denetledi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Mart 2021 Salı 16:36
Esenyurt Zabıtası Koronavirüs Denetimlerine Devam Ediyor
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İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs ile mücadelede ‘Kontrollü Normalleşme' süreci kapsamında 81 ilde kafe, restoran, kıraathane, çay bahçesi gibi yeme içme mekânlarında denetim yapılmasına ilişkin genelge yayımladı. Esenyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, genelge kapsamında ilçedeki işletmeleri Koronavirüs önlemleri konusunda denetledi. İşletme kapasitesi, sosyal mesafeyi koruma, hijyen, maske ve el dezenfektanı kullanımı, HES kodu gibi konularda işletmeleri denetleyen ekipler, ‘14 Kural’ afişleri gibi gerekli önlemlerin alınıp alınmadığını da kontrol etti. Koronavirüs kapsamında gerekli tedbirleri alan işletmelere teşekkür eden ekipler, kurallara uymayan ve eksiklikleri bulunan işletmelere ise uyarılarda bulundu.
 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner
 
“TÜM VATANDAŞLARIMIZI KURALLARA UYMAYA DAVET EDİYORUZ”

Esnaf ve vatandaşları pandemi kurallarına uymaya davet eden Esenyurt Belediyesi Zabıta Komiseri Rıfat Somer, “İçişleri Bakanlığımızın yayımlamış olduğu genelge kapsamında kafe, restoran, çay bahçesi, kıraathane gibi yerlerin denetimlerini gerçekleştirdik. İş yerlerine yapmış olduğumuz denetimlerde, sosyal mesafe, ateş ölçümü, HES kodu gibi kurallara uyulup uyulmadığını denetleyerek, gerekli uyarıları yaptık. Biliyoruz ki pandemi henüz bitmedi. Bizler tüm vatandaşlarımızı kurallara uymaya davet ediyoruz” dedi.

ESENYURT BELEDİYESİ BASIN VE YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ
İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)


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