Emzirme Döneminde Kilo Nasıl Verilir? Neler Tüketmeliyiz?

Emzirme döneminde hem kilo vermeye çalışmak hem de süt üretimi için yeterli gıdayı alma dengesini sağlamak çoğu anneyi strese sokmaktadır.

Gebelik zamanında kazanılan aşırı kiloları seri şekilde geri vermek isteyen pek çok yeni anne; doğum sonrasında da “Sütüm yeter mi?” kaygısıyla kilo yönetimi yapamamaktadır. Oysaki emzirme dönemi bir kadının hızla kilo verebileceği bir süreçtir. Emzirme döneminde vücut 100 cc süt için; 70 kalori harcar. Emziren bir kadın günde ortalama 700-800 cc süt oluşturur. Böylelikle vücut günde 500-550 kaloriyi süt üretebilmek için harcamaktadır; bu da beslenmesini kontrol altında tutabilen yeni annelerde hızlı kilo kaybını sağlamak için yeterlidir.

Ancak beslenmeyi kontrol altında tutmakta zorlandıklarında veya toplum baskısı nedeniyle “Daha çok süt” üretebilmek için yönelinen yanlış beslenme stili kilo vermeyi engellemekte ve kilo artışına neden olmaktadır. Fakat yapılması gereken; sağlıklı ve dengeli bir beslenme programı takip edilip, bol bol emzirmektir. Halk arasında bilinenin aksine; süt üretimini arttıran en önemli etken tatlı, şekerli gıdaların aksine sadece su tüketiminin arttırılmasıdır. Yapılan çalışmalar; klasik müzik dinlerken emzirmenin süt salınımını arttırdığını ortaya koymaktadır.

Emzirme döneminde kilo verebilmek için;

*Fazla sütün pompa yardımıyla sağılarak depolanması

*Doktor kontrolünde egzersiz yapmak

*Doğru beslenmek

*Sağlıksız atıştırmalıklardan uzak durmak

*Su içmeyi arttırmak

*Yeteri kadar uyumak

Doğum sonrası süreç son derece sancılı ve stresli; bu süreçte önemli olan sakin kalabilmek ve dengeli bir sistem oturtabilmek. Annenin sağlıklı, ideal kilosunda ve buna bağlı olarak mutlu ve huzurlu olması hem doğum sonrası süreci kolaylaştıracak hem de bebeğin ve ev ortamının daha mutlu ve huzurlu olmasına yardımcı olacaktır.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA