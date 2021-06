‘Eksiklikler Aşı Mağduriyetlerine Sebebiyet Veriyor’

Çalışan tüm vatandaşlara aşı yapılacağının duyurulmasıyla, Sağlık Bakanlığı’nın aşı randevu sistemi kitlenmişti. İlk günden aşı merkezlerini dolduran vatandaşlar uzun kuyruklar oluştururken, aşılama çalışmalarını sürdüren sağlık çalışanları sistemsel ve lojistik eksiklikler nedeniyle aşılamada zorluklar yaşıyor.

Aşılama merkezlerindeki son durumu anlatan Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN) Genel Başkanı Özlem Akarken, “Sistemsel ve lojistik eksikliklerle aşı çalışmalarının yürütülmesi zaten tam kapasite çalışan kurumlarda ve aşı merkezlerinde kaosa neden oluyor” ifadelerini kullandı.

İstanbul Times Haber Merkezi/ Hüseyin Çetiner

‘AİLE SAĞLIĞI HEKİMLERİNE AŞI DAĞITILMASI DOĞRU BİR KARAR’

“Aile sağlığı hekimlerine aşı dağıtılması ve tüm sağlık kuruluşlarının aşı merkezine dönüştürülmesi yerinde bir karardı” diyen SAHİM-SEN Genel Başkanı Özlem Akarken, “Hepimizin isteği aşının bir an önce daha fazla insana ulaşması. Sağlık Bakanlığı’nın özverili bir çalışmayla aile sağlığı hekimlerine ve tüm sağlık kuruluşlarına aşı dağıtması öngörülen kalabalığı bir ölçüde dengeledi. Fakat lojistik eksiklikler kaosa neden oldu. Tüm sağlık çalışanları aşılama kampanyası için canını dişine takarak çalışıyor. Küçük Aile Sağlığı Merkezleri bile öğleden önce 60 kişiyi aşılayabiliyor. Bu bir sağlık çalışanının 10-15 dakikada bir kişiye aşı yapması demek. Aşı vurulduktan sonra bir süre beklenmesine rağmen bazı hastanelerde bu zamanın daha da kısaltıldığını duyuyoruz. Sorunlardan biri flakon açılınca 6 kişi aşılanıyor ve on beş dakikada aşılanan kişi bekletiliyor. Bu arada Aile Sağlığı Merkezlerinde bebek aşı ve takipler yapılıp normal çalışma çizelgeleri devam ediyor. Hemşiresiz birimler var ama her şeyin bir çözümünü sabırla sağlık çalışanları buluyor” diye konuştu.

“AMACIMIZ ORTAK, MİNİMUM MAĞDURİYET MAKSİMUM AŞILAMA”

Herkesin aşı kampanyasından beklentisinin aynı olduğunu söyleyen Özlem Akarken, “Amacımız ortak, minimum mağduriyet maksimum aşılama ancak keşke’lerimiz var. Daha programlı bir çalışma yürütülseydi aşı merkezlerindeki yığılma bu denli çok yaşanmayabilirdi. Keşke aşı dağıtımı daha hızlı gerçekleştirilebilseydi ve bazı merkezlerden aşı olmak isteyen vatandaşlarımızı geri çevirmek zorunda kalmasaydık” dedi.

“SİSTEMSEL EKSİKLİKLER AŞIYI YAPAN HERKESİ ZORLUYOR”

Aşı merkezlerine randevu sayısı kadar aşı geldiğini fakat bazı eksikliklerinde var olduğunu vurgulayan Özlem Akarken, “Kurumlar kendi aralarında aşı ve malzeme transferi yaparak açıklarını kapamaya çalışıyor. Açılan randevu sayısını göremediğimiz için kimi zaman aşı yetiştirmekte zorlanıyoruz. Aşı olamayan vatandaşımız öfke duyuyor ancak burada karşılık inanın bizler değiliz. Daha planlı, programlı ve açılan flakon sayısına göre randevu ile aşı kampanyasının yürütülmesi herkesin çıkarına olacaktır” şeklinde konuştu.

“VATANDAŞLARIMIZDAN TEK RİCAMIZ ANLAYIŞ GÖSTERMELERİ”

Aşı merkezlerindeki kalabalığı ve kaosu yönetmekte güçlük çektiklerini ifade eden Akarken, “ Lojistik eksikliklerle aşı randevularının üzerine ek randevuların da açılması özellikle kamu kurumlarında ciddi sorunlara sebep oldu. Aşısız kalındı, sistem işlemez hale geldi ve sıra bekleyen vatandaş sayısı ciddi şekilde arttı. Sağlık çalışanları insanüstü bir çaba sarf ederek aşı çalışmalarını sürdürüyor ve sürdürecek. Bizim vatandaşlarımızdan tek ricamız biraz anlayış göstermeleri. Sorunları yaratan bizler değiliz. Aksine tüm sorunlara rağmen aşılamaya devam ediyoruz” diyerek sözlerini sonlandırdı.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)