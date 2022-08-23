banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 30
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
3.115,32
ALTIN
1.011,97
DOLAR
18,13
STERLİN
21,33
EURO
18,00
Yenide Refah Partisi Zeytinburnu 30 Bin Kap Aşure Dağıttı (VİDEOLU)
Son Dakika
Yenide Refah Partisi Zeytinburnu 30...
İşte Sosyal Medyayı Alt Üst Eden Sokak Röportajımız'ın Tam ve Montajsız Hali
Son Dakika
İşte Sosyal Medyayı Alt Üst...
METRO İstanbul'dan Yürüyen Merdiven Ve Asansör Açıklaması
METRO İstanbul'dan Yürüyen Merdiven Ve...
İBB'nin Yaptığı Çekmeköy - Sancaktepe – Sultanbeyli Metrosu 6 Ay Erken Bitecek
İBB'nin Yaptığı Çekmeköy - Sancaktepe...

En Etkili Serinleten Ödem Çayları

Uzman Diyetisyen Didem Yıldız Küçük konu hakkında bilgiler verdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Ağustos 2022 Salı 09:09
En Etkili Serinleten Ödem Çayları
banner171
Ödem, damarlardaki fazla suyun zardan geçerek dokular arasında birikmesi sonucu oluşan şişliktir. Bütün vücudu etkileyebileceği gibi kollar, bacaklar, yüzde de kendini gösterebilir.
Yeterli su tüketimine rağmen bitmek bilmeyen ödem varsa önce sebebi tespit edilmelidir. Fazla kilolar ve kötü beslenme ödemin başlıca sebepleridir. Bunlar dışında böbrek hastalıkları, dolaşım problemleri, kalp yetmezliği, kullanılan bazı ilaçlar, regl dönemi gibi faktörler de ödemin oluşum sebepleridir.

Vücutta ödeme sebep olan herhangi bir hastalık yoksa fazla kilolardan kurtulmak ve bu kiloların sebep olduğu ödemi vücuttan atmak için başlıca yapılması gerekenler;

  • Uyku düzenine dikkat etmelisiniz. Çok fazla uyumak da yetersiz uyumak da ödeme sebep olur.
  • Yaz aylarında kilogram başına 40ml su içmek. Örneğin 70kg ağırlığında bir birey 70x40=2800ml yani 2.8L su içmelidir. Ve mutlaka ihtiyacınız olan su güne yayarak tüketilmelidir. Akşam oldu, hedeflediğim suyu tüketemedim, akşam kalan 2L suyumu bitireyim diyerek sadece tuvalete çıkmış olursunuz, maalesef ödem atamazsınız.
  • Stres tek başına bir ödem sebebidir. Hem ödemi atmak hem de stresi azaltmak için mutlaka egzersiz yapılmalıdır.
  • Hareketsizliğe bağlı ödemi ortadan kaldırmak için her yarım saatte bir masadan kalkmalı hareket etmelisiniz.
  • İdeal vücut ağırlığında olsanız bile yanlış beslenme de ödeme sebep olur. Fazla karbonhidrat tüketiminden, alkolden, fazla yağlı beslenmekten kaçınmalısınız.
  • Kahve tüketimini günde 2 fincan ile siyah çay tüketimini de günde en fazla 5 bardak ile sınırlandırmalısınız.
  • Tüketime engel bir durum (hamilelik, hipertansiyon, kanser tedavisi vs) yoksa ödem atıcı bitkilerden yardım almalısınız.

Serinletirken ödemi gönderen çaylar :

KAKULELİ KAHVERENGİ KÜR

  • 2 adet çubuk tarçın
  • 2 adet kakule
  • 1 çay kaşığı tane karabiber
  • 1 adet dilimlenmiş limon
  • 1 çay kaşığı rendelenmiş taze zencefil veya 1 adet kök zencefil
  • 1 adet kök zerdeçal
  • 3 adet karanfil
  • Toplamda 1,5 L su

2 su bardağı kaynayan suya limon dilimleri hariç tüm malzemeleri attıktan sonra ocaktan alıp ağzı kapalı şekilde 15 dakika demlenmeye bırakınız. Demlendikten sonra malzemeleri alıp limon dilimleri ve 1 litre soğuk su ekleyerek en az 1 saat buzdolabında dinlendirdikten sonra gün içerisinde tüketiniz. Haftada 3-4 kez uygulanabilir.

TAZE MEYVELİ YEŞİL KÜR

  • 2 su bardağı su
  • 1 tutam mısır püskülü
  • 1 tutam kiraz sapı
  • 3 adet püre halinde taze kayısı
  • 6 sap maydanoz
  • 1 tatlı kaşığı iri yapraklı yeşil çay
  • 2 adet karanfil
  1. su bardağı kaynayan suya malzemeleri attıktan sonra ocaktan alıp ağzı kapalı olarak 10 dakika demleyip süzünüz. Soğuduktan sonra buz parçaları ile tüketilebilir.

RAHATLATAN ÖDEM KÜRÜ

  • 2 su bardağı su
  • 1 çay kaşığı rezene
  • 1 adet çubuk tarçın
  • 1 dilim ananas (püre haline getiriniz)
  • 1 adet kakule
  • 1 tatlı kaşığı papatya çayı

2 su bardağı kaynayan suya malzemeleri atıp ocaktan alınız, ağzı kapalı kapta 15 dakika demleyip süzdükten sonra ister sıcak ister soğumasını bekleyip tüketiniz.

ÖDEM ATICI SMOOTHİE (1)

  • 2 adet salatalık
  • ½ su bardağı sodyumu düşük maden suyu veya su
  • Yarım yeşil elma
  • 6 dal maydanoz
  • 5 çiğ badem blendırdan geçirerek diyetisyeninize danışarak bir öğün yerine tercih edilebilir.

ÖDEM ATICI SMOOTHİE (2)

  • 2 dilim ananas
  • 2 üçgen dilim karpuz
  • 8 dal maydanoz
  • Yarım limon suyu
  • 1 tatlı kaşığı öğütülmüş keten tohumu
  • Yarım çay kaşığı boyutunda taze zencefil veya yarım çay kaşığı toz zencefili blendırdan geçirerek diyetisyeninize danışarak bir öğün yerine tercih edebilirsiniz.

Tüm bu tariflerin sağlığınıza uygunluğu, uygulama sıklığı ve miktarı için mutlaka diyetisyeninize danışınız.

Kaynak: istanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yaz Aylarında Vücuttaki Sıvı Kaybı Hastalıklara Davetiye Çıkarıyor
Yaz Aylarında Vücuttaki Sıvı Kaybı Hastalıklara Davetiye Çıkarıyor
Ozon Tedavisi Bağışıklık Sistemine Doping Etkisi Yapıyor
Ozon Tedavisi Bağışıklık Sistemine Doping Etkisi Yapıyor
1 Yıldan Uzun Süren Yas Süreci, Depresyona Dönüşebilir
1 Yıldan Uzun Süren Yas Süreci, Depresyona Dönüşebilir
Rinoplasti Türkiye
Rinoplasti Türkiye
Baş Ağrısı Neden Olur? Baş Ağrısına Neler İyi Gelir?
Baş Ağrısı Neden Olur? Baş Ağrısına Neler İyi Gelir?

banner186

banner200

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169