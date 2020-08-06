Dr.Ünal,Tedavi Edilmedği Zaman Kasık Fıtığının Tehlikesini Anlattı …

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Tedavi Edilmeyen Kasık Fıtığını Bekleyen Büyük Tehlike

Toplumumuzdaki erkeklerin en sık karşılaştıkları sağlık sorunlarının başında gelen kasık fıtığının tedavi edilmediğinde hayati tehlikeye yol açtığını biliyor muydunuz ? Her ne kadar zararsız olarak görsek de kasık fıtıkları, tedavi edilmediği takdirde ciddi sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor. Ağrı, şişlik ve mide bulantısı gibi şikayetlere neden olabileceğini söyleyen Avrasya Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Akın Ünal, kasık fıtığı ile ilgili bilinmesi gerekenleri anlatıyor.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Kasık fıtığı nedir?

İnguinalherni olarak adlandırılan kasık fıtığı, kasık bölgesinde oluşan fıtıklardır. Kadınlara göre erkeklerde daha sık görülen kasık fıtığı, tüm fıtık türlerinin %80’ini oluşturur. Karın duvarı fıtıklarında en sık görülen kasık fıtığı, karın içi dokuların anormal bir şekilde dışarı çıkarak cilt üzerinde şişlik yaratmasıdır. Yeni doğan bebeklerden yetişkinlere kadar her yaşta görülen kasık fıtığı, daha çok karın duvarının zayıf olduğu bölgelerde meydana gelir.

İlk zamanlarda ayaktayken, ıkınırken, zorlayınca veya hapşırıp öksürünce kasık bölgesinde görünür olan fıtık, kişi uzanıp yattığında görünmez. Her 10 erkekten birinde görülen fıtık tedavi edilmediği sürece iyileşmez. Dolayısıyla fark edildiğinde mutlaka uzman bir doktora gösterilmelidir.

Kasık fıtığının belirtileri nelerdir?

Kasık fıtığının en belirgin semptomları ağrı ve şişliktir. Kasık bölgesinde şişlik ve kabarıklık ile fark edilir. Kişi genellikle kasığında gevşeme ve sonrasında ağrı hisseder. Şişliğin olduğu bölge de yanma ve acı da hissedilebilir. Kişi genellikle kasığında gevşeme ve sonrasında ağrı hisseder. Ağır kaldırma esnasında veya yemeklerden sonra basınç hissi, rahatsızlık ve acıya yol açabilir. Kimi durumlarda kasık fıtığı kusma, mide bulantısı ve kabızlığa yol açabilir.

Sıkışmış kasık fıtığının belirtileri nelerdir?

İştahsızlık,

Kusma, mide bulantısı,

Artan nabız,

Yüksek ateş,

Gaz çıkaramama,

Dışkılayamama,

Fıtık şişliğinde morarma,

Karın şişliği.

Kasık fıtığı neden olur?

Kasık fıtığı doğuştan olabileceği gibi sonradan da oluşabilir. Genellikle farklı durumlara bağlı olarak vücudun aşırı zorlanması ile ortaya çıkan kasık fıtıklarının tek ve net bir nedeni olmayabilir.

Şişmanlık,

Kabızlık,

Ağır yük kaldırma,

Şiddetli öksürük,

Hamilelik,

Karın içi tümörleri,

Prematüre doğmak,

Prostat hastalıkları,

Aşırı egzersiz,

Sigara kullanımı,

Daha önce fıtık ameliyatı geçirmiş olmak,

Kronik kabızlık,

Kalıtımsal nedenler,

Bağ dokularının zayıflaması,

Travmalar,

Karın kaslarını zorlayıcı hareketler fıtık oluşumuna yol açabilir.

Kasık fıtığının en çok erkeklerde görülmesinin sebebi ise erkeklerin kasık kanalının doğumsal olarak kadınlara göre daha zayıf olmasıdır. Normal şartlarda testisler doğumdan sonra kasık kanalından testis torbasına doğru aşağıya iner ve kanal kapanır. Kapanmadığı veya zayıf olduğu durumlarda ise fıtık meydana gelebilir.

Kasık fıtığı türleri nelerdir?

Direkt İnguinalHerni: Bu tür fıtık, doğrudan karın duvarından çıkarak oluşur. %40 oranında iki taraflı meydana gelir. Genellikle kaslardaki zayıflama sonucu ileri yaşlarda gözlemlenir. Görünümü yarım aya benzer ve çok büyük değildir. İnguinal kanaldan çıkmaz ve karın içine el ile itilebilir.

FemoralHerni: Daha çok kadınlarda görülen fıtık türüdür. Kasık bölgesinde yer alan ve bacağa giden ana damarlar, femoral ring adlı dar ve yaklaşık 2 cm uzunluğunda bir açıklıktan geçer. Daha çok hamilelik ve fiziksel zorlama sonucunda meydana gelir.

İndirektİnguinalHerni: En sık görülen kasık fıtığı türüdür, inguinal kanalın içinden çıkar. Erkeklerde kadınlara oranla 10 kat daha fazla gözlemlenir. Genellikle doğuştan meydana gelir.

Kasık fıtığı nasıl tedavi edilir?

Kasık fıtığı ilaçla veya yaşam koşullarını değiştirmekle düzelebilen bir sağlık problemi değildir. Kasık fıtığının tedavisinde tek yol, cerrahi müdahaledir. Sadece ameliyat edilemeyecek fizyolojiye sahip kişiler ve ileri yaşta hastalar, doktorun yönlendirmesi doğrultusunda nadiren kasık bağı kullanabilir.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)