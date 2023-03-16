El Peelingi Nedir? Faydaları Nelerdir?

El Peelingi Nasıl Yapılır?

El peelingi yapmadan önce ilk yapmanız gereken şey ellerinizi su ve sabunla temizleyerek cildi arındırmanızdır. Peeling ürününü masaj yaparak ellerinize iyice yedirdikten sonra tekrar ellerinizi yıkayıp, nemlendirici bir el kremi sürerek peeling uygulamasını tamamlayabilirsiniz.

El Peelingi’nin Faydaları Nelerdir?

Cildi ölü deriden arındırır.

Yumuşak ve temiz bir el derisine sahip olmanızı sağlar.

El tırnaklarınıza ve tırnak etlerinize bakım yapmanızı sağlar.

El derinizin yaşlanmasını geciktirerek size daha genç bir görünüm kazandırır.

Mevsimsel kuruluklara karşı sizi korur.

El Peeling Ne İşe Yarar?

Kuru cilde sahip kişilerin özellikle kış aylarında en büyük problemi el derisinin çatlaması ve pul pul dökülmesidir. Soğuk hava, mevsim değişiklikleri ya da tüm gün el işi gerektiren bir işte çalışma gibi sebeplerle elleriniz tahriş olabilir. Bu gibi durumlarda ellerinize peeling uygulaması yaparak el derinizi rahatlatabilirsiniz.

El Peelingi Nasıl Sürülür?

Peeling uygulaması çok kolay bir uygulama olduğu için herkes rahatlıkla yapabilir. Peeling ürününden bir miktar alarak ellerinize masaj hareketleri ile sürebilirsiniz. Böylece peelingin içerisindeki minik tanecikler cildinize zarar vermeden ellerinizi ölü deriden arındırmış olur.

El Peelingi Fiyatları

Tüm kozmetik ürünlerinde olduğu gibi el peeling ürünlerinde de fiyat farklılıkları gözlenir. Peeling fiyatları peeling ürününün markasına, içeriğine ve ürün miktarına göre değişkenlik gösterebilir. Bu sebeple net bir fiyat söylemek mümkün değildir.

Ayak Peelingi

Ayaklarınız tüm gün ayakkabı içerisinde kaldığı için aslında ellerinizden daha fazla bakıma ihtiyaç duyar. Ayrıca tıpkı eller gibi ayaklar da mevsim şartlarından etkilenir. Bu sebeple ayak bakımını aksatmamak gerekir. Ayak bakımının temel yapı taşlarından biri de ayak peeling çeşididir. Ancak peeling ürünlerini ayaklarınıza uygulamadan önce dikkat etmeniz gereken bazı noktalar vardır.

Ayak Peelingi Kullanılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Satın aldığınız ürünün içeriğinin sizin probleminize ve cilt tipinize uygun olduğundan emin olunuz. Eğer çok kuru ve hassas bir cildiniz varsa, cildinizde ekstra bir tahriş yaratmamak için ürünün size uygun olup olmadığına dikkat ediniz.

Herhangi bir kozmetik içeriğe alerjiniz olabilir. Bu yüzden peeling ürününü öncelikle çok küçük bir bölgede denemeniz önerilir. Eğer bu bölgede kızarıklık, yanma ya da aşırı hassasiyet gibi durumlar oluşmazsa ürünü kullanmaya devam edebilirsiniz.

Ayak Maskesi Faydaları Nelerdir?

Ayaklarınızı ölü deriden arındırarak daha canlı ve sağlıklı olmasını sağlar.

Ayak derinizi yumuşatır.

Tüm gün ayakkabı içerisinde kapalı kalan ayak derinizi ferahlatır.

Ayak Peelingi Ayak Bakım Rutininizin Bir Parçası Hâline Getirin

Siz de peeling ürünleri kullanarak daha canlı ve yumuşak bir deriye sahip olabilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken peeling uygulamasını ayak bakım rutininize eklemektir. Derinizi rahatlatan ve size temiz ve kadife gibi bir deri sağlayan bu uygulamayı bakım rutininizin bir parçası haline getirdiğinizde artık vazgeçemeyeceksiniz!

Ayak Peelingi Fiyatları

Yukarıda elleriniz için kullanacağınız ürünlerin farklı fiyatlara sahip olabileceğinden bahsetmiştik. Ayak peeling ürünleri de aynı şekilde farklı fiyatlara sahiptir. Geniş fiyat skalası sebebiyle her bütçeye ve ihtiyaca uygun ayak maskesi bulmak mümkündür. Kendi ihtiyacınıza ve cilt tipinize uygun ürünler arasından bütçenize en uygun ürünü tercih edebilirsiniz.