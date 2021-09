Dünya Endoüroloji Derneği’nden Prof. Dr. Ali Rıza Kural’a “Yılın Eğitmeni” Ödülü

10 yıldır verilen ödül ilk kez Türk hekimin oldu

Dünya Endoüroloji Derneği tarafından 10 yıldır verilen Yılın Mentor’u Ödülü (Yılın Eğitmeni Ödülü), dünyada ilk “Laparoskopik Böbrek Kanseri” ameliyatını gerçekleştiren Dr. Ralph Clayman adına veriliyor. İlk kez bir Türk hekime verilen “Yılın Eğitmeni Ödülü”nü almanın mutluluğunu ve gururunu yaşadığını belirten Prof. Dr. Ali Rıza Kural “Dünyada; Amerika Birleşik Devletleri’nde 60, Asya ve Uzakdoğu ülkelerinde 8 ve Avrupa’da 4 adet olmak üzere mevcut 72 Endoüroloji Uzmanlık Sonrası Eğitim Programı “Endourological Society Fellowship Training Program” direktörlerine verilen bu ödül, ülkemizde böyle bir eğitim merkezi olmamasına rağmen ilk kez bu kuralın dışına çıkılarak bir Türk hekime verildi. “Ralph Clayman Mentor Award’ı mesleki kariyerimin en anlamlı ödülü olarak görüyorum. Bu anlamlı ödül vesilesiyle beni yetiştiren hocalarım, bugüne dek uzun yıllar birlikte çalıştığım çalışma arkadaşlarım, ekibim ve her zaman desteklerini hissettiren eşim ve çocuklarıma katkıları için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Çok sayıda ilke imza attı

Prof. Dr. Ali Rıza Kural, 1974 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olup Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde Üroloji Ana Bilim Dalı’nda ihtisasını tamamladı. Ülkemizde 1986 yılından itibaren endoskopik böbrek taşı ve idrar yolu taşları ameliyatlarını gerçekleştiren ilk hekimlerden biri olan Prof. Dr. Ali Rıza Kural, 2002 yılında da Türkiye’deki ilk Laparoskopik Üroloji programını başlattı. Ardından 2005 yılında yine ülkemizde, Doğu Avrupa ve Ortadoğu’da ilk robotik ürolojik cerrahi programını başlatarak, bugüne dek 2.750’den fazla robotik işlemi başarıyla tamamladı. Endoüroloji alanında ulusal ve uluslararası dergilerde 150’yi aşkın makalesi yayımlandı, saygın kitaplara bölümler yazdı. Yerel Endoüroloji Derneği’nin 2005-2007 yıllarında başkanlığını yapan Prof. Dr. Ali Rıza Kural pek çok yerel ve uluslararası bilimsel toplantı ve eğitim kursları düzenledi. İstanbul’da kendisinin başkanlığında gerçekleştirilen 30. Dünya Endoüroloji Kongresi (WCE 2012) şimdiye dek bilimsel ve sosyal düzeyi en iyi olan, katılımın en yüksek olduğu kongre olarak kayıtlara geçti. Amerika Birleşik Devletleri Reston-Virginia kentinde 2013 yılında gerçekleştirilen SLS (Dünya Laparoskopi ve Robotik Cerrahi Derneği) kongresinde Üroloji Dalı’nda Onursal Başkan olarak yer alan Prof. Dr. Ali Rıza Kural, 2017-2018 yıllarında Dünya Endoüroloji Derneği’ne başkanlık yaptı. 2018 yılında da 400 yılı aşkın süredir İngiliz tıbbına yön veren RCPSG Royal College of Phsyicians and Surgeons Glasgow-(Glasgow Kraliyet Tıp Üniversitesi) tarafından “FRCS” (Fellow of Royal College of Surgeon’s) yani fahri üyelik ünvanıyla davet edilen ilk Türk hekim oldu. Ülkemizdeki “Doktorclub” tıp kuruluşunun 2019 yılı özel jüri ödülü de Türkiye’de ve dünyada Endoüroloji alanındaki çalışmaları nedeniyle Prof. Dr. Ali Rıza Kural’a verildi. Endoüroloji alanında birçok uzmanı yetiştiren Prof. Dr. Ali Rıza Kural’ın adı, Acıbadem Üniversitesi bünyesindeki “Robotik Cerrahi Eğitim Merkezi”ne verilmiş olup, Avrupa, Ortadoğu ve ülkemizde 12 konsol yani robot cerrahı yetiştirdi. Prof. Dr. Ali Rıza Kural halen Acıbadem Üniversitesi Maslak Hastanesi Minimal İnvaziv ve Robotik Üroloji Bölüm Başkanı olarak görev yapıyor.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)