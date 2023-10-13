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Egzersiz yapmak ruh sağlığına iyi geliyor!

Egzersiz ruh sağlığı için gerçekten de faydalıdır. Çok sayıda çalışma, düzenli fiziksel aktivitenin zihinsel refah üzerinde çeşitli şekillerde olumlu bir etkisi olabileceğini göstermiştir:

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Ekim 2023 Cuma 11:00
Egzersiz yapmak ruh sağlığına iyi geliyor!
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Psikiyatri Uzmanı Dr. Tuba Erdoğan konu hakkında bilgiler verdi.

Stres Azaltma

Egzersiz, doğal ruh hali yükseltici olan endorfin salınımını tetikler. Kortizol gibi stres hormonlarının üretimini azaltmaya yardımcı olarak stres seviyelerinin düşmesine yol açabilir. Fiziksel aktivite mutluluk duygularını artırabilir ve depresyon ve anksiyete semptomlarını azaltabilir. Ruh halinin düzenlenmesiyle ilişkili olan serotonin gibi nörotransmitterlerin salınımını teşvik eder.

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

Düzenli egzersiz, daha iyi hafıza, odaklanma ve karar verme dahil olmak üzere gelişmiş bilişsel işlevle bağlantılıdır. Ayrıca bireyler yaşlandıkça bilişsel gerilemeye karşı da koruma sağlayabilir. Düzenli egzersiz yapmak özsaygıyı ve özgüveni artırabilir. Fitness hedeflerine ulaşmak ve fiziksel olarak yeterli hissetmek daha olumlu bir benlik imajına yol açabilir. Düzenli egzersiz yapan kişiler genellikle daha iyi uyku düzenine sahip olduklarını bildirirler. İyileşen uyku da ruh sağlığı üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilir. Egzersiz, stres ve hayal kırıklığı için sağlıklı bir çıkış yolu olabilir.

Zihni boşaltma fırsatı sunarak bireylerin stres ve duygusal zorlukları daha iyi yönetmelerine yardımcı olabilir. Takım sporları veya grup fitness dersleri gibi bazı egzersiz türleri, sosyal etkileşim ve destekleyici sosyal ağların oluşması için fırsatlar sunar ve bu da ruh sağlığına fayda sağlayabilir. Yoga ve tai chi gibi aktiviteler zihin-beden bağlantısını vurgular ve rahatlama, farkındalık ve stres azaltmayı teşvik eder.

Egzersizin türü, süresi ve yoğunluğunun kişiden kişiye değişebileceğini unutmamak önemlidir. Bir birey için en iyi sonuç veren şey bir başkası için uygun olmayabilir. Önemli olan, keyif aldığınız ve zaman içinde sürdürebileceğiniz bir fiziksel aktivite biçimi bulmaktır. Mevcut ruh sağlığı sorunlarınız veya endişeleriniz varsa, yeni bir egzersiz rejimine başlamadan önce bir sağlık uzmanına danışmanız çok önemlidir. Bazı durumlarda, ihtiyaçlarınıza ve hedeflerinize uygun belirli egzersiz türleri veya modifikasyonlar önerebilirler. Genel olarak, düzenli egzersizi yaşam tarzınıza dahil etmek, iyi bir ruh sağlığını korumanın değerli bir bileşeni olabilir.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

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