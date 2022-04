Dünya Doktorları Derneği’nden Ukraynalı Mültecilere Sağlık Yardımı

İstanbul Times Haber Ajansı / Hüseyin Çetiner

Suriye’nin birçok bölgesinde yardım çalışmalarıyla ihtiyaç sahiplerine destek olan Dünya Doktorları Derneği, Ukrayna’da devam eden insani krize yönelik çalışmalarını tamamlayarak komşu ülkelere sığınan mülteciler için hazırladığı özellikle sağlık malzemelerinden oluşan yardımlarını Moldova’ya gönderiyor. İnsani ihtiyaçların karşılanması için Kızılay ile iş birliği yapan Dünya Doktorları Derneği, acil olarak yola çıkmak üzere 2 bin kişilik insani yardım malzemesini hazır hale getirdi.

Ukrayna ile Rusya arasında Şubat ayında başlayan ve hala devam eden savaşta en çok etkilenen sığınmacı gruplarının başında kadınlar, çocuklar ve yaşlı Ukraynalılar geliyor. Savaşın başından bu yana yaklaşık 420 bin yerinden edilmiş insana kapılarını açan Avrupa’nın en yoksul ülkesi Moldova, nüfusuna oranla çok büyük bir mülteci akınıyla karşı karşıya kaldı. Dünya Doktorları Derneği Kurucu Başkanı Hakan Bilgin ve teknik ekibi bölgeye saha ziyareti düzenleyerek Moldova’da bulunan Ukraynalı mültecilerin sağlık ihtiyaçları ile ilgili eksiklikleri tespit etti.

Kronik hastalar ve düzenli sağlık desteğine ihtiyacı olan kişiler önceliğimiz

sayıda kronik hastanın da savaştan kaçarak komşu ülkelere sığındığını bunlar için ise özellikle Moldova’nın ciddi desteğe ihtiyacı olduğunu söyleyen Dünya Doktorları Derneği Başkanı Hakan Bilgin; “İnsanlar canlarını kurtarmak için mevcut sağlık durumuna ya da gideceği ülkedeki imkanlara bakmadan yollara düştüler. Bunlar içinde halen tedavisi devam edenler olduğu gibi kronik rahatsızlığı olan belirli periyotlarda tedavi alması gereken kişiler var. Moldova’nın mevcut sağlık kapasitesi bu hareketliliği kaldıracak durumda değil. Dünya Doktorları Derneği olarak Türk Kızılay ve dünyadaki diğer insani yardım kuruluşlarıyla ortak çalışma yürütüyoruz. Özellikle Kızılay ile Suriye Afrin ve İdlib bölgesinde birlikte iş yapma pratiğimiz olduğu için Moldova’da da derhal ortak çalışma başlattık. Bir yandan acil müdahalelerde bulunurken bir yandan da mevcut yetersiz sağlık kapasitesini artırmaya çalışıyoruz” dedi.

Dünya Doktorları Derneği tarafından ilk etapta hazırlanan koliler içerisinde temel sağlık ve hijyen malzemeleri yer alıyor. Dünya Doktorları, Moldova’ya sığınan insanların kısa vadede sağlık hizmetlerine etkin bir şekilde erişimlerinin sağlanması ve durumlarının iyileştirilmesi için yerel ve global insani yardım ekipleriyle işbirliği içinde çalışmalar yürütüyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre çatışmaların başladığı 24 Şubat’tan bu yana yerinden edilen yaklaşık 12 milyon kişi, her türlü insani yardıma ihtiyaç duymakta.

Dünya Doktorları Derneği Hakkında

Dünya Doktorları Derneği (Doctors of the World), doğal afet ve insani krizlerden etkilenen insanların ihtiyaçlarına yönelik çeşitli alanlarda çalışmalar gerçekleştirmek amacı ile 2015 yılında kurulmuş uluslararası bir sağlık örgütüdür. Ulusal ve uluslararası insani yardım kuruluşları ile koordineli projeler yürütmekte olan Dünya Doktorları Derneği, profesyonel ve gönüllü ekipleri ile krizlere müdahale etmekte, sağlık hizmetlerine erişimi arttırmak amacı ile çalışmalar gerçekleştirmekte, sağlık eğitimi, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri, sağlık kuruluşlarının güçlendirilmesi, koruyucu sağlık hizmetleri gibi alanlarda faaliyet göstermektedir. Dünya Doktorları Derneği, insan haklarının etkin şekilde korunmasını sağlamak, toplu halde yaşayan ve maddi olanağı olmayan şahıslara sağlık hizmeti sunmak, evsiz şahısların hayat kalitelerinin iyileştirilmesinde rol almak, mültecilerin, vatansızların, sığınmacıların ülkelerinde koruma bulamayanların evrensel ve etkili bir şekilde tedavi olabilmeleri, bu şahısların da “sağlıklı bir şekilde yaşayabilme hakkının” olabilmesi amacı ile kurulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak Türkiye'de ve Suriye'de mülteci ve sığınmacılara hizmetler vermektedir. Dünya Doktorları Derneği, sağlık alanında faaliyet gösteren ve 17 ülkede kurulu uluslararası bir insani yardım ağı olan Doctors of the World ağının bir üyesidir.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)