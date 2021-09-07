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Dr.Kemal Yıldırım:Göz Sağlığınızı Önemseyin !...

Avrasya Hastanesi Zeytinburnu yerleşkesi Göz Hastalıkları uzmanı Dr.Kemal Yıldırım Gazetemizden Hüseyin Çetiner’e Göz Hastalıkları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Eylül 2021 Salı 13:21
Dr.Kemal Yıldırım:Göz Sağlığınızı Önemseyin !...
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Hocam Göz Deyince Aklınıza Ne Geliyor ?

Gözlerimiz dış dünyayı görmemizi ve algılamamızı sağlayan en önemli duyu organımızdır. Çeşitli hastalıklar sonucu gözün farklı bölümlerinde oluşan bozukluklar görme kalitesini azaltır hatta körlüğe neden olabilir. Hastalıkların erken tanı ve doğru tedavisi çok önemlidir. Göz muayenesinde kullanılan cihazlar birçok hastalığın kolayca tanınmasını sağlamaktadır.

Hocam Halk Arasında Sarı Nokta Hastalığı Denilen Olayı Anlatır mısınız ?

Gözün net görmeden sorumlu olan kısmına “makula lutea” yani “sarı nokta” denir. Retinanın bu kısmı içerdiği sarı pigmentlerden dolayı “sarı nokta” olarak adlandırılmıştır. Yaşla birlikte bazı kişilerde makula (sarı nokta) bölgesindeki hücrelerde hasar oluşmaya başlar. Bu hasar yaşa bağlı makula dejenerasyonu olarak adlandırılır.

Halk arasında ise yaşa bağlı sarı nokta hastalığı veya kısaca sarı nokta hastalığı olarak adlandırılmaktadır. Sarı nokta hastalığının kuru tip ve yaş tip olmak üzere iki tipi bulunmaktadır. Yaş tip retina kanamaları, retina altında ve için sıvı birikimleri ile birlikte hastalığın hızlı ilerleyen formudur.

Şeker Hastalığına Bağlı Retina Bozukluğu

Diyabeti olan tüm hastaların yıllık olarak retina taraması yaptırması çok önemlidir. Erken teşhis ve doğru tedavi ile önlenebilen körlük nedenleri arasında ön sıralardadır. Tedavide laser, göze ilaç enjeksiyonu veya ameliyat gerekebilir.

Retina Damar Tıkanlıklığı

Özellikle hipertansiyonu ve şeker hastalığı olanlarda görülür. Görme merkezini etkilerse görmede azalma şikayetine neden olur. Tedavide laser ve göze ilaç enjeksiyonu yapılır.

Ailede glokom öyküsü dışında göz tansiyonu açısından risk altında olan kişiler uzun süre kortizon kullananlar, yüksek hipermetropisi veya myopisi olanlar, diyabet hastaları ve retina hastalığı olanlardır. Tedavide çoğu zaman damlalar yeterlidir. Bu damlaların uzun süre, çoğu zaman ömür boyu kullanılması gerekmektedir. Diğer tedavi seçenekleri laser ve ameliyattır.

Katarakt Ne Demektir ?

Katarakt göz bebeğinin arkasında bulunan göz merceğinin zamanla şeffaflığını yitirerek hastanın bulanık görmesine sebep olan, sıklıkla orta yaş ve üzerinde görülen bir göz hastalığıdır.

Katarakt, göz merceğinin saydamlığını kaybederek matlaşmasıdır. Bu matlaşma sonucunda görme kalitesi azalır, renkler soluklaşır ve ışığa karşı hassasiyet gelişebilir. Katarakt daha çok orta ve ileri yaşlarda görülmesine rağmen, yenidoğan bebeklerde, travma sonrası, üveit hastalığı olanlarda ve uzun süre kortizon kullanan insanlarda da görülebilir.

Kataraktın erişkinlerdeki en önemli nedeni yaşlanmayla birlikte lensin içinde meydana gelen değişikliklerdir. Çocuklarda ise katarakt oluşumunda metabolik hastalıklar, akraba evliliği, anne karnında geçirilen hastalıklar, gebelikte ilaç kullanımı, mikrobik durumlar ve yaralanmalar etkili olur. Ayrıca göz travmaları, şeker hastalığı, göz içi iltihabı (üveit), böbrek hastalığı, glokom, yüksek kan basıncı ( hipertansiyon) ve uzun süre kortizonlu ilaç kullanımı katarakt oluşmasına neden olan durumlardır.

Kataraktın Belirtileri Nelerdir?

-Zaman içerisinde görmenin azalması

-Çift görme

-Okumada zorluk çekme

-Renklerde solma ve sararma

-Gece görüşünde bozulma

-Işık hassasiyeti (göz kamaşması)

Katarakt Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Katarakt gözde zamanla ilerleyen ve ilerlemesi durdurulamayan bir göz hastalığıdır. Tek tedavisi ameliyattır. Gözlük veya ilaçla tedavi edilemez. Son yıllarda uygulanan en güncel ve yeni tedavi akıllı lens (Trifokal lens) uygulamalarıdır.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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