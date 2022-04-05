Dr.Sarı : Çocuklar Bizim Her şeyimiz

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Hocam öncelikle yoğun işlerinize rağmen bizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Hemen sorularımıza geçelim isterim.

Hocam Bahar ayında ebeveynler çocukları için nelere dikkat etmeli ?

Öncelikle Hastanemize hoş geldiniz, bahar ayları çocuk hastalıkları için en tehlikeli aylardır aslında, hem sıcak hem soğuk havanın sürekli değiştiği ve insanların kıyafetlerini nasıl hazırlayacaklarını bilemedikleri bir dönem ve bu dönemde solunum yolu enfeksiyonları biraz daha ilerlerse bronşit gibi çok sık gördüğümüz aylardır bu aylar.

Bu dönemler geçiş olduğu için alerjik atakların çok fazla görüldüğü dönemlerdir. Aileler bu dönemde çocukları için eğer daha önceden bilinen bir rahatsızlık veya alerjik bir yapıları varsa düzenli kullandıkları ilaçlara dikkat edecekler.

Kıyafetleri çok kalın ya da çok ince giydirmeyecekler. Pandemi döneminde herkes izolasyon dönemindeydi ve o dönem içerisinde mikropları unuttuk .

Herkes evde kaldı beslenmesine dikkat etti ama ne zamanki okul açılmaya başladığında çocuklar sanki ilk defa mikropla karşılaşıyormuş gibi enfeksiyonları çok yoğun görmeye başladılar.

Çocuklar da hastalıklarının hepsini geçirmeye başladılar. Ebeveynler çocukların aşılarına çok dikkat etmeli.Bu dönemde yapılmamış veya pandemi sırasında izolasyonda kalıp bazen gerçekten de normal muayeneye gelmeye çekinir olduk, o dönemde yapılması unutulan geçiştirilen aşılar varsa onları tekrar ailelerin yaptırmaları gerekecek.

Beslenme de çok önemli aşırı beslenme doğru bir beslenme şekli değildir.

Kilolu bebek sağlıklı bebek anlamına gelmiyor, beslenmelerine de dikkat ettikleri takdirde enfeksiyona yakalanma riski daha düşük oluyor.

Ebeveynler çocuklarını ne zaman muayeneye getirmeli ?

Tabii ki her hastalıkta, bazen aileler çok panik oluyor, bazen de çok rahat olabiliyor.

Hemen her rahatsızlıkta örneğin çocukların ateşi çıkabilir anne ve babaların bunu takip etmesi gerekiyor.Yani ateş 4-5 saatte bir çıkabiliyor burada hemen ateş düşürücü verip ılık duş aldırıp 2 gün boyunca takip etmelerini istiyoruz.

Ancak rahatsızlık 2 günden uzun sürüyorsa bir hekime danışmak gerekir.

Onun dışında ateş inatçı bir ateşse çocuğun durumunu kötüleştiriyorsa bunu beklemenin bir anlamı yok, geç kalınabiliyor bu gibi durumlarda hafif nezle burun akıntıları gibi durumlar olabiliyor çocuklarda onları da evde burnunu temizleyerek bebeği rahatlatabilirler.

Hocam haftanın hangi günleri hasta kabul ediyorsunuz ?

Açıkçası ben pazartesiden cumartesiye kadar çalışıyorum bu süre içerisinde cumartesi yarım gün çalışıyoruz hastaneye her zaman ulaşabilirler. Bunun haricinde yakından takip ettiğimiz hastalarımızın bir problemi çıktığı zaman da akşam saatlerinde söylediğim gibi ateş veya başka bir durum olur doktoruna danışmak istedikleri bir durum olur hastalar bize telefondan da ulaşabilirler.

Hocam insanlar neden Avrasya Hastanesini tercih etmeli ?

Ben buraya başladığımdan itibaren çocuk doktoruyum, burada bir kadın doğum ekibi var, yani bebek doğduğundan itibaren bir doktorla karşılaşıyor ve burada 17 yataklı yeni doğan yoğun bakımımız var . 3. Düzeyde dediğimiz durumu en kötü olan hastalara bile bakabilecek bir ekipmanımız mevcut.

Bebeği gönül rahatlığıyla burada doğurabilirler. Dediğimiz gibi burası büyük bir hastane birçok branşta doktorlarımız var bizi destekleyen radyoloji ,cerrahi, laboratuar, acil servisimiz her katta hizmet veren yataklı hizmetimiz mevcut yani gönül rahatlığıyla gelebilirler.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)