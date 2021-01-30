En iyi işitme cihazı markası

Ancak hangi en iyi işitme cihazını en iyi olarak değerlendirdiğimize bakalım: İşitme cihazı markaları ve teknolojilerine göz atalım. İşitme cihazı tavsiye olarak aşağıdaki bilgilerden yola çıkarak bir karara varabileceğinizi düşünüyoruz.

Earnet TIE Modüler Teknolojisi

Clarity teknoloji platformuyla ses daha hızlı ve daha nettir. Teknolojinin en hızlı geliştiği çağda, işitme engelliler için ilk modüler sisteme sahip olma ve harika bir ürünle tanışma zamanı gelmiştir.TIE modüler sadece yeni bir konsept değil, aynı zamanda sektörde yeni bir kategori adıdır.Diğer tüm cihazlardan farklı bir donanıma sahip olan TIE modüler, yeni bir işitme tarzı ve maksimum işitme keyfi sunuyor. Earnet TIE modular üç ana bölümden oluşuyor.

Earnet TIE Modüler Ses Sistemi

Son teknoloji ile birleştirilmiş olağanüstü tasarıma sahiptir. Sinyaller çevremizdeki düzinelerce ses kaynağından yayılır. Bir kısmının engellenmesi, bir kısmının zayıflatılması, bir kısmının güçlendirilmesi gerekiyor.Dengesiz yayılma sinyallerini sınıflandırmadan anlamak imkansızdır. İnsan beyni, mevcut tüm ses katmanlarını alır, sınıflandırır ve çevreye farklı şekilde odaklanır.

Oldukça yetenekli ve akıllı bir teknoloji olan TIE modüler teknolojisi, kullanışlı ve gerekli sese odaklanarak kulağı taklit eder. Daha doğal ses sağlar.

BTE ve RIC cihazlarının şu anda kullanılan serisi, doğal kulak yapısına tam olarak uymuyor. BTE cihazlarında alıcının ve mikrofonun kulağın arkasında bulunması veya RIC cihazlarında alıcının kulakta ve mikrofonun kulağının arkasında bulunması doğal iletim hattından farklıdır.

TIE Modüler avantajlar

Sesleri ayırt etmek için son derece donanımlı

Kulak zarına baskı yok

Doğal kulak kazancından kullanıcı faydaları

Kulak kanalı nem ve ısı depolamaz

Tıkanma ve ses kısıklığı oluşmaz

Ses kalitesi RIC ve BTE cihazlarından daha yüksektir

TIE modüler sisteminin en önemli özellikleri arasında; sesleri iklimlendirmek ve netleştirmek ve konuşmayı rahatça anlamak için doğal kulak işletim sistemini taklit etmesi gelir. .

İşitme Cihazı Markalarına Göz Atalım

En iyi işitme cihazı markaları nelerdir? Piyasadaki farklı işitme cihazı markalarını karşılaştırmakta zorlanıyor musunuz? Yalnız değilsinsiniz. İşitme cihazı markaları çok fazla size uzman bir işitme cihazı şirketi ile görüşerek fikir almanızı öneririz. Hepsi birbirinden iyi markalar arasında fiyat vb konular ile ilgili en iyi danışmanlığı şüphesiz işitme uzmanı yani Odyolog verebilir.