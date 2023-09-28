Endoskopik işlemler erken teşhis ve tedavi için kullanılabiliyor

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Aytaç Atamer, endoskopi hakkında bilgi vererek, hangi uzmanların yapması gerektiği konusuna da değindi.

Prof. Dr. Atamer, ucunda ışıklı bir kamera olan sistem ile yemek borusu, mide, on iki bağırsak ve kalın bağırsağın tamamının incelenmesini sağlayan işleme endoskopi adı verildiğini hatırlatarak, “Endoskopi işlemleri gastroskopi ve kolonoskopi işlemleri adı verilen iki cihaz ile gerçekleştiriliyor.” dedi.

Gastroskopinin midenin incelenmesine, kolonoskopinin ise kalın bağırsağın incelenmesine denildiğini de anlatan Prof. Dr. Atamer, gastroskopi ve kolonoskopi gibi endoskopik işlemlerinin yapılması için mutlaka gastroenteroloji uzmanına başvurmak gerektiğini dile getirdi.

Endoskopik işlemler erken teşhis ve tedavi için önemli

Gastroskopi ve kolonoskopik işlemlerin teşhise katkılarını kaydeden Prof. Dr. Atamer, şöyle devam etti:

“Aynı zamanda lezyonlardan biyopsi almak suretiyle, lezyona neden olan sebepler ortaya çıkarılabiliyor. Kolonoskopide polip gördüğümüz zaman polipi almak suretiyle kolon kanseri gelişmesi önlenebiliyor. Ayrıca kanserleşen polipleri bile belirli bir seviyede olduğu takdirde kapalı yöntemlerle çıkartmak söz konusu olabiliyor.

Bunun dışında mide ülseri, mide kanamaları gibi durumlarda da müdahale edilerek kanamaları önlemek mümkün olabiliyor. Bunun dışında darlık gelişen durumlara uygulamalar yapılarak, darlığın gevşetilmesi sağlanabiliyor. Endoskopide gastroskopi ve kolonoskopi yaparak sadece teşhis koymakla kalmıyoruz, hastalıkları da tedavi edebiliyoruz.”

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

45 yaşında her sağlıklı kişiye kolonoskopi yapılmalı

Kolonoskopi hakkında bilgi veren Prof. Dr. Atamer, “Kolonoskop adı verilen cihaz ile anüsten başlayarak kalın bağırsağın tamamını gerek gördüğümüz durumlarda kalın bağırsaktan ince bağırsağa girerek ince bağırsağın son 25-30 santimetrelik kısmını incelememizi sağlayan işleme verilen isimdir. İşlem esnasında bir miktar hava verilerek tüm kalın bağırsak mukozasını inceleme ve gerekirse polip çıkartma veya biyopsi alma imkânı sağlanıyor.” dedi.

Prof. Dr. Atamer, kolonoskopinin geçmeyen karın ağrısı durumlarında, kronik kabızlıkta, açıklanamayan kansızlıkta özellikle demir eksikliği olan durumlarda, kronik ishalde yapıldığını kaydederek, ayrıca kanser araştırmalarında da polip kontrolü amacıyla yapıldığını anlattı.

“45 yaşında her sağlıklı kişiye kolonoskopi yapılmalı.” diyen Prof. Dr. Atamer, genel anestezi altında yapılan işlemin hastaya rahatsızlık vermediğini söyledi.

Hasta uyutulduğu için rahatsızlık hissetmiyor

Gastroskopi ile yemek borusu, mide ve on iki parmak bağırsağın incelendiğini ifade eden Prof. Dr. Atamer, Gastroskopi için özel bir hazırlık süreci olmadığını, işlemden 8-10 saat kadar önce aç kalmanın yeterli olduğunu söyledi. Prof. Dr. Atamer, gastroskopide ayrıca biyopsi alındığını, ülser varsa müdahale edildiğini de dile getirdi.

Kolonoskopi işlemi öncesinde de kalın bağırsakların boş ve temiz olması gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Atamer, şöyle devam etti:

“Özellikle kolonoskopi yapılırken ve gastroskopi işlemlerinde hastalarımızın birtakım çekinceleri oluyor. Bu konuda çekinecek bir durum söz konusu değildir. İşlem öncesinde anestezi doktoru hastayı değerlendiriyor, hastayı uyutuyor ve işlemi de gastroentoloji uzmanı yapıyor. Hasta uyutulduğu için hiçbir şey hissetmesi söz konusu değil.”